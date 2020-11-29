Ne oldu, hiç kimse “Suriyeli” lafını ağzına almıyor

Dikkat ediyor musunuz, bugünlerde hiç kimsenin ağzından “Suriyeli” lafı çıkmıyor.

Oysa bir zamanlar “Suriyeli” der yatar, “Suriyeli” der kalkardık.

Ne oldu, uçup gitti, buharlaşıp yok mu oldu Suriyeliler?

Sadece Suriyeli mi, ülkemiz adeta “sığınmacı” ve “mülteci” cenneti.

İpini koparan bize geliyor.

İran’dan, Irak’tan, Afganistan’dan, Pakistan’dan, Bengladeş’ten, Somali’den, Kenya’dan…

Afrika’nın adı sanı duyulmayan ülkelerinden…

Kesin rakam açıklanmıyor, ancak toplam 7-8 milyon civarında sığınmacı ve mültecimiz var.

Yemiyoruz, bunlara yediriyoruz…

İçmiyoruz, bunlara içiriyoruz…

Giymiyoruz, bunlara giydiriyoruz…

Taa iki yıl önce, sadece Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadığımız açıklanmıştı.

Hem de gururla…

Şimdi toplam rakam 60 milyar doları aşmıştır.

Şu halimize bakın!

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz…

Ekonomimizi borçla çevirmeye çalışıyoruz…

Üstelik aldığımız borçları geri ödemekte zorlanıyoruz…

(İşte daha yeni İstanbul Borsası’nın yüzde 10’unu Katar’a satarak bilmem hangi deliği kapatmaya çalıştık…)

Pandemi, bütün bu kötü gidişin tuzu biberi oldu…

Millet aç sefil burnundan soluyor…

Evine ekmek götürmekte zorlanıyor…

Ama biz, kendi insanımıza bakmakta zorlanan biz, 7-8 milyon insanla “olmayan-yetmeyen ekmeğimizi” paylaşmak zorunda bırakılıyoruz.

Bizim insanımıza iş yok, onlara iş var.

Bizim insanımıza doktor-ilaç parayla, onlara bedava.

Daha saymakla bitmez.

Böyle bir anlayış olabilir mi?

“Dünyada en fazla sığınmacı-mülteci besleyen ülke”, Türkiye imiş.

Bu misafirperverliğimizle övünüyor bizimkiler.

Gurur duyduğumuz, övündüğümüz konuya bakın!

Yakında herhalde “aptallık nişanı” takarlar.

Tamam, yardım etmek, ekmeğini paylaşmak güzel de; bizde yoksa, biz dışarıdan para dileniyorsak, 7-8 milyon sığınmacı-mülteciyi yıllardır soframıza oturtmanın anlamı ne?

Sen kendi vatandaşına bakamıyorsun, dışarıdan gelenlere ağalık, babalık taslıyorsun.

Türkiye’de kaç milyon işsiz var ve kaç milyon Suriyeli veya Iraklı ülkemizdeki işyerlerinde çalışıyor, hiç hesap ettiniz mi?

Eğer ülkemizde işsizlik bugün bu boyuttaysa, bunda ekonominin kötü yönetilmesi kadar, işleri sığınmacı ve mültecilerin kapmasının da büyük payı var.

Yazık değil mi bizim vatandaşımıza?

Koronadan ölenlerin hepsi Türk mü?

Mart ayını esas alırsak, pandemi başlayalı 8 ay oldu.

Tanı ve ölüm sayıları artık “saklanamaz” hale geldi.

Ortalık yangın yeri gibi…

Bir taraftan ekonomik kriz, diğer taraftan pandemi…

İyi de, pandemi haberi verilirken, siz hiç sığınmacı ve mültecilerden söz edildiğini duydunuz mu?

Şu kadar Suriyeli, bu kadar Iraklı öldü diye…

Ölenlerin hepsi Türk mü?

Virüs, sığınmacılara bir şey yapmıyor mu?

Sosyal yaşamda kısıtlamalar getirildi…

Neden?

“Kalabalık ortam” sakıncalı diye.

Lokantalar kapalı…

Kafeler kapalı…

Tamam da, sığınmacılar kiraladıkları evlerde veya kendilerine ayrılan yerlerde sağlık ve hijyen kurallarına uymadan 30-40 kişi birlikte yaşıyorlar.

Nasıl oluyor da onlar virüse yakalanmıyor?

Yoksa, ülkemizde vaka sayısı sığınmacılar nedeniyle olağanüstü arttı da, bu halktan mı saklanıyor?

Bu işte bir gariplik var.

Ülkemizde 7-8 milyon sığınmacı ve mülteci bulunuyor…

Pandemiden ortalık kırılıyor…

Vaka ve ölen sayısı her geçen gün artıyor…

Ama her nedense hiç “Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı, Kenyalı” lafı edilmiyor.

Sığınmacılardan hiç ölen yok da, hep Türkler mi ölüyor?

İnanın, bu sığınmacı işinden bıktık.

Biz kendi kendimize yetemiyoruz, avuç açıp dışarıdan “borç” dileniyoruz, bir de başımızda 7-8 milyon sığınmacı var.

Dünyanın en saf ülkesi biz miyiz?

Milletin ağzında “laf” var mı?

“Milletin ağzına laf vermek” deyimi, rahmetli Süleyman Demirel’e aittir.

Anlamı şu:

Hani Demirel döneminde milletin ağzından düşürmediği “Kurtar bizi baba!” sözü var ya, işte bu söz “milletin ağzına laf vermek” deyimini tam anlatır.

Aradan yıllar geçti, Demirel döneminde miting meydanlarını çınlatan o söz, “Kurtar bizi baba” sözü, hiç unutulmadı.

Şu sıralarda…

*CHP, “Hedef iktidar” sloganını kullanıyor.

*İYİ Parti ise “Millet bizi çağırıyor” sloganını tutturmaya çalışıyor.

Ama bunlar, parti yöneticilerinin sözleri.

Yani “milletin ağzındaki laflar” değil.

Bakalım, hangi parti “milletin ağzına laf” verebilecek?

AKP, ne yapacak?

*Reform yapamıyor.

*Ekonomiyi düzeltemiyor.

*Diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştiremiyor.

*İç huzuru sağlayamıyor.

*Ayrıştırmadan ve kamplaştırmaktan vazgeçmiyor.

*MHP ile de MHP’siz de yapamıyor.

*Gitmek istese de gidemiyor.

Sizce AKP ne yapacak, ne yapmalı?

Şimdi sıra…

Nihayet, günlük gerçek vaka sayısı açıklandı.

Şimdi sıra “gerçek ölü” sayısında…

“Gerçek enflasyon” oranında…

“Gerçek işsizlik”te…

Bekliyoruz.