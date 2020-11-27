Türkiye’nin Katar aşkı

İşte görüyorsunuz, AKP döneminde başlayan bu aşk “alev alev” yanmaya devam ediyor.

Gün geçmiyor ki, bu aşkın “bir meyvesi” ortaya çıkmasın.

Birkaç gün önce “İstinye Park” dendi, önceki gün de İstanbul Borsası…

İstinye Park’ın yüzde 42’si, İstanbul Borsası’nın da yüzde 10’u Katar’a satıldı.

Bir kişi, bir kurum veya bir devlet; sahip olduklarını neden elden çıkarır?

İhtiyacı vardır…

Sıkıntıdadır…

Güç durumdadır…

Mal, durup dururken satılmaz.

AKP, iktidara geldiğinden beri hep satıyor.

Satıyor, harcıyor…

Satıyor, har vurup harman savuruyor…

Bu da yetmiyor, borç alıyor.

“Özelleştirme” adı altında satma, ANAP döneminde başlamıştı.

1986 yılından AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar, 16 yıllık dönemde, 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştı.

2002’den bugüne kadarki özelleştirmelerin toplamı ise 70 milyar doları aştı.

Cumhuriyet döneminin hemen hemen bütün ekonomik işletmeleri elden çıkarıldı.

Yetmedi, boğazımıza kadar dış borç içindeyiz.

460 milyar dolar…

Bu da yetmiyor, kıyıda köşede kalanları da satmaya devam ediyoruz.

Sıkıştıkça satıyoruz…

Müflis tüccardan farkımız kalmadı.

Buna rağmen “bütçe açığı” ve “cari açık” diz boyu!

Buna can mı dayanır?

Sıkıştıkça, Katar’ın kapısını çalıyoruz

Dikkat ediyor musunuz?

Satışlarda hep “Katar” ismi geçiyor.

Katar şurayı aldı, Katar burayı aldı…

Neden bir başka ülke, neden bir Avrupa ülkesi değil de Katar?

Birleşmiş Milletler’e üye 191 ülke var, ama bizim malları hep Katarlı şirketler kapatıyor.

İstinye Park ve İstanbul Borsası, en son satılanlar.

Bundan öncekileri ayrıntılı liste yapmaya kalksan, sayfalar tutar.

Çoğu finans, medya, gıda ve perakende sektörlerinde…

Bazıları şöyle:

*Bizim eski Finansbank, şimdi kimin? Katar Ulusal Bankası QNB’nin.

*Abank, kimin? Commercial Bank of Qatar’ın.

*Digitürk kimin? Katar merkezli beIN Media Group’un.

*Banvit’in yüzde 79.5’i Brezilya-Katar ortaklığındaki TBQ Foods’un.

*Boyner Grup, Katarlıların.

*BMC’nin yüzde 50’si de Katarlıların. Dolayısıyla Tank Palet Fabrikası da…

*Ankas: İnşaat, alt yapı ve mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ankara merkezli Ankas, Katarlı HBK (Hamad Bin Khalid) tarafından Nisan 2017’de devralındı.

*Haliç'e ortaklık: Bu yıl Türkiye ile Katar arasında, Katar’ın İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesine yatırım yapmasına dair bir anlaşma imzalandı. Fettah Tamince'nin ihalesini kazandığı projede 2 yat limanı, 400’er oda kapasiteli 2 otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların 4 yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesi yer alıyor.

Daha hangi birini yazayım?

Sonuç olarak, Türkiye hiç bu kadar “zavallı” duruma düşürülmemişti.

83 milyonluk Türkiye, 2 milyon 700 bin nüfuslu Katar’a mahkûm edildi.

Türkiye’nin Katar aşkının bedelini bakalım bu millet nasıl ödeyecek?

Hüseyin Tetik…

Kocaeli, bir değerini daha kaybetti.

Hüseyin Tetik, önceki gün aramızdan ayrıldı.

En son 15 gün önce görüşmüştük.

“Mübeccel’in ölüm yıldönümü yaklaşıyor, unutmayalım 27 Ocak için anma ilanı hazırlatalım” dedi.

Bir süredir hastaydı.

Eşinin ölümünden sonra iyice köşesine çekilmişti.

Kış aylarında Tavşancıl’da, yazın ise Değirmendere’deki evinde kalıyordu.

Önceki akşam bilinmeyen numarayı açıp “Ben Hüseyin Tetik’in kızı…” sesini duyunca, içimden “Eyvah” dedim.

Birkaç saat önce son nefesini vermiş.

Hastalanıp hastaneye yatırıldığında, kızlarına benim telefonumu uzatmış, “Annenizin ölüm yıldönümünde anma ilanı hazırlatmayı unutmayın” demiş.

Hüseyin Tetik, dün Tavşancıl’da toprağa verildi.

Ben gidemedim.

Hem pandemi, hem yaş sınırı…

Artık cenaze törenleri de anlamını yitirdi.

En sevdiklerinize karşı bile son görevinizi yerine getiremiyorsunuz.

Hüseyin Tetik, Türk lojistik sektörünün öncü isimlerinden biriydi.

Gece gündüz çalışmış, “TETİK NAKLİYAT” ı “marka” haline getirmişti.

Kocaeli’nin ülke çapında tanınan bir markası…

Geniş araç parkıyla Türkiye’nin dört bir tarafına ve yurt dışına hizmet veriyorlardı.

Bu çalışmaları bir süredir çocukları sürdürüyor.

Hüseyin Tetik, büyük hizmetleri ve güzel anılarıyla aramızdan ayrıldı.

Allah rahmet eylesin.

Yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum.