Şimdi ayıkla pirincin taşını !..

Bu kadar dengesiz gidersen…

Bir maçın bir maçını bu kadar tutmazsa…

İstikrarın ‘İ’sini bile gösteremezsen…

Olacağı budur…

Ayıkla şimdi pirincin taşını !..

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Kocaelispor’dan söz ediyorum elbette…

3 maçı eksik Yeşil Siyahlı ekip, ligde zirveden koptu…

Ankara Demirspor, 24Erzincan ve Hekimoğlu Trabzon maçları ertelenen Yeşil Siyahlılar, devre arasında da hayli sıkışık bir programa tabi olacak…

Dün de sahaya çıkmayan Kocaelispor, rakiplerin kolay maçları nedeniyle aranın daha da açılmasıyla, moral olarak etkilendi…

Ertelenen maçlara baktığınız zaman da, tüm rakipler zirveye oynayan takımlar…

Gerçi sen sahada yürüdükçe, herhangi bir maçı kazanman zaten imkânsız gibi bir şey…

Sancaktepe yenilgisi, Amed faciası sonrasında gelen Maraş galibiyeti, henüz yaraya merhem bile olamadı…

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Dün grupta beklenen sonuçlar geldi…

Manisa aldı başını gitti…

Dediğim gibi, devre arası tatiline kadar bu kadroyla ne toplarsak kâr…

Sonrasına bakacağız…

Gelsin yeni transferler, açılsın kesenin ağzı…

Sezon başı transferlerinin hesabı mı?..

Kimse sormayacak ki…

Vurgunu yapan yaptı, gitti bile…

Geçmiş olsun diyeceğim ama olmuyor ki be kardeşim…

Böyle gelmiş, böyle gidiyoooor…

Şampiyonlukların…

İhanetlerin…

Kaptı-kaçtıların bedelini belediye ve tüyü bitmemiş yetim ödüyor…

Yıllardır “Bize en iyisini alın, paraya kıyın” demeyen olmama rağmen, bu çarkın dişlilerini kıramadığım için eziklik duyuyorum…

Kulübü bu hale getirenler…

Ya siz !..

Benimki de soru işte…

Yusuf hocam ile sohbet…

Dün Hereke Yıldızspor’a hareketli saatler yaşandı…

Kritik konuşmalar vardı…

Virüs ortamında neler yapılacağıyla ilgili tartışmalar yapılıyordu…

Yazı yazılırken toplantı henüz resmen başlamamıştı…

Yusuf Örengül hocam ile sohbet etti kısa arada…

Malum…

Onlarda, covid kaynayan Kocaelispor’un hemen yanı başındaki sahada çalışıyorlar…

BAL’ın durumu hâlâ belirsiz…

Başvurular alınıyor ama âkıbeti kendinden menkul...

Bu korona denen şeye…

Saffet Sancaklı’nın meşhur esprisindeki gibi…

Opel Korsa, Toyota Korona’ya kafayı koysa da yamultsa…