Pandemi ile mücadelede, böbürlenmekten rezilliğe

Hatırlayın o ilk günleri.

Ne diyorlardı?

“Görüyorsunuz, dünya pandemiyle baş edemiyor, biz Allaha şükür bu konuda çok başarılıyız, onlarda vaka ve ölüm sayısı çok bizde az, ABD ve Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülkeye yardım ediyoruz…”

Yalan söylüyorlardı, milleti ve dünyayı kandırıyorlardı.

Herkesi “kör, sağır ve geri zekâlı” yerine koydular.

“Görmez, duymaz, anlamaz” sandılar.

Toplumsal baskı öyle arttı ki, sonunda çark ettiler, rakamları düzeltmek zorunda kaldılar.

Vaka sayısını 30 binlere çıkardılar, ama ölüm sayısı hâlâ gerçekten çok uzak.

Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?

Devleti yönetenler, halkın sağlığı üzerinden “siyasi rant” elde etmeye kalkar mı?

Neredeyse “sahte algı” yaratıp, “erken seçime” gideceklerdi.

Kendilerini pandemiyle mücadelede “dünya şampiyonu” ilan etmelerine az kalmıştı.

Ne oldu sonra?

Ekonomik kriz nedeniyle yerlerde sürünürken, pandemiyle mücadelede de duvara tosladık.

Uzmanlar, şu anda açıklanan rakamların bile gerçekleri yansıtmadığını söylüyor.

Özellikle “ölüm sayısını” gülünç buluyor.

Hükümet, pek çok konuda olduğu gibi “pendemiyle mücadelede” de güvenini kaybetti.

Halk,geç de olsa aldatıldığını anladı.

Eğer işin başından itibaren gerçekler halkla paylaşılsaydı, halk korkar ona göre önlem alır, sıkıntı bu boyutlara gelmezdi.

Ama ne yaptılar?

“Biz bu işin üstesinden geldik” dediler…

“1 Haziran’da pandemide ikinci safhaya geçiyoruz” dediler…

Tatil kredisi dağıttılar, milleti dışarı saldılar…

Güya 1 Ocak 2021’de de “son noktayı” koyacaklardı, böyle ilan etmişlerdi…

Pandeminin tekrar patlamasına uygun zemin hazırladılar…

Geldik bugünlere.

Şimdi gerçeklerle yüz yüzeyiz.

Hastaneler ağzına kadar dolu, normal hastalara yer yok

Hükümet, pandemiyle mücadeleyi tam ağzına yüzüne bulaştırdı.

Pandemi, artık kontrolümüzde değil.

Kendi başına yol alıyor…

Ne zaman, nasıl biter, kimse de bilmiyor.

Hastaneler, ağzına kadar doldu.

Bakmayın siz “doluluk” konusunda açıklanan rakamlara.

Gidin sorun bakalım hastanelerde yer bulabilecek misiniz?

Normal hasta da, korona hastası da “perişanlığı” oynuyor.

Aciller dolu.

Neden dolu biliyor musunuz?

Boş oda olmadığından.

Acildekiler, yatan bir hastanın ölmesini veya taburcu edilmesini bekliyor.

Yatak boşalacak ki, kendisine sıra gelsin.

Zaten normal hastalar, durumları “çok acil” olmadıkça, hastaneye gitmiyor.

Durumları acil olanlar da, tedavi olacak hastane bulamıyorlar.

Dün bir okurum mesaj atmış, “Ağrılarım var, apandist ameliyatı olmam lazım, hastane bulamıyorum” diye.

Demek hastanelerdeki sıkıntı bu noktaya kadar geldi.

Yine bir okurum yazmış, bilmem hangi hastanenin ambulansları ambulans şoförlerinin bazıları koronaya yakalandığı için hizmet veremiyormuş.

Bir de böyle sıkıntılar da var…

Tabii işin daha garibi, bütün bu hizmetleri organize edecek kişilerin bazıları da koronaya yakalanmış durumda.

Özetle, “korona alevi” gittikçe her tarafı sarıyor.

Ve bu salgının sağlık boyutunda da, ekonomik boyutunda da çözüm bekleyen yığınla sorun var.

Ülke olarak pandemiye “çok kötü şartlarda” yakalandık.

Kasa boş…

Başımızda onlarca dert…

Dünyada yalnızlaştırıldık…

Ve en büyük sıkıntımız, kurumlar ve kurallar yok edildi, bütün sorunların çözümü tek kişinin kararına kaldı.

Tamam, ülke olarak pandeminin de üstesinden geleceğiz, ama sanırım kayıplarımız epey fazla olacak.

Tahminlerin çok çok ötesinde…

Gerçekleri saklayan, halka yalan söyleyen, pandemiden dahi “siyasi rant” çıkarma peşinde koşanların yarattığı ağır faturayı yine bu fakir millet ödemek zorunda kalacak.

Ne diyelim, kader utansın!