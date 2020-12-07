Varlık Barışı ile getirilenler incelenecek mi?

Geçen haftaki yazımda varlık barışı ile ilgili genel açıklamalar yaptım. Bu hafta yurtdışı varlıklarının getirilmesi konusu açmak istiyorum. Yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilmesi hususunda en önemli duraksama “Ya sonradan incelemeye konu edilirse” şeklinde kafalarda oluşan sorudur. Kişisel düşüncem bu varlıklar üzerinden bir miktar vergi alınması durumunda inceleme dışı, bırakılmasıdır. Ancak önceki düzenlemede olduğu gibi %1 değil, en az %10 gibi olması gerekmektedir.

Bu benim düşüncem, ancak mevcut yasal düzenlemede %1 vergi de yok. Ayrıca incelemeye konu da etmeyeceğim diyor. Aslında bu, ülkede ekonominin zor durumunun bir itirafıdır.

Konuya ilişkin T24’te Erdoğan Sağlam üstat konuya ilişkin çok güzel açıklamalar yapmış. Geniş bilgi için oradan yararlanmak mümkün. Biz biraz özet olarak konuyu açıklamaya çalışacağız.

Vergi incelemesi yapılmaz ne anlama geliyor?

Yasada geçen hüküm, bildirimde bulunulan yurtdışı varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi yapılmayacak. Koşulları da şöyle;

- Bildirimin 30.06.2021 tarihine kadar bildirilmesi, bu tarihten itibaren üç ay içinde de Türkiye’deki bir banka hesabına transfer edilmesi,

- Bankaya yatırılan belgelerle ispatının yapılması gerekiyor.

Hangi tarihe kadar elde edilen gelirler için inceleme yapılamayacak

Esasen yasada bu konuda bir netlik bulunmamaktadır. Ancak bu sürenin bildirimin yapıldığı 30.06.2021 tarihine kadar olması gerekiyor.

Diğer taraftan, yurtdışındaki gelirleri Türkiye’ye bildirmediğimizi varsayalım. Bu gelirler için zaman aşımı dikkate alındığında son beş yıl ile sınırlı bir inceleme yapma riski vardır. Bu durumda incelemenin yapılmaması gereken yıllar 2016-2017-2018 ve 2019 yılları olmaktadır.

Ancak yasanın çıkış tarihi 17 Kasım 2020, bildirim tarihi ise, 30.06.2021 olduğundan 2020 ve 2021 yılının 6 ayı ile ilgili yasa ve tebliğlerde bir açıklık bulunmamaktadır. Esasen bu tarihlerinde kapsam içinde olması gerekebilir. Bu konuda açıklığa kavuşmalıdır.

İnceleme yapılmayacak denmesine geçmişte uyulmadığı görüldü

Geçmişte de yapılan varlık barışı uygulamalarında vergi müfettişleri yaptıkları incelemelerde varlık barışı tutarını matrah farkı olarak değerlendirmiş olmalılar ki, gelir idaresi başkanlığı ile denetim kurulu arasında bu konuda yazışmalar olmuş.

Gelir İdaresi Başkanlığı bir yazısında;

Vergi incelemesi sonucunda tespit edilen matrah farkının bildirimde bulunulan varlıkların kayıt dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıktığının tespiti halinde bu hususa ilişkin rapor tanzim edilmemesi, inceleme konusunun sadece bu husus kapsaması halinde incelemenin iptal edilmesi gerektiğini bildirerek vergi denetim kurulunu uyarmıştır.