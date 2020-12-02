Köleci düzen bitti mi?

İnsanlık tarihinin binlerce yılı “kölelik düzeni” ile geçmiş.

Daha sonra, “Keşifler” adı verilen “ilk küresel soygun” ve Afrika, Asya, Amerika kıtalarından sağlanan “zincirli köleler” sayesinde Avrupa ülkeleri büyük zenginliklere ulaşmış.

Amerika kıtasının keşfinden sonra, başta Büyük Britanya olmak üzere, Avrupa’nın maceracı insanları bu yeni kıtada yeni bir düzen kurmaya çalışmış. Kolay olmamış bu.

Kızılderililerin vahşice katledilmesi, altın hırsı ile gözleri dönmüş silahlı insanların yarattıkları kanlı “Vahşi Batı” düzeninden sonra, 4 Temmuz 1776’da “ABD Bağımsızlık Bildirgesi” ile yeni bir devlet kurulmuş. Bu yeni devletin zenginliğe ulaşmasındaki en büyük güç kaynağı da yine “KÖLE EMEĞİ” olmuş.

Zamanla, ABD’de ve diğer gelişmiş ülkeler, toplumsal bilinçlenme karşısında köleliği “yasal olarak” yasaklamışlar! 1926 yılında Milletler Cemiyeti, daha sonra da Birleşmiş Milletler köleliği yasaklanmış.

Oysa, kölelik yeni bir biçim kazanmış!

Kapitalist ekonomi-politik düzen; “sürekli üretim ve sürekli tüketim” ister! Temel amaç; üretim maliyetini en düşük tutup, “kar marjını” mümkün olduğunca yüksek tutmaktır!

Ürünleri alacak “müşteriler” olmalıdır. Bu müşteriler ise, düşük ücretlerle çalıştırılan “zincirsiz köleler” yani emekçilerdir!

Dünden bu güne yaşanmış tüm ekonomik krizlerin “bedel ödeyeni” emeği ile yaşayanlar olmuştur!

Oysa, ekonomik krizlerin nedeni emekçiler değil, emeği sömüren egemen sınıftır!

Salgın dönemlerinde de yaşanan GERÇEK budur!

Üretim girdilerinden tüketim ürünlerine kadar, Dolar artışı ile her şeye gelen zamlar, emeği ile geçinenleri daha da yoksullaştırmakta, büyük maddi olanakları olanlar ise bu dolar artışlarını çok ustaca değerlendirerek, daha da zenginleşmektedirler!

Aslında her şey tüm halkın gözü önünde olmaktadır ama, “işsizlik, geçim sıkıntısı, eğitimsizlik” pençesindeki geniş insan kitleleri, bu büyük haksızlığın farkına varamamaktadırlar!

Kitap, dergi bir yana günlük gazete bile okuyamayan, “etnik köken ve din-mezhep ayrımı” ile ayrıştırılan, birbirine “düşman” kılınan geniş kitleler yaşanan büyük haksızlığı göremezler!

İşte, günümüzde yaşananlar;

· İşsizlik giderek artıyor, yalan istatistiklerle aldatılıyor insanlar,

· İşi olanlar ya işini kaybediyor ya da “KÖLE ÜCRETİ” ne boyun eğmek zorunda kalıyorlar,

· Esnaf, iş yapamıyor ama “elektrik, doğalgaz, su faturaları, işyeri kirası, ya da kredi” ödemeleri ile çaresiz,

· Memurlar ve emekliler, enflasyon yalanlarıyla üç kuruşluk artışlara boyun eğiyor, sürekli yoksullaşıyorlar,

· Tarım üreticileri ve besiciler, İTHALAT kırbacı ile üretime ve hayata küstürülüyor,

· Üniversite mezunu gençler, asgari ücretle, asıl meslekleri dışındaki işlerde çalışma olanağı bulduğu zaman bayram ediyor,

· Giderek artan YOKSULLAŞMA nedeniyle, çocuklar başta olmak üzere geniş kitleler İNSANCA “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağı bulamıyorlar,

· Sağlıklı beslenemeyen bu nedenle “doğal bağışıklık gücü” zayıf kalan insanlar Corona virüs kurbanı oluyorlar,

Daha fazla uzatmaya gerek var mı?

Her vatandaş, kendi yaşam koşullarının karşısında;

· siyasi iktidarın içinde bulunduğu “Lüks ve israfı”

· DOLAR bazında “geçiş, hasta, yolcu” garantili “Köprü, otoyol, havaalanı ve Şehir Hastaneleri” müteahhitlerine ödenen bedellerin farkına varabilse,

Bu ülkede çok büyük bir kesimin zincirsiz köleden farkı olmadığını görecektir!