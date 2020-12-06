Teşekkürler Azerbaycan Cumhurbaşkanı

Azerbaycan şanlı ordusu işgal altındaki topraklarını Ermenileri perişan ederek geri aldı.

Bu 44 günlük tarihi mücadelede gelecek yıllarda toplumun belleğinde kalması için bir Zafer Günü olarak kutlamak amacı ile 10 Kasım zafer günü olarak ilan edilmişti.

Bunu kabul etmek mümkün değildi.

Çünkü 10 Kasım ulu önder Atatürk'ün ölüm günü ve bizim yas tuttuğumuz hüzünlü günümüzdü. Bunun üzerine aşağıda alelacele yazıp Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, her iki ülkenin büyükelçiliği ve birçok yere gönderdik.

Üç saat sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzası ile gerekli açıklamalar yapılarak Zafer Günü 8 Kasım olarak belirlendi.

Bu karar değişikliği yanlış anlamları önlediği için sevindirici oldu.

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10 KASIM ZAFER GÜNÜ OLMASIN

Bir Millet İki Devletimizin acılı ve mutluluğu ortaktır.

Türkiye'nin kurtarıcısı Atatürk;

"Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir." diyen devrinin en başarılı komutanı ve büyük devlet adamı Türk Dünyasının yaşayan gurur kaynağımızdır.

Şanlı Azerbaycan Ordusu 44 günde tarih yazıp soykırımcı Ermenilere tarihi tokat vurarak işgal altındaki ata topraklarımızı geriye aldı.

Bu başarı hepimizin ortak sevinci ve mutluluk kaynağımız oldu.

Bu tarihi başarıyı Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonumuz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde devlet sanatçımız Azerin kardeşimizin yorumları ile ellerimizde iki ülkemizin şanlı bayrakları ile coşku içinde mutluluğumuzu paylaştık.

İçişleri Bakanlığımız ile Haydar Aliyev Kültür Evimiz müşterek bir programla bu başarıyı şölen havası içinde kutluyoruz.

Federasyon Başkanı olarak taşıdığımız sorumluluk nedeni onlarca insanın talebi Azerbaycan 10 Kasım'ı Zafer Günü ilan etmemelidir. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü olup yıllardır hüzünlü günümüz olup anmakta ve yas tutulmaktadır.

8 Kasım gün ŞUŞA'NIN Azad edildiği gün zafer günü olarak kalplerimizde yerini bulmuştur.

İçimizde ve dışımızda mevcut olan Atatürk düşmanlarını sevindirmeyelim.

Bu haklı ve hassas talebimizi kamuoyuna ve Can Azerbaycan makamlarımıza iletiyor gereğini saygı ile rica ediyoruz.

Kültür Evi ve Federasyon Başkanı

Bilal DÜNDAR

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CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZELTME YAZISI

Topraklarımızı Azad etmek uğruna 44 gün devam eden savaş sonrasında Azerbaycan halkı tarihi galibiyet kazandı. Bu başarıyı taçlandırmak için 10 Kasım Zafer Günü ilan edilmişti.

Fakat 10 Kasım Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu adı Türk dünyasının tarihine gızıl harflerle yazılmış böyük şahsiyet Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günüdür.

Milli Lider Haydar Aliyev demiştir: Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne kadar hörmetli ve aziz ise Azerbaycan içinde o kadar hörmetli ve azizdir.

Azerbaycan'ı yürekten seven "Azerbaycan'ın kederi Kederimiz, sevinci sevincimizdir" diyen Atatürk her bir Azerbaycanlının kalbinde yerini almıştır.

ŞUŞA şehrinin azatlık günü olan 8 Kasım Zafer Günü olarak her yıl tenteneli şekilde kutlanacaktır.