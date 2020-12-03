İşyeri kiraları için hükümet devreye girmeli

Pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle birçok işyeri kapalı. Kahvehaneden, okullara kadar tüm işletmecileri etkileyen bu durum bir tek mülk sahiplerini etkilemiyor.

İşi azalan ya da iş yerini kapalı tutması gereken esnaf ve işletme sahipleri zor günler yaşıyor. Covid-19’un ceremesini bu insanlar çekiyor.

İşletme sahipleri kapalı kaldıkları dönemde mülk sahiplerinden anlayış beklese de pek çoğu bu anlayıştan uzak yeni yıl zammının pazarlığına girmiş durumda.

İşletme sahipleri bu konu hakkında devletin desteğini talep ediyor. Bu durumun mücbir sebep sayılmasını istiyor.

Kirada olan işletmeler devletten ya hibe kira desteği yada mülk sahipleriyle işletme sahipleri arasında arabulucu görevi üstlenmesini istiyor. Çünkü durum böyle devam ederse kapanan işletme sayısı giderek artacak.

Bu akşam yasaklar başlıyor

Artan virüs sayısının önüne geçmek için tedbirler sıklaştırılmaya başlandı. Alınan tedbir kararları arasında hafta sonu sokağa çıkma yasakları da vardı. İlk hafta sonu yasağı bu akşam başlıyor. Saat 21.00’da sonra iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Böylece başladığımız noktaya geri dönmüş olacağız. Nisan ayında başlayan hafta sonu yasakları yeniden başlamış olacak. Yasak 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’da sona erecek.

Yetkiler gün içerisinde tüm ihtiyaçların giderilmesini ve alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturulmamasını tavsiye ediyor.

Belediyelerde mesai saatleri değişti

Yeni mesai saati uygulaması Kocaeli’de de uygulamaya başlanıyor. Belediyeler mesai saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye geçti. Belediyeler sabah saat 10.00 ile akşam saat 16.00 saatleri arasında çalışıyor. 13.00-13.30 saatleri de öğlen tatili olarak uygulanıyor.

Gölcük Belediyesi semt pazarlarının günlerini değiştirdi

Hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları nedeniyle Gölcük Belediyesi, semt pazarlarının kurulma günleriyle ilgili revize yaptı. Gölcük’te tüm pazarlar hafta içi kurulacak. Yeni uygulamaya göre Pazartesi günü Halıdere ve Yenimahalle pazarları, Salı günü, Yüzbaşılar ve İhsaniye merkez, Çarşamba Gölcük, Perşembe Hisareyn, Şirinköy, Ulaşlı, Cuma günü Ulaşlı, Değirmendere ve İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde pazar kurulacak.

Kandıra’daki Akaryakıt istasyonu sağlık çalışanlarına indirim yapıyor

Kandıra’da bulunan Akme Petrol Akaryakıt istasyonu, Sağlık Mensupları Dayanışma Topluluğu ve Çevre Koruma Derneğiyle iyi niyet protokolü imzalayarak, pandemi döneminde canla başla ve risk altında görevlerini yapan sağlık çalışanlarına indirim uygulayacaklarını duyurdu. Akme Petrol, benzinde yüzde 4, motorinde ise yüzde 7 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

Yeniköy’de SEDAŞ bıktırdı!

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Harmanlı Caddesi 4 gündür karanlık. Vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız. Buradaki kesintilerin devamlı meydana geldiğini ifade eden bölge halkı SEDAŞ’I aradıklarında ise tam bilgi alamadıklarını söylüyor. Hatta kurumda böyle bir kesintinin neden meydana geldiğini bilmeyenlerin bile olması vatandaşı adeta çileden çıkartıyor. Pandemi kapsamında kısıtlamaların artığı bu günlerde adeta evine kapanan vatandaşlar caddelerinin de karanlığı bürünmemesini istiyor. SEDAŞ yetkilileri umarız buna kısa sürede bir çözüm bulur.