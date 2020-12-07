Efsane Cuma döneminde ortalama kaç para harcadık?

Mart ayında başlayan pandemi dönemiyle birlikte, internetten alışveriş çığ gibi büyüdü… Efsane Cumalar, Süper Cumalar, Muhteşem Cumalar denip, tüketici Cuma günlerine alıştırıldı…

Online alışveriş sitesi Picodi’nin yaptığı araştırmaya göre, ülkemizde Efsane Cuma döneminde ortalama 2 bin 49 TL harcama yapıldı.

Araştırmada erkeklerin kadınlardan daha fazla harcadığı göze çarparken erkeklerin ortalama 2 bin 69 TL kadınların ise bin 993 TL harcadığı belirlendi.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Araştırmaya göre, tüketicilerin neredeyse yarısı Efsane Cuma sırasında giyim alışverişine yönelirken elektronik ürünler yüzde 35, ayakkabılar yüzde 32 oranında tercih edildi. Sıralamayı yüzde 19 ile spor ürünleri ve kozmetik ürünler takip ederken, kitapların ise yüzde 16 oranında tercih edildiği görüldü.

DİJİTAL PAZARLAMA

EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, nüfusunun yüzde 74’ünün internet kullanıcısı olduğu ülkemizde kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürünleri daha düşük fiyattan ulaşabilmek için Efsane Cuma dönemini beklediğini söyledi… Bülbül, “Dijital pazarlamanın gücünden faydalanarak sundukları kampanyaları doğru hedef kitleye ulaştırabilen e-ticaret siteleri bu dönemi daha verimli geçirdi. Dijital dünyaya uyum sağlayan, bu konuda yatırım yapan şirketler, şu anda ektiklerini biçiyorlar. Bu konuda yeni adım atan şirketler, rekabette öne çıkmak için dijital pazarlamaya daha çok yatırım yapmak zorunda.” dedi.

ÇARE, E-TİCARET SİTELERİNDE

Efsane Cuma (Black Friday) ismiyle anılan alışveriş çılgınlığı e-ticaret sitelerinin yüzünü güldürdü.

Pandemi nedeniyle mağazalara gidip alışveriş yapamayan vatandaş çareyi e-ticaret sitelerinde buldu.

Picodi’nin yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 48’i giyim ürünleri satın almayı tercih etti.

Pandemi dönemi devam ettikçe, Efsane Cumalar, hayatımızda yer edinmeye devam edecek…

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