Yılbaşında iğneden ipliğe yüzde 9,11’lik zam yağacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK'in yüzde 9.11 olarak hesapladığı yeniden değerleme oranında hiçbir

değişikliğe gitmeden resmen açıkladı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı yetkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme artışı yarıya düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan indirim yetkisini bu sefer kullanmadı. Yani yeni yılın sabahına yüzde 9.11'lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacağız.

2021, 2020’ye göre daha sıkıntılı geçecek gibi…

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MTV DE ZAMLANDI

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisine de yüzde 9.11 oranında zam gelecek. 1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51 bin 800 lirayı aşanların ödediği bin 678 liralık MTV, yeni yılda 56 bin 519 lirayı aşan araçlar için bin 831 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 90 bin 800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV 3 bin 881 lira olacak. Pandemi sonrası, araç fiyatları fırladı… Araba fiyatları fırlar da, Motorlu Taşıtlar Vergisi fırlamaz mı?

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Açlık sınırı 3 bin lirayı geçti

Yıllardır uygulanan ekonomik ve parasal politikalarının ağır faturasını enflasyon olarak vatandaş ödüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasım ayında 3 bin 74 lira oldu… Yoksulların harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda harcamaları kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artarken, ocak-kasım dönemindeki artış ise yüzde 21,5’i buldu.

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Çiler'den Fatih Devlet'e bağış!

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve yönetim kurulu, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kullanılmak üzere 1 adet Solunum Destek Cihazı bağışında bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı, GTÜ’ye teşekkür etti. Şu dönemde hem sağlık kuruluşlarına, hem de sağlıkçılara verilecek destek çok önemli. Bu duyarlı davranışından dolayı Çiler ve yönetimini kutluyoruz.

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Yıldız’dan Ünlü ve Azeri’ye tepki

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, son zamanlarda sert açıklamalarda bulunuyor… Yıldız’ın bu kez hedefinde MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve parti yöneticisi Erkan Azeri vardı… Yıldızlı, Ünlü’ye rüşvet skandalı, Azeri’ye de ihale üzerinden yüklendi… Anlaşılan MHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, seçimlere yakın daha da artacak…

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CHP’li Yıldızlı’ya GEÇMİŞ OLSUN

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı da Korona kurbanı… Yıldızlı, sosyal medyadan korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yıldızlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “ Değerli dostlarım, bugün yaptırdığım tomografi çekimi ve kan tahlillerimin ardından yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre daha evde tedavi sürecine devam edeceğim. Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle.” Biz de Yıldızlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.