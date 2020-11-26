Kocaeli’nin 12 milletvekiline lastik yakma tesisi ÇAĞRISI!

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri ve Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, kent sorunlarına ve çevre konularına son derece duyarlıdır. Kürekçi, zaman zaman kent gündemiyle ilgili açıklama yapar.

Kürekçi bu kez Kartepe’de yapılması planlanan araç lastiği yakma olayıyla ilgili bir açıklama yaptı…

Lastik yakma tesislerine yönelik kanun değişikliği görüşmeleri öncesi milletvekillerine çağrıda bulundu…

“Vekillere çağrımızı yineliyoruz: çevre ve halk sağlığımız için sizden duyarlı olmanızı bekliyoruz!” dilen Murat Kürekçi’nin milletvekilleri çağrısını birlikte okuyalım…

ARAÇ LASTİKLERİNİN YAKILMASI

“Kamuoyunun da bildiği üzere, geçen hafta TBMM’de Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler yapılmış ve önerilen teklifin ilk 24 maddesi geçmiştir.

Bu maddeler arasında gündeme getirilen 6. Madde mutabakatla tekliften kaldırılmış olup özellikle kamuoyuna KAOB ve TMMOB Kocaeli İKK olarak görüşlerimizi belirttiğimiz 13’üncü madde küçük değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir. Burada yapılan küçük değişiklik ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) ile plastik çöplerin yakılmasını ve bu kaynaklardan enerji üretilmesini engellememiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI

Bilindiği üzere Kanun’da 2016 yılında yapılan değişiklik ile ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) ve sanayi arıtma çamurları biyokütle sayılarak “yenilenebilir enerji kaynağı” olarak kabul edilmişti.

Bu kez 13 maddede ki yeni düzenleme ile birlikte ise plastik çöpler ve orman ürünleri attıkları da biyokütle kapsamında, “yenilenebilir enerji kaynağı“ olarak kabul edilerek YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) Desteği alacak iş konuları arasına girmiş olacaktır.

KOCAELİ’NİN HAVASI ZATEN KİRLİ

Başta Kocaeli, Düzce ve Erzincan illerinde lastik yakarak elektrik üreten mevcuttaki tesislere ilave olarak bilinen 5 yeni lastik yakma tesisi ile birlikte ülkenin her tarafında gerek lastik yakarak gerekse de çöp yakarak elektrik enerjisi üretmenin önü açılacaktır.

Kentimiz zaten havası oldukça kirli bir kenttir.

Gerek sanayinin, gerekse de araç trafik yoğunluğunu etkisiyle kanser oranlarının çok fazla olduğu bir kentte yaşamaktayız.

Kocaeli bu tür yeni tesisler ile beraber artık iyiden iyiye yaşanmaz bir hal alacaktır.

Sadece havanın kirlenmesi değil, bu kirliliğin ikincil etkisi toprak ve suya olacaktır. Dolayısıyla yediğimiz gıdalar, içtiğimiz su, soluduğumuz hava; daha fazla hastalanmamıza, daha sağlıksız ve daha ölümcül bir yaşama sahip olmamıza sebep olacaktır.

ÜÇ MİLLETVEKİLİ DUYARLILIK GÖSTERDİ

TBMM’de görüşmeler devam ederken Kocaeli milletvekillerimiz;

Sayın Tahsin Tarhan,

Sayın Lütfü Türkkan ve

Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu yasa değişikliklerine yönelik Kocaeli’nin ve ülkenin geleceğini gözetmişler, gerek meclis kürsüsünden gerekse de diğer ortamlarda duyarlılıklarını göstermişlerdir.

Maalesef diğer milletvekillerimiz kentimizin ve diğer kentlerimizin hava, toprak ve su kirliliğine neden olacak, halk sağlığına olumsuz etki yaratacak ancak rant elde edilmesini sağlayacak olan bu maddeye yönelik şu ana kadar halkın yanında bir duyarlılık geliştirmemişlerdir.

