Ülkemizde son yıllarda ibretlik bir “ortaoyunu” oynanıyor.

Adı, “Faiz mi yaman, döviz mi yaman”…

Hani muhterem büyüğümüz, “Faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi ya, işte o tarihten buyana sürekli vizyondadır bu oyun.

Haziran 2019’da politika faizi yüzde 24 idi.

Muhterem talimat verdi, söz tutmayanları görevden aldı, politika faizini yüzde 8.25’e kadar düşürttü.

Sonra ne oldu?

Enflasyon düşmediği gibi döviz kurları da pik yaptı.

Bu defa “faizi düşürenler” gitti, “faizi yükseltecekler” geldi.

Kasım 2020’de faiz yüzde 15’e yükseltildi.

Döviz kurları bir hafta düşer gibi yaptı, tekrar tırmanışa geçti.

Demek yüzde 15 kesmedi…

Yakındır, faizi tekrar artıracaklar.

Nasıl, tam ortaoyunu değil mi?

Faiz ile döviz, aralarında “sen mi yamansın, ben mi yamanım” diye yarışıyorlar, çekişiyorlar.

Tabii arada olan, Merkez Bankası’nın 130 milyar dolarlık rezervine oldu.

Uçup gitti, birilerinin kasasına girdi.

Şimdi herkesin kafasında şu soru var:

*Madem yükselttiniz, neden indirdiniz?

*Madem indirdiniz, neden tekrar yükselttiniz?

Yaşananlar, insana o meşhur hikâyeyi hatırlatıyor.

“Ağa” ile “maraba” arasında geçen o hikâyeyi…

Madem değişen bir şey olmayacaktı, biz bu işi (!) neden yaptık?

Evet, birisi çıksın, bunu millete bir anlatsın.

130 milyar doların hesabını versin.

Sorumlu esnaf, Kamil Yılmaz

Tamam, pandemi nedeniyle bütün sektörler zor durumda.

En fazla zorluk çeken de esnaf kesimi…

Çoğu, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanıyor.

Kirasını ödeyemiyor…

Yanındaki birkaç çalışanın maaşını yatıramıyor…

Ama kuyumcu esnafını, diğer esnaftan biraz ayırmak gerekir.

En nihayet altın alıp satıyorlar, eskiye göre işleri azalsa da, öyle çok fazla mağduriyet çekmiyorlar.

Ancak tabii onların da bu dönemde başka sorumlulukları var.

Kendilerini ve müşterilerini korona belasından kollamak gibi…

Kamil Yılmaz, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki “Yılmaz Kuyumculuk”un sahibi.

Yıllardır tanışırız, iyi bir dost.

Önceki gün aradı, “Bizim buralarda korona vakaları çok arttı. Karar verdim, dükkânımı 15 gün kapatıyorum” dedi.

Çalışanlarını da evlerine göndermiş, “Sakın iki hafta dışarı çıkmayın” demiş.

Örnek bir davranış.

Güzel bir sorumluluk örneği…

Kim bilir, hali vakti yerinde olan diğer işyeri sahipleri de Kamil Yılmaz’ın peşinden giderler.

Cevap ver Mücahit Arınç!

Mücahit Arınç…

Bülent Arınç’ın oğlu…

AKP Milletvekili…

Geçenlerde “Babamın görüşleri, bizi bağlamaz. Biz bir deniz, bir rota, bir reis tanırız” diye demeç verdi.

İyi, tamam, babanın görüşleri sizi bağlamasın da, Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşleri bağlar mı?

Erdoğan babana isim vermeden “fitneci”, Bahçeli ise “ahmak” dedi.

Haydi, cevap versene!

FOTO

MÜCAHİT ARINÇ:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Japonya’da öğrencilerin uyması gereken kurallar

********

Japonya’da eğitim hep ön plandadır.

Kalkınmışlığını buna borçludur.

Eğitimi birinci sıraya koymuş, diğerleri kendiliğinden gelmiştir.

Her ders yılı başında “davranış ve kurallar listesi” belirlenir, ailelere gönderilir.

Öğrenciler kurallara uymaya, anne ve babalar da çocuklarını kontrolle yükümlüdür.

İşte o kurallar:

*Birisi konuşurken dikkatli bir şekilde dinle.

*İnsanlara selam ver, soruları açık bir şekilde ve duyulabilir bir sesle cevapla.

*Sandalyede uygun bir şekilde otur.

*Başkalarına ait olan eşyaların, sana ait olmadığını anla.

*Ayakkabılarını çıkardıktan sonra düzenli bir şekilde yerine koy.

*Giysilerinin temiz olduğundan ve kırışık olmadığından emin ol.

*Masanı ve çevreni düzenli tut.

*Gece erken yatmayı, sabah ise erken kalkmayı öğren ve bu sorumluluğa alış.

*Kahvaltıyı önemse.

*Dişlerini her zaman fırçala.

*Asla yalan söyleme.

*Kimseyi dışlama ve kimseye dışlanmış hissettirme.

*Eğer birinin bir problemi varsa ona yardımcı ol.

*Kimse hakkında kötü şeyler söyleme.

*İnsanlarla iyi geçinmeyi, oynamayı ve bir şeyler öğrenmeyi alışkanlık haline getir.

*Sadece tek başına oynama. Başkalarıyla da oynayabilecek kadar sıcakkanlı ol.

*Hem doğada zaman geçirip rahatlamak, hem de daha fazla hareket etmek için dışarıda oyna.

*Eğer hata yaptıysan büyük bir ciddiyetle özür dile.

Japonya’da öğrencilere gönderilen son “davranış kuralları” böyle.

Dikkat ettiyseniz bütün bu kurallar, “iyi bir insan olmanın” temel taşları.

Öncelikli hedefleri, “iyi insan” yetiştirmek!

Daha sonra “bilgi” ve “beceri” kazandırıyorlar.

Paylaşmak istedim.