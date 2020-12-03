Tıbbi laboratuvar teknikerleri atama bekliyor

Gazetemize mail gönderen tıbbi laboratuvar teknikeri, atama bekliyor. Tekniker şu değerlendirmede bulundu;

“Merhaba, ben 2019 mezunu bir tıbbi laboratuvar teknikeriyim. KPSS den 83,9 puan aldım şimdi de atama bekliyorum.

Kocaeli'de ikamet etmekteyim.

Tüm Kocaeli için branşımdan sadece 2 kişilik ilan açtılar.

Elbette başka şehirlerde alım var, fakat merak ettiğimiz bir şey var, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin akıbeti.

Ben sağlık meslek lisesine giderken temeli atılan hastane, meslek yüksekokulunu bitireli bir sene oluyor hala açılmadı.

Akıbeti hakkında da pek bilgimiz yok.

Bizlere iş umudu olacağı için merakla bekliyoruz. Sizin bilginiz var mı? Ses olabilir misiniz?” Biz de okurumuzun görüşüne yer verdik ve onların sesi olduk.

Şehir Hastanesi ile ilgili birçok haber yaptık…

Doğrusu akıbetini kimse bilmiyor…

Ne zaman açılacağıyla ilgili tarih verilemiyor…

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Başiskele Damlar’da telefon krizi yaşanıyor

Başiskele’nin en büyük mahallelerinden olan Damlar Mahallesi ve çevresinde telefon ulaşımı hemen hemen yok gibi. Bu bölgede ikamet eden veya bulunan halk telefon ulaşımı konusunda oldukça rahatsız bulunuyor. Başta Türk Telekom, Turkcell ve Wodafone aboneleri hem konuşma hem internet ulaşımı konusunda defalarca yetkilileri aradıkları halde sonuç alamadıklarından yakınıyorlar.

Yaşadıkları sorun hakkında açıklama yapan Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Kavanzade Konakları sakinleri , “Bu konuda kim veya kimler yetkiliyse acilen bu iletişim sorunumuza çözüm yolu bulsun. Hangi iletişim operatörü Türk Telekom,Turkcell veya Wodafone olursa olsun, kendilerinden çare bekliyoruz. Onbinlerce kişi olarak yaşadığımız teknolojik sorunumuzun bu Pandemi döneminde özellikle halledilmesini bekliyoruz” dediler. Pandemi nedeniyle insanlar evde… Yetkililer, internet ve telefon konularına karşı daha duyarlı olmalı.

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Tarhan, Pehlevan ve Çelik’e geçmiş olsun

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Milli Eğitim İl Müdürü Rasim Fehmi Çelik ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronaya yakalandı. Tedavileri devam ediyor. Kentimizin üç önemli ismine de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.

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Türkiye’ye 10 ayda kaç turist geldi

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde ülkemize 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldiği kaydedildi. Sadece Ekim ayında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 742 bin 303 olurken, geçen yılın aynı dönemindeki sayı 4 milyon 291 bin 574 olarak saptandı. COVID-19 ile birlikte turizm sektörü büyük oranla etkilenirken, yabancı ziyaretçi sayılarının yüzde 60 oranında azaldığı kaydedildi. 2020 yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya oldu.

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Türkiye’de oyun pazarı 1 milyar doları aşacak

Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporu ülkemizdeki oyun pazarına yönelik beklentilerin büyüdüğünü gösteriyor. Rapora göre, Türkiye oyun pazarının 2020 sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Zaten günümüzün Z kuşağı, oyun meraklısı… Artık gençler sokakta değil, internetin başında oyun oynuyor.