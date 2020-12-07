Yerli ve milli marka Bİ – EM - Sİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en iddialı söylemlerinden birisi yerli ve milli söylemidir.

Bu söyleme esasında yabancı isimler yerine Türkçe isimleri kullanmak gibi güzel Türkçemizin korunması de giriyor tabii.

Geçen hafta ilk milli helikopter motor teslim töreninde bildiğimiz BMC kamyonlarını üreten firma olan B.M.C. yi Bİ-EM-Sİ diye ifade etti.

BMC kamyon fabrikası neden ve nasıl oldu da bir anda bi-em-si oluvermişti.

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T.M.S.F. tarafından satılığa çıkartılan B.M.C fabrikasını 2014 yılında Ethem Sancak 751 milyon TL.ye (kendi deyimi ile 200 milyon dolara) satın alır. Arkasından hisselerinin % 25’i sahibinin Rize Güneysu ilçesinden olduğu söylenen Öztreyler şirketine,% 49.9’unu da Katar ordusuna satar. Satılan her iki hissenin toplam değerinin 400 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Buna göre Sancak Grubu bu satıştan ilk aşamada 200 milyon dolarlık bir kar elde etmiştir.

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Firma her nasılsa TSK’ nın ihalelerine ilgi duyarak savunma sanayinde iş yapmaya başlar. Bu arada firmaya tesis yapmak üzere Sakarya Karasu’da 2.2 milyon m2 tutarında bir arazi de tahsis edildiği söyleniyor.

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T.S.K’nın üretmek istediği ilk milli tank olan ALTAY tankı için açılan ihaleyi 2009 yılında Koç Grubuna ait OTOKAR firması kazanır ve 9 adet prototip tank üreterek bunu başarır. Koç Grubu seri üretime geçmeyi düşünürken seri üretim için ikinci bir ihale açılır ve bu ikinci ihaleyi büyük ortağının Katar ordusu olduğu B.MC. kazanır.

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Bu konuda yıllardır kamu yatırımı şeklindeki tek işletme tank palet fabrikasıdır. Tank Palet Fabrikası, Arifiye ilçesinin Hanlıköy Mahallesi’nde 1 milyon 804 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde yer alıyor. Milli Prodüktivite Merkezi’nin son 10 yılda üç kez “En Verimli İşyeri” olarak tescil ettiği fabrika, dünyada ilk beş arasındadır.

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Dünyanın en uzun süre dayanıklı tank paletlerini yüzde 100 milli kaynakla üreten, gündüz ve gece görüş dürbünleri ile Leopard 1 ve 2 tanklarının modernizasyonunu yapan fabrikanın en önemli ürünü zırhlı araç, Fırtına Öbüs’ün azami menzili 40 kilometre. Fabrikada 750 ye yakın çalışanın olduğu biliniyor.

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T.S.K.nın 2020 yılında 250 tank talebi vardır.

Karasu’daki tesis bitmediği için şimdilik burada bu tankların üretilmesi mümkün değildir.

Zaten bu tankların Tank Palet Fabrikasında üretilebileceği de söylenmektedir.

Bu amaçla B.M.C. ye bu defa özelleştirme yasasına dayanılarak tank palet fabrikası tahsis edilir. İşte Tank Palet Fabrikasının Katar ordusuna tahsis edildiğine dair kamuoyundaki büyük tartışmanın nedeni de budur.

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Böylece bizim bildiğimiz B.M.C kamyon fabrikası, savunma sanayimizin en önemli üretim araçlarından birisi olan Altay tanklarını üreten çok uluslu bir şirkete dönüşerek Bi-Em-Si oluverir. Tabii bu firmaya verildiği ifade edilen 1,4 milyar TL’yi bulan süper teşvikler,kurumlar ve stopaj vergileri indirimleri, yatırım desteği gibi devlet destekleri ayrı bir inceleme konusu.

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B.M.C. derseniz bizim BMC kamyon fabrikası anlaşılır.

Toplumumuz bu fabrikayı iyi bilir ve konuyu eksik anlar.

Ama Bi-Em-Si derseniz uluslar arası güçlü bir firma anlaşılır,değil mi ?

Yeni önemli milli ve yerli markamız Bi-Em-Si memleketimize hayırlı olsun.