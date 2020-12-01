Uzaktan eğitim safsatası

Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor.

Eğitimin uzaktan olanı olmaz!

Yaz aklarında tatilcilerin taşıdığı virüsün faturası kasım ayı geldiğinde öğrencilere kesildi. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağıyla ilgili sinyaller verirken bu defa açık olanlar da kapatıldı.

Şuan Türkiye’de kreşlerin dışında tüm öğrenciler online eğitim alıyor.

Online eğitimin durumunu gören veliler ve ders anlatmaya çalışan öğretmenler fıttırmak üzere.

Eğitimin online olmayacağını bütün eğitim camiası biliyor. Ama bir kişi de çıkıp “Kral Çıplak” diyemiyor.

İlkokul 1 ve üzeri tüm sınıflar uzaktan eğitim görüyor. Buna anaokulları da eklendi. Devlette çalışan anaokulu öğretmenleri, diğer öğretmenler gibi okula gelmek istemiyordu. Öyle de oldu. Artık anaokulları da yüz yüze eğitim yapmıyor. Yüz yüze eğitim sadece kreşlerde yapılıyor.

Diğer öğrencilerin bir kısmı ekran başında öğretmenin anlattıklarını anlamaya çalışıyor, bir kısmı ekrana bakıyor ama dersi dinlemiyor, bir kısmı ise parklar da, sokaklar da hatta kapatılan okulların bahçelerinde arkadaşlarıyla oynuyor.

Tedbir diye okullar kapatılıyor ama çocuklar maskesiz bir şekilde dışarılarda arkadaşlarıyla oynuyor. Buna tanık olmak için evlerin penceresinden bakmanız bile yeterli.

Peki, hani tedbir.

Okulların sokaklardan daha güvenli olduğunu anlamak bu kadar zor mu?

Eğitimin online olmayacağını anlamak bu kadar zor mu?

Eğitimle ilgili önümüzde iki seçenek var, ya okulları açacaksınız tedbirli bir şekilde yüz yüze eğitim yapacaksınız yada online dersleri zorunlu kılmayıp bu seneyi yok sayacaksınız. Herkes önümüzdeki sene yine aynı sınıfı okuyacak.

Kocaman bir yıl kaybettik, yarım yamalak eğitimle, özellikler 1. sınıf öğrencileri için bir temel oluşturamazsınız.

Çalışan anne babalar çocuklarını bırakacak bir yer bulamıyor, anane, babaanne ve dedelere de, uzaktan eğitim nedeniyle emanet edilemeyen çocuklar yıprandıkça yıpranıyor.

Bir kere yapılsın etkili yapılsın

Ben bilim kurulu üyesi, ya da bilim insanı değilim. Ama bilim insanları ve bilim kurulu üyeleri14 günlük karantina tavsiyesi sayesinde, Corona dan nasıl kurtulabileceğimizin şifresini zaten veriyor.

Ne diyor bilim kurulu, Covidliler 10 gün, temaslılar 14 gün evde izole olsun. Bu şu anlama geliyor, en çok 14 gün içerisinde bu virüsten kurtula biliniyor. O zaman sıkı bir karantina süreci geçirelim. Bir tarih belirleyelim, fabrikalar stok yapsın, vatandaş alışverişini yapsın, hastaneler ve sağlıkçılar kendilerini programlasın o tarihler arasında 14 gün boyunca kimse sokağa çıkmasın. Market ve pazarlar dahil. 15’inci gün vaka filan kalmaz. Sınır kapılarında da 7 şer günlük bir karantina süreci uygulayalım. 20 gün içinde bu illetten kurtuluruz.

Bu prosesle ekonomi de etkilenmemiş olur. Gıdım gıdım tedbirle salgından kurtulamayız. Belki vaka sayısını azaltırız, ama cumartesi bilmem kaçtan sonra, pazar bilmem kaça kadar sokağa çıkmamayla virüsün önüne geçemeyiz. Çünkü hafta sonu evinde izole olanlar, hafta içi yine virüsle yüz yüze kalıyor.

İkinci el otomobil piyasası durakladı

Otomotiv sektöründe yaşanan krizi ufak ufak atlatmaya başlandı. Sıfır otomobil bulunamadığı için ikinci el otomobiller, sıfır araçların fiyatını geçmişti. Fıkra gibi bir dönem yaşamıştık. Ancak artık azda olsa bayilere sıfır araç gelmeye başladı. İkinci el piyasası da durağan bir döneme girdi. Fahiş fiyatlara satılan ikinci el otomobillere eskisi gibi rağbet gösterilmiyor.

Tabi bu durumun kaymağını yiyenler oldu. Başta galericiler ve otomobil bayileri. Birçok otomobil bayisi sıfır araçları kendi üzerlerine tescil ettirip, artık ikinci el olan otomobilleri sıfır gibi ve daha yüksek fiyatlara sattılar. Galeriler ise bir otomobilde en az 15-20 bin TL kar ederek satışa sunmuşlardı. Umarız 2021’de benzer krizler yaşanmaz ve fırsatçıların önü kesilir.

Doruktakiler 2020 başlıyor

Kocaeli Gazetesi tarafından 1991 yılından beri sürdürülen “Doruktakiler” organizasyonu, bu yıl da yapılıyor. Farklı kategorilerde, sizlerden gelen önerilerle en iyilerin belirlendiği yarışma, bu yıl tamamen online olarak yapılacak. Pandemi dönemi nedeniyle jüri oylama işlemini internet üzerinden yapacak. Doruktakiler 2020 için önerilerinizi www.kocaelidoruktakiler.com adresinden bizlere gönderebilirsiniz.