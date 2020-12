Karamürsel’de korona olan bazı esnaflar iş yerini kapatıyor, bazıları kapatmıyor! 

Geçtiğimiz gün maile Karamürsel’den bir okurum bir yazı attı. Yayınlayıp, yayınlamamak konusunda biraz düşündüm… Ama konu Kovid-19 olunca yayınlamakta fayda var dedim. Gelin hep birlikte okuyalım, yorumunu size bırakayım; Sayın Mesut Bey, yıllardır Kocaeli Gazetesini okurum ve takip ederim, gerçekten her konuda pozitif oldunuz herkese, her yere her siyasiye yani şeffaf bir haber sunuyorsunuz ve bu tutumunuzu devam ettiriyorsunuz, ilk önce bu konuda tebrik ederim.

**

Şimdi gelelim konumuza, bütün dünyaya saran şu kovid-19 illeti mikrobu, hele son zamanlarda Kocaeli, Türkiye’de ilk sırayı aldığı dönem olunca konu daha da vahim, kimin hasta kimin hasta değil bilinmeyen bir denklem. Halk arasında her yerde, her haberlerde mikroptan korunma uyarıları kimi uyuyor kimileri de bana bir şey olmaz, düşüncesi içerisinde işte biz toplum olarak insanlara çok büyük sorumluluk düşüyor kendimize ve çevremize.

**

Karamürsel’de vaka sayısı çok olduğunu duyuyoruz görüyoruz. Kimi komşumuzda çıkıyor, akrabamızda yada en yakınımızda hemen önlem olarak evimize kapanıyoruz yada hastanede tedavi görüyoruz. İşte tamda burada Karamürsel’de bazı esnaflarda çıkan pozitif nedeniyle dükkanlarını 14 gün kuralına uyarak kapatanlar var. İşte yapılması gereken insanlara saygılı davranma örneği gösteren esnaflar.

**

Ama ne yazık ki geçen seçimde CHP’den belediye başkan adayı olan bir mağaza sahibi Ahmet Çalık beyefendi, kovid-19 oluyor ve hastanede günlerce tedavi görüyor. Şimdi de abisi görünmüyor !!!

Bu nasıl bir zihniyet Karamürsel’de duyarlı gerçekten insanlığa önem veren başkalarının sağlığını düşünen bazı esnaflar dükkanları kapatıyor, ama Karamürsel’i yönetmeye talip olmuş az kalsın yönetecek konumuna gelen biri, maalesef dükkanını kapatmıyor. Bu nasıl zihniyet bu nasıl anlayış, düşündürücü. Salığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şimdi hemen bir cevap gelir Ahmet Çalık’tan pozitif bende çıktı, başka kimsede değil diyebilir. Ya da dükkan baştan aşağı dezenfektan çalışması yaptığını söyleyebilir. Çalışanlar tedirgin değiller mi? İşçiler kaçınma, korunma haklarını kullanamazlar mı? Peki dükkana alış veriş yapmaya gelenler ne olacak. Sağlıklı günler diliyorum”

**

Okurumun düşünceleri böyle…

Bildiğim kadarıyla önceden işyerinde birisi korona çıkınca, o işyeri karantina altına alıyorlardı. Sonradan işyerleri mağdur olmasın diye, korona olan kişi karantina altına alınmaya başlandı, işyerinin karantina altına alınması kararından vazgeçildi.

Xxxxxxxxxxxxxxx

2019 YILI HANE HARCAMALARI!

Ajans Press’in, Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı hane harcamaları istatistikleri belli oldu. Haneler, gelir düzeylerine, kültürel alışkanlıklara ve coğrafi duruma bağlı olarak büyük ölçüde farklı tüketim kalıplarına sahip olurken, 2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı. Bunun dışında AB ülkelerinin en çok harcama yaptığı yer yüzde 13,1 ile ulaşım oldu. Sağlık harcamalarına yapılan oran ise yüzde 4,4 olurken, en az bütçe ayrılan alan yüzde 0,9 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

Xxxxxxxxxxx

Alışveriş rekoru!

Trendyol, tedarikçileriyle kasımda düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günleri’ kampanyalarını rekorla tamamladığını duyurdu. Kasımda Trendyol tedarikçilerinden 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti. Trendyol açıklamasında şu bilgiler verildi: “Kasım boyunca 5 milyon çeşit ürün indirimli fiyatlarla sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 büyüme gerçekleşti. Trendyol, kasımda 1.5 milyar ziyaretle rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.” Anlaşılan pandemi süreci devam ettikçe, bu rekorlar tekrarlanacak…

XXXXXXXXXX

Otogar Köprülü Kavşağı’na ağaç dikilecek

Büyükşehir Belediyesi İzmit Otogar Köprülü Kavşağı’nda yeşillendirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında alana 66 adet Gold Rider, 5 adet ıhlamur, 22 adet süs eriği, 39 adet süs eriği, 6 adet oya, 48 adet alev çalı, 120 adet defne, 35 adet çalı hatmi, 28 adet ligustrum, 12 adet top mazı, 12 şeker akçaağacı, 1 adet çınar ve 32 adet lorapetalum ekimi yapılacak. Bu çalışmayla, bölgeye görsel bir zenginlik kazandırılacak.