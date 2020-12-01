AKP’nin büyüme masalı ve gerçekler

“Kişi başı milli gelir rakamı”, ülkelerde insanların “yaşam seviyesi” hakkında bilgi verir.

Ülkenin o yılki “Gayri Safi Yurtiçi Hasılası” nüfusa bölünür, ortalama kişi başı gelir ne kadar, hesaplanır.

Bu rakamlar yıl yıl açıklanır.

Kısa adı IMF olan Uluslararası Para Fonu, ayrı açıklar…

Dünya Bankası, ayrı açıklar…

Birleşmiş Milletler, ayrı açıklar…

Aslında aralarında pek fark yoktur.

Rakamlar çok az oynar.

Elimde 2019 rakamları var.

Şöyle bir göz atalım mı?

Lüksemburg tepede, Güney Sudan dipte

Size vereceğim rakamlar IMF’nin.

186 ülke değerlendirmeye alınmış.

Listenin tepesinde, 114 bin 234 dolarlık milli gelirle Lüksemburg var.

Güney Sudan sadece 303 dolarlık ortalama kişi başı milli gelirle dipte.

Türkiye ise 9 bin 128 dolarla 72’inci sırada.

Uzun bir liste, sadece Türkiye’ye kadar olan kısmı vereceğim.

*LÜKSEMBURG-114.234

*İSVİÇRE-82.950

*MAKAO-82.388

(Çin’de özel bir yönetim bölgesi)

*NORVEÇ-81.695

*İRLANDA-76.099

*İZLANDA-74.278

*KATAR-70.780

*SİNGAPUR-64.041

*ABD-62.606

*DANİMARKA-60.692

*AVUSTRALYA-56.352

*İSVEÇ-53.873

*HOLLANDA-53.106

*AVUSTURYA-51.509

*FİNLANDİYA-49.845

*SAN MARİNO-48.946

*HOG KONG-48.517

*ALMANYA-48264

*BELÇİKA-46.724

*KANADA-46.261

*FRANSA-42.878

*BİRLEŞİK KRALLIK-42.558

*İSRAİL-41.644

*YENİ ZELANDA-41.267

*BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ-40.711

*JAPONYA-39.306

*İTALYA-34.260

*BAHAMALAR-34.003

*BRUNEİ-32.414

*PORTO RİKO-31.939

*GÜNEY KORE-31.346

*MALTA-31.058

*KUVEYT-30.839

*İSPANYA-30.697

*KIBRIS CUMHURİYETİ-28.340

*SLOVENYA-26.243

*BAHREYN-25.851

*ARUBA-25.466

*TAYVAN-24.971

*SUUDİ ARABİSTAN-23.566

*PORTEKİZ-23.186

*ESTONYA-22.990

*ÇEKYA-22.850

*YUNANİSTAN-20.408

*SLOVAKYA-19.582

*UMMAN-19.302

*LİTVANYA-19.143

*LETONYA-18.032

*BARBADOS-17.961

*URUGUAY-17.165

*SEYŞELLER-16.472

*PALAU-16.091

*ŞİLİ-16.079

*MACARİSTAN-15.924

*PANAMA-15.679

*POLONYA-15.431

*HIRVATİSTAN-14.816

*MALDİVLER-14.501

*ROMANYA-12.285

*KOSTA RİKA-11.744

*ARJANTİN-11.816

*RUSYA-11.327

*MAURİTUS-11.281

*GRENADA-11.042

*MALEZYA-10.942

*ÇİN-9.608

*BULGARİSTAN-9.267

*LÜBNAN-9.257

*KAZAKİSTAN-9.237

*TÜRKİYE-9.128

AKP’nin ilk yıllarında yaşanan “hileli büyüme”

AKP, hep milli gelir artışı ile övünür.

Gerçi son zamanlarda pek ağızlarına almıyorlar, ama biz geçmişi şöyle bir irdeleyelim.

2002 yılı sonunda iktidara gelen AKP, ekonomide IMF politikalarını devralmıştı.

2003’te kişi başına milli gelir, 4 bin 643 dolardı.

Bugün ise 9 bin 128 dolar.

