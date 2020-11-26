Maradona-Sirmen ve Kocaelispor gerçekleri

1996’da Kocaelispor’a gelmesi beklenen Maradona'nın transferi Ahiret’e kaldı…

Dünyanın dev Yıldızı Diego Armando Maradona, hayata gözlerini yumdu. Beyin kanaması geçirdiğinde de köşeme yazmış, dile getirmiştim. Arjantin’de Che Guevara’dan sonra efsane Diego Maradona’dır…

O da futbolun devrimcisiydi. Maradona'nın yanına yaklaşamayan bir Messi gerçeği yaşıyoruz… Rekor üstüne rekor kıran Messi, milli takımlarda hiçbir şey yapamazken, Maradona ve Pele’nin milli takımlarda yaptıklarının kimse yanına bile yaklaşamadı…

Onun için dünyanın yıldızı diyorsanız, önce Dünya Kupası'nın Yıldız olmak zorundadır…

Dünya Kupası'nda hiçbir şey yapamayan Messi ve Ronaldo gibi isimler Yıldız olamamıştır. O müthiş iki efsaneye yaklaşamamıştır…

Pele bir efsanedir, Maradona da onun en büyük alternatif tin. Pele mi, Maradona mı sorusu hala sorulmaktaysa, demek ki üçüncü bir yıldız yetişmemiştir…

SİRMEN DAVET ETTİ... O DA DÜŞÜNDÜ… SON ANDA VAZGEÇTİ…

Maradona ile ilginç bir hikâyemiz var, yeni yetmeler bilmez, bizim de öğretmemiz gerekir. Diego Armando Maradona’ya Sefa Sirmen, 90'lı yıllarda Süper Lig'de zirvedeyken, efsane Kocaelispor’a davet etmişti. Bir anda bütün dünya Kocaelispor'u konuşmaya başladı.

Sirmen bunu açıklarken, sadece 2 metre yanındaki tek gazeteci olarak, şahidim…

Renault Mais’in Ayın Altın Adamı isimli efsane yarışmasının İstanbul dışında tek jüri üyesi olma şerefini (Erdoğan Arıpınar, Metin Uzuner, Hıncal Uluç sayesinde, hem de daha 20 yaşından itibaren) hâlâ yaşayan kişi olarak, zaten toplantıya da Sirmen’i ben davet ettirmiştim. Sefa Başkan da bana ‘Aferin oğlum, kent için büyük hizmet yaptın’ demişti…

Bunu övgüyü, İzmit çocuğu ömür boyu unutamam…

Renault Mais Levent tesislerindeki yılın altın adamı yarışması jürisinde yer alan tek Anadolulu gazetecisi olarak başkanımı ve Kocaelisporumu dev gazeteciler huzuruna ben çıkarmıştım. Başkan Sirmen, oradan Maradona sürprizini patlattı. Benim de haberim yoktu. Bütün gazeteciler, usta yazarların ağzı açık kaldı. O gece yanımda oturan rahmetli Kahraman Bapçum ağabey bile, bana bunu doğrulatmaya çalıştı kulağıma fısıldayarak. Bilmediğimi söyledim. Toplantıdan sonra kendisine “Başkanım Maradona gerçekten bize gelir mi?” diye sorduğumda, “Gelir, menajeriyle görüştük, transferimizi direkt ilettik. Maradona o zaman Sampdoria ardından Napoli takımında oynuyordu…

O anda ayaklarım yerden kesildi. İzmit’e nasıl döndüğümü bile hatırlamıyorum…

Türkiye'ye gelebilir mi ?..

Kocaelispor forması giyebilir mi?..

Sirmen’in benimle gece sonunda Levent’ten ayrılırken son söylediklerini ise hâlâ içimden tekrarlıyordum…



GELMESE DE REKLAMIMIZ YETER… KOCAELİSPOR MARADONA’DAN DAHA BÜYÜKTÜR…

Son söz olarak şunu söylemişti: Ya Hakan, Maradona Türkiye'ye gelmese de bu teklifimiz konuşulacaktır…

Nitekim de öyle oldu…

Bütün Dünya gazeteleri, New York Times dahil, Kocaelispor’u yazmıştı…

Dev gazete, Maradona'nın Kocaelispor'a gelmek üzere olduğu yayınını yaptı. Çünkü Maradona bu teklifi yalanlamamış, değerlendirdiğini söylemişti. Hatta İzmit’te kendisi için Metin Uçar hazırlık bile yapmıştı…

Ancak Maradona, an için futbol oynamayı düşünmediğini belirtmiş, sonra da kıza süre içerisinde futbolu bırakmış, uyuşturucu bataklığında günlerini ve kendini eritmişti…

İşte Sirmen, ben, Sirmen’in şoförü Orhan ağabey, Metin Uçar, Güvenç Kurtar’ın böyle bir Maradona hikâyemiz var…



GÜVENÇ KURTAR’I DA BEN DAVET ETTİRMİŞTİM… BARCELONA’YI ÇALIŞTIRIRIM DEDİ, DÜNYA AYAĞA KALKTI…

Aynı yıl Güvenç Kurtar’ı aynı toplantıya yine ben götürmüştüm. Kurtar oradaki açıklamasında da Barcelona’yı getirsinler çalıştırayım” demişti.

İşte böylesi bir özgüveni olan Kocaelispor'dan, bugünlere gelmek gerçekten içimizi daha çok acıttı…

Pele'nin, Maradona'nın filmlerini izlemiş biri olarak, Maradona’yı çocukluğumuzda Dünya Kupasında komşunun penceresinin önündeki taşların üzerine çıkarak izlemeye çalışan biri olarak, Dünya Kupası'ndaki efsane hareketlerini izleyip, taklit ederdik.

Sonuç olarak Pele mi, Maradona mı derseniz, önce ikisini de pozisyonları stilleri çok ayrıdır…

Pele, kral ve lider gibi yaşamış, şu anda tekerlekli sandalyesinde bile aristokrattır…

Lider gibi yaşamış, yaşamaktadır…

Maradona ise yaşam tarzı, giyimi, kuşamıyla sokak çocuğudur ve Che gibi devrimcidir…