İndirim günlerinde güvenli online alışveriş yapmanın 8 yolu!

Pandemi dönemiyle birlikte online alışveriş dönemi de başladı...

Hemen hemen herkes, online alışverişe döndü...

Durum böyle olunca da alışveriş siteleri mantar gibi bitmeye başladı...

Cuma indirimleri, efsane indirimler, süper indirimler gibi sloganlarla, tüketiciyi kendi sitelerine yönlendirmeye çalışıyorlar...

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Durum böyle olunca da, peşpeşe dolandırma haberleri geliyor...

İndirimli alışverişleri güvenli bir şekilde yapmanın yolları da açıklanıyor...

Aşağıdaki yazıyı dikkatli okuyun...

Sonra sorun yaşamayın...

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Küresel düzeyde gerçekleştirilen ‘Black Friday‘ indirimleri, 2020’de tarihinin en ‘online‘ ve en uzun süreli halini yaşıyor. Pandeminin neden olduğu eve kapanma gerçeği, e-ticareti hiç olmadığı kadar öne çıkardı. Siber suçlular ise uzayan indirim günlerinden ve artan online para trafiğinden fayda sağlama çabasında. Siber güvenlik kuruluşu ESET, online dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemleri sıraladı.

FIRSAT DÖNEMİ

Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelen ‘Black Friday‘ ve onu izleyen pazartesi günü olan ‘Cyber Monday‘, global düzeyde yılın en önemli alışveriş fırsat dönemi olarak öne çıkıyor. Koronavirüs önlemleri, indirimli alışverişin bu iki doruk noktasını büyük ölçüde e-ticarete taşımış oldu. Ayrıca indirim fırsatları da bu kez iki günle sınırlanmadı.

SUNULAN FIRSATLAR

Ülkemizde; Harika, Şahane, Efsane ya da Muhteşem Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor. Online alışveriş yapanların ve online bankacılık kullananların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etme çabası içindeler.

Bu amaçla da arama motoru ve DNS zehirlenmeleri, bankacılık zararlı yazılımları, oltalama atakları, ortadaki adam saldırıları, sahte Android bankacılık uygulamaları gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Ama bu tehditlerden korunmak mümkün.

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

1)Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.

Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir.

Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

2) Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın.

Bilgisayar, tablet veya telefon, alışverişte kendi cihazınızı kullanın.

Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

Size ait olmayan cihazlardan finansal işlem yapmaktan mümkün olduğunca uzak durun.

3) Güvenlik yazılımınız güncel olsun.

Birden fazla koruyucu katmana sahip, proaktif ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunsun. ESET yazılımları, ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘ modülüyle, kullanıcılarına ekstra güvenlik sağlıyor.

4) Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin.

Güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin.

Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın.

Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse aynı görünen sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun.

Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

5) Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun.

Gerçek olamayacak kadar iyi bir indirim teklifi alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

6) Kolay tahmin edilebilecek parolalar kullanmayın.

Online bankacılık ve alışveriş sitelerinde kullandığınız parola ve şifreler mümkünse harf ve sayı içersin ve 8 karakterden uzun olsun.

Ayrıca aynı şifreyi, başka hesaplarda sakın değerlendirmeyin. Siber suçlu bir şifreyi bulursa, bu şifrenin kullanıldığı başka hesapların kapısını da açmış olur.

7) Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın.

Online alışveriş için çarşı, alışveriş merkezleri ya da başka herhangi bir yerdeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

8) Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.

Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir.

Bir tuhaflık varsa, hızlıca müdahale edebilirsiniz.

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Yukarıda 8 maddede güvenli alışveriş yapmanın yolları ve yöntemleri belirtildi…

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var…

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Kocaeli’de Ali Babacan rüzgarı esti

Deva Partisi’nin il kongresi yapıldı… Adem Koç, seçilmiş başkan oldu. Kendisini kutluyoruz. Kongreye ve il binasının açılışına Genel Başkan Ali Babacan da katıldı… Babacan’a ilgi büyüktü… Verdiği mesajlarda AKP’yi hedef aldı. Babacan, esnafları da ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi. Kısaca, Kocaeli, Deva Partisi lideri Ali Babacan’ı, Babacan da Kocaeli’yi sevdi.

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Sefa Sirmen’e büyük ceza verildi

İzmit Belediye Başkanlığı… İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı…. CHP milletvekilliği…. CHP İl Başkanlığı… Kocaelispor Başkanlığı yapan Sefa Sirmen’e İZGAZ davasında büyük ceza verildi… Kocaeli 3.Asliye Hukuk mahkemesi, İZGAZ davasında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Sefa Sirmen’e tam 13 milyon 658 bin 32 kuruş ceza verdi… Bu paraya 2006 yılından itibaren faiz de işlenecek… Yani 13 milyon lira, belki de 25-30 milyon lirayı bulacak… Sirmen’in işlerinin kötüye gittiği biliniyor… Bakalım Sirmen bu işin içinden nasıl çıkacak.

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Belediyeler zaten bitik

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yazılı açıklama yaptı… Pandemi sürecine değindi… Ülke genelinde pandemi sebepli alınan tedbirlerden en çok etkilenenlerin küçük esnaflar olduğunu, belirterek, belediye yönetimine destek çağrısında bulundu… Tamam da koskoca devlet vatandaşa yardım yapamıyorken, belediye ne yapsın. İlçe belediyelerinin maaş vermek dışında, büyük bir yatırımları yok zaten.

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BBP İl Başkanı Remzi Kaya’ya katılıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, önceki gün bir açıklama yaptı… Açıklamada halkın ve esnafın sorunlarına değinerek, “Her bir fert bu zor süreçte devletine yardımcı olmalı, devletimiz de pandemi süresi boyunca zarar eden esnafımızın faturalarını dondurmalı, kiralarını karşılamalı, personel maaşlarını ve SSK primlerini ödemelidir” dedi. Kaya, haklı… Aslında vatandaş görevini yapıyor, ama devletin görevini yapmadığını düşünüyorum…

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Oruç, MHP’ye üye oldu

Tavşantepespor Kulübü Kurucu Başkanlığı ile İzmit Çevre Köyler Arge Platform Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve hali hazırda Kulmahmut Horozum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Güray Oruç MHP’ye üye oldu. Oruç’a parti rozetini MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü taktı. MHP yeni üyesi Güray Oruç yaptığı açıklamada, “2023 lider ülke vizyonuna destek olmak, devletin yanında olmak anlamında MHP’ye üye oldum” dedi. Seçimler yaklaştıkça, partilere üyelikler de artacaktır…