Bahçelerdeki yerlerine ekilen sebze tohumlarının çıkmamasının sebepleri

Bazen bahçedeki hazırlanan yerlerine ekilen sebze tohumları, hiç çıkmayabilir veya az çıkabilir. Bu durum, zaman zaman meydana gelmektedir. Bu, bir maydanoz tohumu olabilir; bezelye tohumu olabilir veya başka herhangi bir sebze tohumu olabilir. Bu tohumların çıkmaması veya çok az çıkması değişik sebeplerden ileri gelir. Bu durumu şöyle sıralayabiliriz:

· Sebze tohumları olgunlaşmadan evvel toplanmış olabilir.

· Tohumlar artık bayatlamıştır.

· Tohumlar hastalıklı veya böceklidir.

· Tohumlar ekildikten sonra sürekli yağmurlardan dolayı toprak içinde çürümüşlerdir.

· Tohumlar ekildikten sonra sürekli yağmurlardan toprağın üst tabakası kaymak bağlamışsa, çimlenen bazı sebze tohumları bu yüzden toprağı delip yüzüne çıkamazlar. Mesela bamyada olduğu gibi.

Sebze tohumlarının ekildikten sonra iyi bir şekilde çıkması, sürme gücünün iyi olmasına bağlıdır. Mesela ekilen yüz tohumsa ve bunun kırk beş tanesi sürmüş ise o tohumun sürme gücü, yüzde kırk beş olur. Üste çıkan, yani süren tohumların sayısı ne kadar yüksek olursa o tohumun özellikleri de o kadar iyi ve makbul demektir. Hangi tohum olursa olsun, ait olduğu bitkinin iyi ve kötü bütün özelliklerini taşır. Bu sebeple sağlam ve çok verimli bitkilerden elde edilen tohumlar ekseriyetle sağlam, kuvvetli yetişirler ve bol ürün verirler.

Cılız, hastalıklı ve verimsiz sebze çeşitlerinden tohumluk almak hiç doğru değildir. Mesela erken, yani turfanda yetişen bir domates çeşidinden tohum elde etmek istiyorsak mutlaka erken çiçek açan ve mahsülünü çabuk erdiren, büyümesi süratli bitkileri seçip onlardan tohum almalıyız. Ayrıca sebzelere musallat olan bir çok mantari hastalıkları kendi tohumları ile taşıdıklarından dolayı sebze, bahçe veya tarlalarına ekilecek tohumların ekimden önce ilaçlanmaları icap etmektedir. Bazı sebze tohumları, ekildiklerinden itibaren en erken üç veya dört hafta sonra toprak yüzüne çıkarlar. Bu durum, tohumun kendi özelliğindendir. Tohumu ektikten sonra kısa sürede çıkmadı diye tekrar ekmeye gerek yoktur; o süreyi beklemek gerekir. Bazı sebze tohumlarını da ekmeden önce kolaylıkla çimlenmesi için yirmi dört saat kadar su içerisinde bırakmak, çok isabetli olur; özellikle bamya ve biber tohumları gibi...

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe