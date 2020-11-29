“Dışarıdan okunarak derinine varılamayan hikâyelerin diline aldanmamak lazım. Yönü hep aynı kaldığı halde, birçok kıvrım, birçok vaha geçen ırmağın, kaç mavi, kaç yeşil geçirdiğini ve en kimsesiz halini bildiğini sananlara, aldanmamak lazım. Uzaktan görmekle olmaz, yanına varmak lazım. İçine, ta yüreğine en yakından bakmak, hatta o yürekte kalmak lazım.”

Kitap okurken not almayı, önemli yerlerin altını çizmeyi sevdiğimi söylemiştim sizlere. Roman biraz daha farklı, öğrenmek için değil de etkisinde kaldığınız yerleri çiziyorsunuz daha çok. Bu okuduğum kitapta aynen öyle bir kitap. Etkisinde bırakarak okutuyor kendisini.

Kimi okuyucu kitabı eline aldığında ilk önce ya arka kapak yazısını ya da ilk sayfayı okur. Çünkü arka kapak yazısı kitabın can alıcı noktasıdır. Kitabın içine doğru sürükler okuyucuyu. Bu kitabın arka kapak yazısı da öyle... Okura kitapla ilgili yeteri kadar açıklayıcı bilgi veriyor. Okuyucuyu içine çekebilecek nitelikte.

Kitabın yazarı, yakından tanıdığımız şair, yazar ve ressam Selma Gün.

Edebiyat ve sanatla o kadar bütünleştirmiş ki kendisini, seçtiği yaşam onlar üzerine kurulu. Şiir ve yazı yazarken resim yapar gibi önce ruh haline göre kafasında tablo çiziyor ve renkler yazdıklarını belirliyor.

Selma Gün, aynı zamanda pek çok ilde resim sergileri açmış bir sanatçı.

Kendisinin iki şiir kitabı ve üç romanı var. Romanları klasik tadında diyebileceğimiz kitaplar. Son yazdığı romanı “Parola” da aynı hevesle okuyacağınız türden. Diğer iki kitabında da tarihi anlatıyor fakat “Parola” tarih dışında araştırmaya devam edecek konuları da içinde barındırıyor. Romanın ana karakteri cam ustası. Yazar, cam sanatını öyle bir özveriyle araştırmış ki kitabı okurken sizi de o konulara sürükleyip içine alacak kadar merak uyandırıyor. İsterseniz kitabı bitirdikten sonra cam konusunda eğitim almayı bile düşünebiliyorsunuz.

“Köyün üzerine yıldızsız gökyüzünü sererek yayılmış gece” bir şiir dizesi gibi, yazarın aynı zamanda şair olması böyle bir şey herhalde diye düşündüm. Sık sık şiir tadında dizelere rastlıyorsunuz kitabı okurken.

Kitap, 1915 yılında ve savaş zamanı dededen oğla geçen cam sanatını anlatarak başlıyor.

Tesadüfen rüyalarında gördüğü bir çocuğun hastane odasında karşısına çıkması ve o çocuğu evlat edinen bir baba ile oğlunun yaşam serüveninde geçen ilişkilerini anlatıyor roman. Bu baba – oğul romanın iki ana karakteri.

Çocuğun, aynı zamanda ailesinde abisinden başka kimsenin hayatta olmaması ve iki küçük çocuğun ayrılırken ilerde birbirlerini bulmak için aralarında anlaştıkları “Parola” ile abisini bir gün bulma ümidi ile geçen zaman.

“Zaman harp zamanıydı da kimler için? Asıl sorulması gereken soru ve söylenmesi gereken söz, burada ortaya çıkıyor. Çocuğun zamanı yok. O, yalnızca yaşadığı anı bilir. Zaten çocukların gülüşü her daim cennetteymiş hissini uyandırmaz mı insanda? Zamansızlığın yaşandığı kalptir çocuk kalbi. Rüya dili gibi… Anını yaşar doğası gereği.”

Selma Gün, bana göre anlatımıyla o günleri çok güzel yansıtmış. Gittikçe daha iyiye giden bir yazar var karşımızda, yazdıklarını okumaktan bıkmayacağımız, yeni kitaplarını merakla bekleyeceğimiz bir yazar.

Yazdıklarını okurken bir şeyleri de öğreniyorsunuz aynı zamanda. Mesela camın ilk kimler tarafından bulunduğunu… Mesela tarihi…

O günlerin diline hâkim, bu da yazarın başarısı…

Kitap güzel bir araştırmayı da beraberinde getirmiş.

Kitabı okurken kendinizi, konuşmalarla, yaşadıkları evin ortamıyla ve yaşanan diğer mekânlarla o günlerde hissediyorsunuz.

Ayrıca kitap kapağında ki resim de Selma Gün’ün kendisine ait.

Kitap başından sonuna kadar okundukça merak uyandırıyor. O yüzden kitabın konusu hakkında fazla bir detay anlatmadım. Çünkü bu kitabın, okuyarak güzelliğine varılması gerekiyor.