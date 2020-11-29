Bu Kocaelispor adamı fıtık eder

Maç öncesi 10 covidli…

Sahaya çıkacak takım zar zor bulunabiliyor…

Çaresiz bir Kocaelispor…

Bunun karşılığı çok zor durumda olmayan, ama vasat bir takım: Kahramanmaraş…

Maraşlılar, normal şartlarda ilk yarıyı önde bitirmesi gerekirken 3 atak yapıyor, ikisi uzaktan şut ve saçma sapan…

Bir tanesinde de cılızın bile ötesine geçemeyen baskı…

Kocaelispor ise bu şartlara rağmen soldan Gökhan Meral ile 2 kez, sağdan Benhur ile bir kez saldırmaya çabalıyor…

Ama ceza alanı içerisinde kimse yok…

Böylesi anlarda forma şansı bulan futbolcuların kurtarıcı olması gerekirken…

Onlardan eser yok…

Yani, ‘Benim iki takımım da hazır olacak’ tezini savunan Erhan Altın, maalesef bunu ligde sergileyemiyor…

Ya da onu futbolcular yanıltıyor…

Nitekim dünkü maçta bunu bir kez daha gördük...

İlk yarı neredeeee, ikinci yarı nerede ?..



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Demek ki devre arası bir yedek takım kadar (11 kişi) transfer gerekiyor...

İlk yarı tek bir pozisyon bile yazamadık…

Ben bunu beklemiyordum…

Çünkü Kocaelispor zar zor sahaya çıkarken, Maraş tek kale oynayacak sanıyordum…

Ama takımın kalitesi son derece düşük…

Kocaelispor’dan korkmuş, sinmiş bir görüntü içerisindeydiler…

İlk yarı skor 0-0 olurken, maçın hakkı da buydu…



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Ama devre arasında artık ne olduysa, takım ikinci yarıya şahlanmış, gibi çıktı…

Sinmiş Kahramanmaraş iyice kabuğuna çekildi…

Sonra mükemmel goller geldi…

Bir takım camiayı bu kadar mı yanıltır yahu ?..

Yılmaz Vural gibi, Erhan Altın da devre arasında acaba futbolcuları mı dövdü ?..

Tabii bu işin esprisi…



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Sonuçta Amed rezaletinden sonra bu galibiyet öyle ya da böyle çok iyi geldi…

Perşembe günü kritik bir maç var…

Hem de öyle böyle değil…

Üç sezon önce bizi orada 5 golle yenen 24Erzincan ile bu kez farklı liglerde ve konumda mücdalee edeceğiz…

Dün Çorum’da zar zor berabere kalan 24Erzincan sorgulanacaktır…

Bu da bizim için avantajdır…

Haydi bakalım çocuklar...

Karantinadakilere dua ederken, yedek olmadığınızı gösterin !..