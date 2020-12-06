Köylü, efendimiz mi?

Lafı geldiğinde,

“Köylü Efendimizdir”

der,

Köylümüzü “onore” ederiz.

Aslında;

Ne köylüyü,

Ne de Köylerle, ilgilenmeyiz.

Köylünün pazara getirdiği yiyecek ürününü alırken,

neredeyse “Peygamber” pazarlığı yapar,

istediği fiyatın altında almaya çalışır,

“Pahalı, çok istiyorsun ! “

diye sitem ederiz.

Köylünün bin bir emekle yetiştirdiği ürünü elinden ucuza kapmak isteriz.

Amma;

Köylünün halini, köylünün köyünü hiç düşünmeyiz !

Köylünün sattığı ürünü, 5 kuruş aşağıya almak onunla pazarlık ederiz…

Cumhuriyet dönemini bir kenara bırakalım,

Ondan önceki zamanlarda da “Köylü” özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için şehirlerden uzak yerlerde kendisine mekan yurt edinmiştir.

Köyde yaşamın şartları ağırdır.

Köy, kasabadan, şehirden farklı koşullarda yaşanan bir yerdir.

Köyde “sağlık” koşulları, geçimini sağladığı hayvanından sonra gelir!

Hayvan, köylünün geçimi, gıda deposu, çoluk çocuğunun gelecek, yaşam garantisidir.

Köylü hayvanları ile birlikte yaşamak mecburiyetindedir.

Cumhuriyet dönemini bir kenara bırakalım dedik, ondan önceki yıllarda kurulmuş köylerimizi imkansızlıklar, yaşam koşulları yönünden irdelemeyelim.

Son 6o yılda, köylerimizden yurt dışına çalışmaya giden köylülerimizden ve köylerinden bahsedelim.

Köylerindeki yaşam sıkıntısından, ekonomik sıkıntıdan, sosyal yaşantıdan köylerden şehirlere, yurt dışında iş-aş aramaya giden insanlarımızdan bahsedelim…

Türkiye’de, şu anda resmi kayıtlara göre 18.294 köy var…

Bunlardan kaçı sağlıklı yaşam yaşıyor?

Kaçında “kooperatif” var?

Kaçında “kanalizasyon” var?

Kaçında “fosseptik” var ?

Kaçında sağlık ocağı, kaçında sağlıkçı, kaçında ebe-hemşire var?

Doğum için köyden ilçeye giderken kardan kapanmış yolda ilçeye gidemeyen ölen kadınlarımız var.

Efendimiz dediğimiz KÖYLÜ’nün bir BAKANI bile yok!

Evet, Türkiye’de 18.294 köy var, ama bu köylerin sorunlarını çözecek bir KÖY BAKANLIĞI yok!

Yirmi bir Bakanlık olan kabinede;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik Bakanlığı, Gida Tarım, Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarından hangisi bugün KÖY ve Köylü sorunlarına bakıyor?

Trakya dışındaki KÖYLERİN düzenledikleri yerleşim, iyileştirme planlarını, köyleri kanalizasyon ağları ile donattıklarını açıklayacak olanınız var mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “şehir” kasaba dışında hangi köye ulaşmış ki?

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, hangi köyde hayvanların sağlıklı yaşamı, beslenmesi için çalışmış?

Bakanlığın verdiği hayvanlar köylü ödeyemediği borcu için icra tarafından haczedilmiş, köylünün ahırından tarlasından traktörlere yüklenerek elinden alınmakta…

Sağlık Bakanlığı hangi köyde insanların, köylünün “sağlıklı” koşullarda yaşamını sağlamıştır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, köye fayda değil maden tüccarlarına sermayeye hizmet için köylerin talan edilmesine izin vermiş, köyün tabii kuruluşunu alt üst etmiştir.

HES’lerle, taş ocakları ile Köylünün kullanmayı bırakın, içme suyuna adeta el koymuştur!

“Efendiniz” dediğimiz köylü, köyünü terk etmiş yabana ellere göç etmiştir.

Günümüzün KÖY ve Köylüsüne sahip çıkmak ve onun medeni hizmetlerden yararlanmasını sağlamanın vakti geçmektedir.

Bu yüzden, Türkiye de köylünün ve köylerin haklarını koruyacak bağımsız, gerçek, bir KÖY Bakanlığı ihdası gerekmektedir.

Nazım Hikmet’in dediği gibi:

“Esas olan sadece yaşamak değil,

İnsana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır.

Teslim olmadan,boyun eğmeden,sürünmeden,

El-etek öpmeden yaşamaktır”

Bundan böyle,ömrüm olduğu sürece ,

Köy ve köylülerimiz konusunda yazmayı sürdüreceğim.