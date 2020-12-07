Yemezler Yanal: Bu iş sakatlık değil, kesinlikle ‘MAKAT’lık…

Tuna ve Yanal size Gökdeniz’in neyi battı, batıyor yahu ?..

Akıl sır erdirmek mümkün değil…

34 yıldır çok salaklıklar gördüm ama, bu kadarı fazla…

Yusuf Yazıcı…

Lille’de kötü bir sezon tamamladı…

Bu yıl önüne geleni ezip geçiyor…

Neden mi ?..

Sabredildi ve kazanıldı…

Dünya onu konuşuyor…

Bence Gökdeniz ondan daha da kaliteli bir çocuk…

Ama yaşı genç, tecrübesi az…

Vodafone’da sahaya çıkıp, golünü atıyorsa…

Kartal’ı yuvasında yakıyorsa…

Daha ne istiyorsunuz yahu ?..

Çocuk 20 yaşında bile değil…

Altay, Fener kalesinde devleşiyor…

Öyle saçmalıklar yapıyor ki ara sıra, ama katlanılabilir…

Katlanacaksınız…

Katlanamazsanız…

Kazanamazsınız…

Aynı şekilde Utku Yuvakuran Beşiktaş kalesinde…

Abdülkadir Ömür Trabzonspor forvetinde, kesil(e)meyen adam durumundalar…

Siz Gökdeniz’i sahipsiz mi buldunuz ?..

Erzurum’da takımı ben mi kurtardım Ersun Yanal ?..

Hiç bir gencin şevkini kırarak kazanamazsınız…

Arda Turan’ı böyle mi yetiştirdin sen ?..

Hayır, ısrar ettin…

Kötüyken bile takımdan kesmedin…

Şahidi bizzat benim…

Bırakın bu işleri yaaaa…

Yanal sen de çarka uymuşsun…

İdeal-mideal hak getire…



***



Yalan, pardon (Yanal)…

Gökdeniz sana 180 dakika koşar…

Yakaladı da mı ko.ar…

Kardeşimiz Antalyaspor camiası, Kandıralı çocuğumuz Gökdeniz’e sahip çıkmalı…

Biz bu çocuğu size emanet ettik…

Emanete hıyanet edenleri affetmeyin kardeşim !..

Biliyor musunuz, benim Kocaelispor dışında hiçbir takıma sempatim bile olmadı…

Ama Antalyaspor’a sıcak bakıyorum…

Küsmek istemiyorum…

Hadi Tamer Tuna kıskandı diyelim…

Yanal, sen bu çocuktan ne istiyorsun…

Yoksa takımı menajerler mi kuruyor ?..

Nuri ile Podolski mi düzen yapıyor ?..

Bir hafta önce arkanızı toplamış çocuğu, bir sonraki maçta 58. dakikada oyundan alıyorsunuz…

Taktik-maktik, sakatlık-makatlık diye geçiştireceksiniz…

Yemezler…

Evcet sakatlı4k değil ama, MAKATLIK var bu işte…

Yahu bu adam 40’lık papaz değil, genç…



***



Ha şimdi anladım yahu…

Bendeki de kafa yani…

Jahoviç gibi, Podolski gibi geleceği olan 15’er milyonluk “GENÇLER!” varken, 1 milyon liralık Gökdeniz ‘DEDE !..’yi kim oynatır değil mi ?..

Yuh oğlu yuh…

Göz göre göre yapmayın bari be…