Yaaaa 2020, Allah aşkına çek git !..

Kötü olaylar art arda gelir ya…

2020 fazla kötü geldi…

Koronadan ölenlerin sayısının haddi hesabı belli değil…

Topraktan gelip toprağa gidiyoruz ama iletişim çağında sanki ölüm haberleri daha çok içimizi yakıyor…

Hayat artık çok daha suni gözüküyor…

Gazeteciler içerisinde çok sevdiğim iki ağabeyimden biri olan Ahmet Akay’ı 5 Mayıs’ta kaybettik…

Barbaros Tantan ağabeyim, hocam, başkanım da geçen hafta hayata gözlerini yumdu…

Sarsıldık…

‘Suni hayat’ sıfatını zaman zaman köşemde kullanırım…

Ömrünü çağdaş Kocaeli basınına adamış, hayat sevdalısı insan Barbaros ağabeyim, parti başkanlığımızı da yapmıştı…

Sorunları iyi biliyor, hayıflanıyor ama, içine atıyordu…

Kurumlara zarar vermemek için çok ince eleip sık dokurdu ama taşı da gediğine koyardı...

Benim ustalarımdan biriydi…

Yani komple gazeteciydi…

Sol Org ve Sol Gazetesi’nde yazılarının tiryakisiydim…

Türk basın çevreleri onu iyi tanırdı…

Onun bizim adımıza yaptıkları hizmet için haklarını helal etmelerini istedim hep…

Helallik de aldım…

Bu dünyadan boşu boşuna göçüp gitmediler…

Değer ürettiler…

Binlerce öğrenciler yetiştirdiler…

Bugün bile sokakta gezerken, onun talebelerini görüp gurur duyuyorum…

Ama ondan geldik ona gidiyoruz sözü gibi…

Topraktan geldik, toprağa gidiyoruz…

İşte sırf bu yüzden, hayatın dostluk, barış. Eşitlik, kardeşlik ilkelerini unutmayalım…

Üç kuruşluk dünya için yarınlarımızı harcamayalım…

İki dünya için de yaşayalım…

Baba dostu Barbaros ağabeyim, 17 yıl önce oralara göçen ve seni çok seven Ahmet ağabeyim ve babama, tüm kent sevdalılarına selam söyle…



Resim: resimaltını unutmayalım

Barbaros tantan

Arkadaşım Karikatüristler Derneği Başkanı Mehmet Oğuz Gürel’in bana özel Barbaros ağabey için çizdiği karikatürde bile ne kadar canlı, ne kadar mutlu… İrnsanın inanası gelmiyor ama ölüm tek gerçek…

Efsane dörtlü bir arada…



Evet bu efsane dörtlü, soldan sağa Faruk Yiğit, Yalçın Kıldıran, Hakan Yağcıoğlu, Saffet Sancaklı, 90’larda çok şeylere tanıklık etti…

Onlar tarihi yazdı, bendeniz ise onların yazdığı tarihi gazetemize ve ulusal basında Yeni Şafak, Milli Gazete, Sabah, Fotospor, Fotomaç gazetelerine yazdım yıllarca…

Bu dörtlü olarak o zaman yaşadıklarımız, şimdi rüya gibi geliyor… Bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım ve işte gelen yorumlar… Buyurun okuyun…



HHH



Cengiz Uçak (Rizeli usta futbolcu yeğenim): Harika bir kare…

Hayrettin Albayrak (Ezeli rakibim ve ahretlik kankam, şakayla karışık yazmış): Alemde teksin…

Fevzi Açıkgöz (Ahiretlik takım arkadaşım ve hocam): Kardeşlerime selam olsun. Her şey geçici gönüldekiler kalıcı…

Cemil Dönmez (Efsane yönetici Çukurbağlı ağabeyimiz): Bu resime yürek dayanmaz…

Başpehlivan Sezgin Yüksel (Çukurbağlı efsane başpehlivanımız): Muhteşem bir kare maşallah Hakan ağabeyime…

Alparslan Göçen: Vayyyy, benim de Saffet Ağabeyle böyle resmim vardı, nerelere gittim…

Kenan Açıkgöz (Benim güzel yıldızlar yaratmış hocam, farklı yaklaşmış): Kim ne derse desin bugün B. Seyit Özkan ben artık yokum dese, Altınordu biter. Örnek Buca.

Serkan Boğahan: Küçüklüğümün efsaneleri…

Muharrem Kaymaz (Ahiretlik kankam, müdürüm): Sana helal olsun, kimin toprağı be, seninle gurur duyuyorum yaşayan efsaneler…