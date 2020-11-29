Hukuk devleti ve siyasal iktidarlar…

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti bir HUKUK DEVLETİ.

Hukuk Devleti’nde, siyasal iktidarın, Anayasa’ya, Yasalara ve evrensel hukuk kurallarına uyma koşulu vardır.

Siyasi iktidarların “MEŞRUİYETİ” bu koşula bağlıdır.

Siyasi iktidarların “Hukuk Devleti normlarına” uygunluğunun denetimi ise, önce Ulusal Meclis’in (TBMM) ve sonra da “Bağımsız YARGI’nın” görevidir.

Peki, ülkemizde siyasi iktidarlar, “Hukuk Devleti” normlarına ve Yargı kararlarına uygun hareket ediyorlar mı?

Kupür arşivimdeki birkaç örnek olayla bu konuyu inceleyelim;

· SULUKULE’DEKİ YAĞMA 9 YIL SONRA DANIŞTAY KARARI İLE TESCİL EDİLDİ! “Kentsel Dönüşüm” gerekçesiyle, çok düşük bedellerle evlerinden atılıp şehir dışına sürülen Roman vatandaşlar haklı bulundu. ( 10. Nisan 2015) Ama, atı alan da Üsküdar’ı geçti!

· Bursa’da, “Mera” konumundaki arazi bir gecede önce “Orman” arazisine çevrildi, sonra da “Bursa Şehir Hastanesi inşaatı” için imar verildi! Yargı’nın “Mera alanlarında inşaat yapılamaz” kararına rağmen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “9 Mayıs’ta temel atılacak” dedi! ( 27 Nisan 2015)

· ORMANDA TAŞOCAĞI KATLİAMI. Kırklareli Vize-Pazarlı köyünde orman alanında açılan taşocağına karşı 2007 yılında mahalle muhtarları dava açtı. Danıştay, 2015 yılında “ÇED Kararı gerekli değildir” kararını hukuka aykırı buldu ve muhtarları haklılığını onayladı! Ancak, geçen 8 yılda doğa tahrip oldu. (25.Ağustos 2015)

· YARGI KARARINA RAĞMEN “Şehir Üniversitesi” inşaatı sürüyor! 49 yıllığına Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen Kartal Cevizli Tekel Fabrikası arazisinde “Yürütmeyi Durdurma” kararına rağmen inşaat sürüyor! Arazi, 1. derecede arkeolojik, 3. derecede doğal sit alanı. ( 7 Ekim 2015)

· ŞEHRİZAR KONAKLARI için Yargı’dan dördüncü iptal! Boğaziçi siluetini delen, 1. ve 3. derece sit alanlarında ve daha önce İBB’ye ait bir kamu arazisi üzerinde bulunan konakların inşaatı kamu yararına da aykırı bulundu. Ancak, inşaat durdurulamadı! Konaklarda Berat Albayrak ve ailesi ile Remzi Gür ve Cihan Kamer de ev sahibi! Yüklenici şirketin ortağı ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz! (17 Aralık 2015)

· Danıştay’ın “arazi devlet ormanı” diyerek 2014 yılında imar planlarının yürütmesini durdurduğu Sarıyer-Zekeriyaköy’deki “KÖY” adlı projede inşaat çalışmaları hızlandı. Daha önce 15. Hava Füze Üssü olan 500 dönümlük arazi 2010 yılında TOKİ’ye devredildi!..Emlak Konut da “hasılat payı” karşılığında araziyi özel bir şirkete devretti! ( 4 Ekim 2016)

· Yargı’nın 4 kez iptal ettiği, Antalya-Kumluca’daki SİT alanında inşa edilen HES inşaatı bitti! ( 12 Mayıs 2017)

· Yargı’nın 3 kez durdurduğu Çeşme’nin Germiyan mahallesindeki taş ocağına 4. Kez “ÇED gerekli değildir” kararı verildi! (6 Ekim 2018)

Bu örnekler, yalnızca “DOĞAYA KARŞI TECAVÜZ” konularını içeren örneklerdir!

Ne yazık ki, “insan belleği unutkan” oluyor ve bu “doğa ve hukuk cinayetleri” kolay unutuluyor! Ama, “arşiv unutmuyor!”

Şöyle, yaşadığınız ve gidip gördüğünüz yerlerdeki tarım alanlarına, ormanlara, göl ve deniz kıyılarına bir bakın; doğa ve hukuk cinayetlerine sizler de tanık olacaksınız.

En somut örnekleri ise, her an büyük bir depremin beklendiği, “ihanetler kenti İstanbul’da” göreceksiniz!

Gerçek bir “Hukuk Devleti’nde” Yargı kararlarına rağmen bu işler yapılabilir miydi?