Bahsi geçen kanun teklifinin kalan maddeleri ve toplamı üzerinden Çarşamba günü itibariyle görüşmelere devam edilecektir.

Çevre kirliliğine neden olabilecek 13 maddenin iptal edilmesi, çevre ve halk sağlığının tercih edilmesi yönünde, başta Kocaeli milletvekillerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimizden duyarlılık göstermelerini talep ediyoruz”

VEKİLLER ÇAĞRIYI DİKKATE ALMALI

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi’nin açıklaması böyle…

Şu bir gerçek ki, Kartepe’deki araç lastiklerinin yakılması olayı, öyle önemsenmeyecek bir olay değil…

Kocaeli’nin havası zaten kirli…

Daha da kirlenecek…

Kartepe, turizm için muhteşem bir yer…

Araç lastiği yakma tesisinin kurulmasıyla, ilçenin havası daha da kirlenecek…

Araç lastiklerinin Arslanbey OSB’nin içinde yer alan Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santrali’nde yakılacağı iddia edildi.

Kocaeli Milletvekilleri, konuya duyarlı olmalı. Ve bunu engellemelidir.

Xxxxxxxxxxxxx

İSU İzmit Şube de esnek çalışmaya geçti

17 Kasım’da “İSU, şubeler arasında çifte standart mı uyguluyor?” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazımda İSU’nun Derince ve Karamürsel şubelerinde esnek çalışmaya geçildiğini, İzmit Şubesi’nin de esnek çalışmaya geçmek istediğini yazmıştım.

Yazımdan sonra toplanan İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Şube’nin de talebini kabul etti. Böylece İSU İzmit Şube de esnek çalışmaya geçti. İSU İzmit’ten arayan bazı çalışanlar, konuyu gündeme getirdiğim için teşekkür etti.

xxxxxxxxxxxx

Pandemide çay tüketimi arttı

Ülkede corona virüsü salgınının yayılım gösterdiği aylarda getirilen sokağa çıkma yasağı sürecinde çay tüketimi daha da arttı. Salgının ilk 3 aylık döneminde kuru çay tüketiminde yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. Dünya Çay Komitesi’nin hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’ sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Pandemide eve kapandık, çok çay tüketiminin olması da normal…

Xxxxxxxxxxxx

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Ajans Press’in, The Economist IntelligenceUnit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti. Listede Türkiye’den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111’inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bununda bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.

XXXXXXXX

En yüksek maaş yazılımcılara!

Danışmanlık şirketleri tarafından Türkiye'de yapılan araştırmaya göre özel sektör çalışanları yeni yılda ortalama yüzde 17 zam alacak. Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı. Yazılım geliştirme ekiplerinin şirket içindeki diğer ekiplere göre ortalama yüzde 20 daha fazla maaş aldığı, giriş seviye yazılımcıların maaş ortalamalarının 3 bin 800 TL ile 6 bin 250 TL, 1-3 yıl deneyimli yazılımcıların maaşlarının ise 6 bin ile 8 bin lira arasında değiştiği belirlendi. Özellikle kıdemli iOS mobil yazılımcılarının 21 bin TL'ye kadar maaş aldığı tespiti yapıldı.

Xxxxxxxxxxxx

Faizler AKP döneminde 5 kez olağanüstü arttı

Türkiye kur-faiz-enflasyon sarmalından çıkmanın bir yolunu arıyor.

Yöneticilere göre enflasyonu ve kuru dizginlemenin şimdilik çözümü faizleri artırmak gibi.

AKP iktidarında Türkiye, biri bu hafta olmak üzere çoğu zaman önlemler zamanında alınmadığı için beş kez faizleri olağanüstü artırma yoluna gitti.

AKP, faiz artırımını en son 19 Kasım’da yapmıştı…

10.25 olan mevduat faizini, yüzde 15’e yükseltmişti.

Böyle giderse, Aralık ayında yapılacak toplantı da yine faizler artacak gibi…