Etik Kurulu bu işe ne der?

Siyasette etik tartışmaları yıllardır süregelen bir mesele ve bu hiç biteceğe de benzemiyor.

Her kurulan parti özellikle mensuplarını bu etik değerlere sahip çıkmasını ve titizlikle riayet etmesini ister.

Çünkü halkın bu anlamda siyasilere bakışı hiç de olumlu olmamıştır.Makama hak hukuk adalet deyip etik kurallardan bahsederek gelenler bir şekilde bu anafora kendilerini kaptırıyorlar.

Yıllardır yazılı ve görsel medyada her partinin bağlı bulunduğu belediyelerde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklere şahit olduk. Halen de oluyoruz.

Sırf kendi partisi bundan zarar görmesin diye bu iddialar parti tarafından ya sümenaltı ediliyor yada göz yumuluyor.

Siyasette etik tartışmalarıda herzaman ki gibi içi boş sözlerden ibaret kalıyor.

Sormak isterim, bunları gören halkın midesi nasıl bulanmasın?

Halkın siyasete ve siyasetçiye olan bakışında nasıl iyimser olunsun?

Elbetteki olmaz…

Halkın siyaset mekanizmasına kızmasının altında yatan en büyük neden de işte tam bu…

Özellikle kamu kaynaklarının belirli kişi veya gruplara peşkeş çekildiğine olan inanç…

Ama maalesef bir kısım insanımızda da tuhaf bir anlayış yok değil.

Bal tutan parmağını yalar,minareyi çalan kılıfını uydurur veya tekkeyi bekleyen çorbayı içer kabilinden atasözlerimizide kendi çarpık anlayışlarımıza alet ederek olanları makul görenlerimizde az olmakla beraber yok değil.

Sanırım siyaseti sadece rant kapısı gören bazıları bunlardan cesaret alıyor.

Başta da belirttiğimiz gibi hemen her siyasi partinin etik kurallara uymak gibi bir misyonu vardır ve bunun altına imza atıp halkın karşısına çıkarlar.

Ancak dikkate alınacak olan hiç şüphesiz erki elinde bulunduran siyasetçilerdir.

Tüm bunları yazmamın nedeni, geçtiğimiz haftalarda Kartepe’de bir kamu kurumunun açtığıihaleye Ak Parti’de aktif görev yapan birinin tek başına girip ihaleyi kazanması oldu.

Tüm Kartepe bununla çalkalanırken, olayın vahameti herzamanki gibi sonradan birilerinin kamuoyuna bilgi sızdırmasıyla çıktı.

Sorun şu veya bu kişinin bir kamu ihalesi alması değil.

Sorun sanki bu gibi işleri sadece şu an iktidarda olduğu için Ak Partililerin alması hakmış gibi davranılmasıdır.

Kaldıki pandemi bahane edilerek başka kişilerin ihaleye girmesinin engellenmesi de ayrı bir fecaat…

Şimdi gerek Kartepe, gerekse siyaseti yakından takip eden Kocaeli kamuoyunun beklentisi şu; bu tür siyasi etik kapsamına giren konular için yaptırım ne olacak? Veya kamuoyunun vicdanını rahatlatacak böyle bir mekanizma var mı işleyen?

Bildiğim kadarıyla Ak Parti’nin bu tür işlerle ilgilenen bir etik kurulu var.

Adı da “Siyasi Erdem ve Etik Kurulu”!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin üst düzey temsilcilerinden oluşturduğu bu kurul tamda böyle işlere bakıyor.

Nerede bir parti mensubu yolsuzluk veya usulsüzlük yapmışsa veya yapılmasına göz yummuşsa bunlar bu kurula geliyor ve gereği siyaseten yapılıyor.

Varsa farklı bir suç, hukuki süreç devreye girer zaten.

Şöyle bir baktım da, şimdiye kadarbununla ilgili herhangi bir kurul kararı var mı diye, basına da intikal etmiş bazı gelişmeler olmuş.

Çoğu adı yolsuzluk suçlamasına karışan bir sürü partili ihraç edilmiş.Ancak burada muhalif medyanın konunun üzerine gidip bastırmasınında etkili olduğunu söylemeliyim.

En azından kurul işletilmiş gördüğüm kadarıyla.

Bunun yeterli olmadığını herkes biliyor ancak böyle bir mekanizmanın varlığı ve işletilmesi de önemli.

Önümüzdeki günlerde kamuoyu olarak bu ihale konusunun takipçisi olacağız. Kamu vicdanını hayli rahatsız eden bu konu kurula gidecek mi yoksa sümenaltı edilip halkın siyasete ve siyasetçiye olan bakışı bir kez daha mı yaralanacak?

Hep beraber göreceğiz.