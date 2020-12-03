Gerçekten et ve et ürünleri satış reyonları nerede?

Çok uzun zamandır ilk defa Karamürsel Belediyesinin Meclis Toplantısını internet üzerinden izledim.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri Başkana basit bir soru sordular. “Karamürsel İlçesi Kızderbent Mahallesinde Belediyemiz tarafından yapılan; Et ve Et Ürünleri Satış Reyonları nereye yapılmıştır?”

Soru sanırım beklenmeyen yerden geldi. Başkan afalladı soruyu anlamaya çalıştı anlayamadı. “-Nereden çıkardınız? Böyle bir yer yok, duymadım” dedi. Hatta yetinmedi “-Kızderbent meclis üyesi kardeşlerim var mı böyle bir yer” diye de sordu. Kendisi de, Meclis üyesi de böyle bir yerin olmadığını beyan ettiler.

Hâlbuki bu sorunun sorulma neden Kızderbent mahallemizden bir vatandaş CİMER’e “ Kızderbent Mahallemizde Karamürsel Belediyesince yapıldığı söylenen Et ve Et Ürünleri satış reyonları nereye yapılmıştır?” diye sormasından kaynaklanmıştı. CİMER de doğal olarak Karamürsel Belediyesine sordu.

Karamürsel Belediyesinin 04.11.2020 tarihli yazı ile cevabı şöyle idi; Bahsedilen iş yeri ilgili firma tarafından Süt ve süt ürünleri imalatı ve satışı (Kefir ve Salep) şu adreste yapılmaktadır.

Soru ne? Cevap ne? Güleriz ağlanacak halimize.

Hâlbuki başkanımızın bir türlü hatırlayamadığı 2014 seçim beyannamesinde Kızderbent mahallesinde Et ve Et Ürünleri Satış reyonları yapılması taahhüdü idi.

Ve 25 Aralık 2017 tarihinde Karamürsel AK Parti ilçe teşkilatının milletvekilinin, İl Başkanının, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin de katıldığı “ Yerel Yönetimler Danışma Meclisi” toplantısında “Tamamlanan Beyanname Projeleri” listesinin 11. Maddesinde Kızderbent Et ve Et Ürünleri Satış Reyonları yapıldığını yine kendisi heyecan ile anlatıyordu. Nereden mi biliyoruz Karamürsel Belediyesinin internet sitesindeki 26 Aralık 2017 tarihli haberden.

Meclis üyelerimiz bu habere istinaden basit bir soru sormuşlardı. Yazılı cevaba bile gerek yok. Yaptım dediğin yeri insan hatırlamaz mı?

Eğer kaldırılmazsa haberi herkes okuyabilir.

Ve zaten Kızderbent mahallemizden vatandaşımızda bu yazıyı okumuş mahallede de nasıl olsa Mezbahane de var. Bu durumda reyonlarda muhakkak ucuz et satışı yapılıyordur diye düşündü. Ancak reyonları arayıpta bulamayınca sorma gereği duydu.

Siz olsanız insanların alım gücünün düştüğü zamanda böyle bir soru sorup hak aramayı düşünmez misiniz?

Ve ne gariptir ki; bir başkan kendi beyanname taahhüdünü unuttuğu gibi yaptım dediği yeri de unuttu. Ve 2019 seçimlerinde de ben bunları yaptım diyerek seçim kazandı.

Vatandaş soruyor, Belediye Meclis Üyesi soruyor eğer yapmış olsaydı anında hatırlardı. Yazılardan sonra kıvırmaya çalışacak, emin olun. Hiç boşuna uğraşma, taahhütlerin, beyannamelerin ve hatta meclisteki konuşmanda her şeyi anlatıyor. Bırak hepsini Kızderbent’in Meclis üyelerinin bile haberi yok. Ne yazık ki, milleti hayallerle kandırarak oy aldığı ortaya çıktığı gibi, ilçemin nasıl yönetildiği de ortada.

Ne yazık ki; Kızderbent mahallesindeki vatandaşlar her seçim de sana tulum oy verdi. Ve ne yazık ki; Bu mahallenin yok olmasına neden olacak Taş Ocağı yapılmasına sesini dahi çıkaramıyorsun. Neden?

Nedenini söyleyeyim artık belediye başkanlığı imkânı kalmadı milletvekili olmak istiyor. Yukardakileri kızdırmak işine gelmiyor. Yukarıdakiler bilmeli ki, milletvekilliği de bir işe yaramaz.

Eğer aday yaparlarsa Rüzgâr Enerjisi yapılan mahallelerimizden de, Taş Ocağı yapılıp yok edilecek mahallemizden oy isteyecek.

Adama derler ki; Hadi oradan, sende, ne yüzle geldin? Geçmişte zor girebildiği Semetler Mahallesi gibi.