Efsane Cuma günlerinde, online alışveriş rekoru kırıldı!

Pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe nedeniyle tüketicinin online alışverişi tercih etmesi, bu seneki Efsane Cuma satışlarında da etkisini gösterdi. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun veri analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, e-ticaret sitelerinin geleneksel Efsane Cuma kampanyalarıyla satışlarda ciddi artışlar yaşandı.

İNDİRİM KAMPANYALARI

Tüketim çılgınlığının yaşandığı Efsane Cuma (Black Friday) kampanyaları, son yıllarda ülkemizde de tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu sene de özel indirim kampanyaları ve tanıtım etkinlikleriyle Efsane Cuma’da e-ticaret dünyası için efsanevi bir dönem yaşandı.

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico’nun, Efsane Cuma dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri bugün açıklandı. iyzico’nun verilerine göre zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran ve temassız ödeme avantajı sunan online alışverişte işlem hacmi, önceki yıla göre %103 artış gösterdi. Veriler 2019’a göre işlem adedi ve sepet tutarında da ciddi artışlar yaşandığına işaret ediyor.

BANKA KARTI TERCIH EDILDI

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde %103, işlem adedinde %57, ortalama sepet tutarında ise %29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL ‘ye yükseldi.

2019 döneminde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tek çekimde %50, üç taksitte %41, 6 taksitte %5 olan işlem hacmi dağılımı, 2020 Efsane Cuma döneminde tek çekimde %53, üç taksitte %30, 6 taksitte %9 oldu. Önceki yıl %28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl %33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler %46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi %87 oranında arttı.

TÜRKIYE EĞITIME AĞIRLIK VERDI

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı %62 artarken, hacim %148 arttı.

SEPETINI EN ÇOK DOLDURAN İÇ ANADOLU OLDU

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını %5 oranında artırdı. Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama %36 artarken ortalama sepet tutarı %30 arttı.

ERKEKLER 2019’A GÖRE DAHA ÇOK HARCAMA YAPTI

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1,3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı %115 artarken, kadınların harcamalarında %68’lik artış oldu.

Kadınların ortalama sepet tutarı %35 artarak 285 TL olurken, erkeklerin sepet tutarı %33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin %54, kadınların %45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl %53 oldu.

2019’da alışverişlerinin % 89’unu webden yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin %91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi mobile yönelerek web harcama tutarını %2 azalttı.

TÜM ORANLARDA ARTIŞ OLDU

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte web kanalından yapılan harcamalar %129, işlem adedi %66, ortalama sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye %39 artış gösterdi. Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi %170, işlem adedi %128 artarken, ortalama sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ulaşarak %19 oranında yükseliş gösterdi. Web üzerinden alışveriş tercih edilse de mobil alışveriş oranı artışını sürdürdü ve %7 oranında arttı.

GENÇLER VE ONLİNE ALIŞVERİŞ

Mart ayından beri başlayan pandemi dönemi, herkesin alışkanlıklarını değiştirdi..

Herkes internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı…

Bir Cuma günleri yapılan kampanyalar, daha cazip hale geldi…

Böyle giderse, online alışverişler daha da artacak…

Yaşlı kesim, belki online alışveriş yapmıyor, ama gençler online alışverişi daha çok sevdi.

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Başkan Özlü canlı yayında

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni alınan kısıtlamalar sonrası Başiskeleli hemşehrileriyle sosyal medyadan canlı yayınla buluşacak. Başkan Özlü’nün sosyal medya hesapları üzerinden 3 Aralık Perşembe günü saat 19:00’da canlı yayınlanacak halk buluşmasında vatandaşlar sorularını soracak, Özlü de tüm soruları bizzat kendisi cevaplandıracak. Yoğun katılımın olması beklenen Sosyal Medya Buluşması’nda ilçe halkı, Başkan WhatsApp Hattı 0533 191 19 80 ve sosyal medya hesapları üzerinden de merak ettikleri soruları gönderebilecek.

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Emekliye seyyanen ZAM yapılır mı?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç, önceki gün bir öneri sundu… Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam hakkında beklentilerini açıkladı… Kılıç, “Zam oranı, düşük maaş alan emeklilerimiz düşünülerek belirlenmeli. Emekliye mutlaka seyyanen zam yapılmalı” dedi… Devletin yeni hesaplamaları sonucunda emekli maaşları kuşa döndü… Emekliler perişan… Bakalım Kılıç’ın bu çağrısı karşılık bulacak mı?

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SP’den zoom uygulaması

Pandemi nedeniyle toplantılar artık yük yüze yapılmıyor. Genelde zoom uygulaması şeklinde yapılıyor. Saha ve teşkilat çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatı, önceki gün İl Divan Toplantısını dijital ortamda yaptı. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen il divan toplantısına il Yönetimi ve ilçe ana kademeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Aylık çalışmanın değerlendirildiği toplantıda İl Başkanı Zafer Mutlu, görüşlerini bildirdi. Artık zoom uygulaması, hayatımızın bir parçası oldu.

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İnternet indirme hızında ORTALARDA KALDIK

Ajans Press’in, OpenSignal verilerinden elde ettiği bilgilere göre 52,4 Mbps oran ile mobil ağ indirme hızında Güney Kore’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Araştırma 87 ülkeyi kapsarken Türkiye’nin 36’ncı sırada olması dikkat çekti. Türkiye böylelikle ilk 50’de yer alırken, indirme hızının 17,1 Mbps olduğu gözlendi. Mobil indirme hızında iyi olan diğer 2 ülke ise 48,2 Mbps ile Norveç, 42,5 Mbps ile de Kanada olarak saptandı. Buna karşın indirme hızındaki en kötü üç ülke de 1,6 Mbps ile Irak, 3,1 Mbps ile Cezayir, 4,4 ile de Nepal oldu.