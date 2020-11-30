Dinçel ve Üzülmez düellosu, Kurtar ve Denizli…

Bu meslekte, görevdeyken konuşmayanların daha sonra konuştuklarını samimi bulamam…

Ödleklik addederim…

Zamanında konuşmuyorsan ömür boyu susacaksın…

Dinçel ve Üzülmez olayı bana bunu hatırlattı…

***

Biz bunu ilk kez mi yaşıyoruz ?..

Kesinlikle değil…

Bu kulüpte teknik direktör olarak Osieck, Mustafa Denizli, Rasim Kara, Hüseyin Kalpar, Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar gibi duayenler ile usta olamamış teknik adamlar çalıştı…

Bunlar içerisinde Denizli, Kurtar, Karaman, görevdeyken tüm aksaklıkları Sefa Sirmen’in yüzüne söylemiş insanlardır ve gittikten sonra da ağızlarını açmamışlardır…

Adamlık da budur…

İş ahlakı da budur…

***

Ancak diğerleri, maalesef gittikten sonra konuşmayı tercih etmişler, böylece güvenleri sarsmışlar ve iyi niyetli olmadıklarını göstermişlerdir…

***

Son teknik direktör Selahaddin Dinçel’in Güvenç Kurtar’dan sonra istatistik olarak en başarılı Kocaelispor teknik direktörü olduğunu yazan benim…

Rakamlarla da bunu ortaya koydum…

14 puan farkla gelen şampiyonluk sonrasında, başarılı olduğunu bizzat yazdım…

Şimdi Erok’ta da aynı şeyi sergiliyor…

Ancak…

Onun, sezon başı istediği transferlerin yapılmamasına rağmen görevi bırakmayıp, inadına devam etmesi ve takımı bilerek çalıştırmadığı iddiası gerçekse, bir suçtur…

Sonra konuşması ise tamamen bu kapıların kendisine kapanmasına neden olmuştur…

Bir daha burada göreve gelirse, hiç bir zaman samimi görülmeyecek ve güven vermeyecektir…

***

Bazı etik değerler vardır ve paradan daha önce gelir…

Her şeyi paraya bağlayamazsınız…

Koskoca bir camiayı bir adam için helak edemezsiniz…

Hüseyin Üzülmez de gelip geçicidir…

Kulüp kalıcıdır…

Selahaddin Dinçel de geçicidir ve kulüp dimdik ayakta duruyor…

***

Türk futbolunun hastalığı olan zamanında değil sonra konuşma geleneği siyasette de lanetlenmektedir…

Ahmet Davutoğlu başbakanken konuşmamış, suçların üstünü örtmüş, şimdi konuşmaktadır…

Abdullah Gül de öyle…

Ali Babacan da öyle…

***

Zamanında sorunları görüp söyleyen Güvenç Kurtar da Mustafa Denizli de, bu kulübün onurları olarak tarihe geçmiştir…

Dabrowski’yi (Kaan Dobra) Türk futboluna kazandıran kazandıran Havlucu Hilmi ve Mustafa Denizli unutulabilir mi ?..

……………………………….