İkiye katlanmış görünüyor.

Ancak şunu unutmayalım…

O yıldan bu yıla dolar değer kaybetti.

Bunun dışında GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) hesabında iki kez revizyon yapıldı.

Salt milli geliri yüksek göstermek için.

2005 yılında 576 milyar 322 milyon lira olarak hesaplanan GSYH, 2006’da revize edildi, 2005 GSYH’si kâğıt üzerinde 758 milyar 391 milyon liraya çıkarıldı.

İkinci revizyonu 2015 yılında yaşadık.

1 trilyon 952 milyar lira olan GSYH, yine kâğıt üzerinde 2 trilyon 338 milyon liraya çıkarıldı.

Böylece “kişi başı milli gelir” de artmış oldu.

Eee, bir de büyümemizin “borçla büyüme” tarafı var.

2002’de dış borcumuz 129.6 milyar dolardı, bugün bu rakam 431 milyar dolara yükseldi.

Özetlersem, AKP iktidarının ilk yıllarında hileli büyüdük, borçla büyüdük.

Görünen büyüme, hormonluydu.

2013’ten sonra iniş başladı

Türkiye’de 2013 yılında kişi başı milli gelir 12.519 dolardı.

Hormonlu yapı, milli geliri böyle gösteriyordu.

“15 bin dolar, 20 bin dolar” nutukları atılıyordu.

Sonra iniş başladı.

Kişi başı milli gelirin yıllar itibariyle serüveni şöyle:

*Yıl 2013- 12 bin 519 dolar

*Yıl 2014-12 bin 596 dolar

*Yıl 2015-10 bin 949 dolar

*Yıl 2016-10 bin 821 dolar

*Yıl 2017-10 bin 514 dolar

*Yıl 2018-9 bin 370 dolar

*Yıl 2019-9 bin 128 dolar

Sanırım, 2020 milli geliri 9 bin doların hayli altına inecek.

Bu arada belirteyim, kişi başı milli gelirde dünya ortalaması 11 bin 355 dolar.

Yani Türkiye, dünya ortalamasının altında.

Kaldı ki, görünen 9 bin 128 dolar da tekrar ediyorum, hormonlu.

Çalışarak üreterek elde ettiğimiz bir “gelir” değil.

Borçla sağlanan bir büyüme, dolayısıyla borçla sağlanan bir gelir.

Söylemek istediğim şu:

Kendi kendimizi aldatmaktan vazgeçmeliyiz.

Borçla daha ne kadar yaşayabiliriz?

Tek kurtuluşumuz var, çalışmak ve üretmek!

5 yıldızlı mezarlık

Sonunda bunu da gördük.

AKP’liler “övündükleri konular arasına” mezarlıkları da kattılar.

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçenlerde basına şunları söyledi:

“Hükümet, seçim bölgemize 240 milyon lira gönderdi. Mezarlığımız yoktu, 5 yıldızlı mezarlık yaptık. Ağrı’ya bir gelin görün, havaalanının yanına muhteşem bir mezarlık yaptık…”

Vay canına!

Görüyorsunuz artık mezarları da “yıldızlamaya” başladık.

Milletin bu dünyada keyfi yerinde, öbür dünyayı “yıldızlı bir mezarlıkta” geçirmeyi planlamaya başlamış olacak ki, derhal “5 yıldızlı mezarlık” projesine başlanmış.

Ama benim anlamadığım, neden ilk 5 yıldızlı mezarlık Ağrı’da yapılıyor?

Ağrı, bizim en fakir bölgelerimizden biri.

“Sizi bu dünyada rahat yaşatamadık, ama merak etmeyin, 5 yıldızlı mezarlığınız hazır” mı demek istiyorlar?

Ben bu fikri çok tuttum.

Göreceksiniz önümüzdeki günlerde, “mezarlık yarışı” başlayacak.

Senin mezarlığın kaç yıldızlı, dört mü, beş mi?

Hani, “Hizmette sınır yoktur” sözü var ya…

Bu söz, “5 yıldızlı mezarlık” yapmayı düşünenler için söylenmiş olmalı.