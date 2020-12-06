Spor yapıyormuş gibi yapmak

Tekno Hayat programını izliyorum…

Burada daha çok oyun tanıtımları yapılıyor…

Programda, simülasyonla sanal oyun oynayan kişi, bunu doğulmuş gibi göstermek adına bu cümleyi kullanıyor:

“Çok güzel, aynı spor yapıyormuş gibi…”

Pazarlamanın satışın doruk noktası…

Ulan andavallı diyesim var…

Sen hayatında spor yapmadın mı, milleti kandırmaya çabalıyorsun ?..



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Oyunun teması şu:

Ekrandan yüzüne yüzüne füze yağıyor, lazer ışınları geliyor, sen elindeki joy-stick ile bunlardan sağlı sollu kaçıyorsun. Bu da doğal olarak, yerinde kıvıran dansöz gibi seni biraz sağa, biraz sola hareketli kılıyor. O kadar…

Ama bir spor yapan engelli sporcumuz dahi, bu kadarcık hareketle spor yapıyorum demez…

Satranççı bile daha çok hareket yapıyor...

Gerçek bir sporcu kendini böyle komik duruma düşürür mü ?..



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Çok komik…

Bilimsel açıdan da hiçbir karşılığı yok…

Yani, sanal oyun oynarken. gözlük takıp elindeki aletlerle bir şeyler yapıyor olmak, spor yapıyorum demek değildir…

Dünya böylesi trajikomik bir hale geldi…

Eğer bu oyunları meşru gösterip, spor yapıyor gibi satış yaparsanız, insanların gerçek spor yapma şevkini de tamamen ortadan kaldırmış olursunuz…

Sanal dünyalara esir ettiğiniz çocuklar da, itiraz eden büyüklerine bahane olarak der ki:

İşte anne-baba bak, televizyondaki “adiler!” de (pardon abiler) de söylüyor. Bak biz de spor yapıyoruz…