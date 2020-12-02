Bugün, “Dünya Engelliler Günü” imiş.

Bu gibi özel günlerin amacı; konu üzerinde insanlığın ilgisini çekmek, düşündürmek ve soruna çare üretmek olmalı.

“Engelli” kimdir?

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan insandır.”

Engelli yaşam kimileri için doğumdan itibaren başlıyor.

· Bu ülkede hala “yakın akraba evlilikleri” sürüp gidiyor! Bu cehaletin bedeli engelli çocuklar oluyor!

· Bu ülkede her yıl “trafik kazaları” sonucu 5-7 bin insanımız ölürken, 30 bin civarında insanımız da engelli kalıyor!

· Bu ülkede, 2004-2014 arasında, yani 10 yılda, “iş kazalarında” 11 bin 500 işçi ölmüş, 20 binden fazla işçi engelli kalmış!

· Bu ülkede askeri harekat ve terörle mücadelede şehit olan evlatlarımızın yanı sıra, engelli kalan Mehmetçiklerimiz var.

· Bu ülkede otizm gibi hastalıklar ya da aşırı stres ve depresyon sonucu engelli kalan insanlarımız var.

2015’de yapılan bir akademik çalışmaya göre;

Türkiye nüfusunun yüzde 12.28’i engelli. ( Dünya ortalaması yüzde 7 )

Ortopedik engelli sayısı; 1 milyon 044 bin, Zihinsel engelli sayısı; 396 bin, Görme engelli; 144 bin, Dil ve konuşma engelli; 114 bin, İşitme engelli; 102 bin, süreğen hastalığı olanlar; 6 milyon 700 bin kişi. Toplam 8 milyon 500 bin engelli insan. (Kaynak: Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Yine aynı araştırma sonuçlarına göre; Engelli yurttaşlarımızın yüzde 62’si İŞSİZ, yüzde 52’si tedavi göremiyor, yüzde 45’i sosyal güvenceden yoksun, yüzde 56’sı işgücüne katılamıyor, yüzde 72’si EĞİTİM olanaklarından yoksun.

İnsani gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde;

· Öncelikle engellilik nedenlerinin önlenmesi için çok yönlü çalışmalar ve uygulamalar yapılıyor. İş ve trafik kazalarını, akraba evliliklerini önlemek gibi!

· Engelli bireyler, doğumlarından itibaren “Ulusal veri tabanında” kayıt altına alınıyor ve engelli kişi yaşamı boyunca sağlık, eğitim ve mesleki gelişim açısından destekleniyor.

YA ÜLKEMİZDE?

· İnsan ve yük taşımacılığının yüzde 90 küsurunun yapıldığı karayollarında, ehliyet almanın kolay olduğu koşullarda trafik kazalarını ve bu kazalarda insanlarınızın ölümlerini ve sakat kalmalarını önleyemiyoruz!

· Akraba evliliklerini önleyemiyoruz.

· Doğumdan itibaren her vatandaşın sağlık kontrol ve tedavilerinin yapılabildiği bir “Kamusal sağlık politikamız” yok! Sağlık bir “ticari meta” ve hastanın adı “MÜŞTERİ” olmuş! Günümüzde, Corona testini bile 250-300 lirası olan yaptırabiliyor!

· Engellilerin eğitim olanakları “yok” denecek kadar güdük! Okul binalarının giriş-çıkışları çok zor, birkaç okul dışında işaret dilini bilen öğretmen yok!

· Engelli vatandaşların bir işe girebilmeleri çok zor!

· Ailesinde engelli birey olan ailelerin birçoğu bu gerçeği saklıyor.

Ezcümle;

“Sosyal Devlet ilkelerinin unutulduğu bir ülkede normal vatandaşların bile yaşam koşulları engellidir!”