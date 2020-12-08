Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yabancılarla alışveriş…( 2 )

Mustafa Kemal, ülkenin kalkınabilmesi ve “onurlu bir ülke” olabilmesi için “ekonomik mücadeleyi” vazgeçilmez bir öncelik olarak görüyordu.

Osmanlı döneminde “özel teşebbüs” gelişmemişti. Ticari yaşam, bankacılık, ithalat-ihracat ve üretim yabancıların elindeydi. Yeni kurulan bir devlette “girişimci” oluşturmak kolay değildi. DEVLET, ekonomide de “öncü” görev üstlenecekti.

Bu amaçla kurulan Sümerbank, Etibank, Şeker, Kağıt fabrikaları başta olmak üzere her fabrika, “nitelikli insan gücü” yetiştiren, o fabrikalarda görev alanlar ve ailelerinin “sosyal ve kültürel” gelişmelerine katkı veren birer okul gibiydi.

SEKA’yı düşünün; Spor kulübü, Türk Sanat Müziği Korosu, Sineması, Sosyal Tesisleri ile geniş bir kitlenin ortak mekanıydı.

Bu tesisler hem istihdam yaratıyor, hem üretim yaparak dışa bağımlılığı en aza indiriyor, hem de sosyalleşmeyi sağlıyor, insanların ufuklarını açıyor, “kişilik” kazandırıyor, “AİDİYET DUYGUSUNU” oluşturuyordu.

1947’de “Marshall Yardımları” ile başlayan ve 1950 sonrası “İkili Anlaşmalar” ile sürdürülen, ekonomiden eğitime, askeri ilişkilerden “kültürel değişime” kadar her alanda ABD etkisi ülkemizde giderek artan bir “dışa bağımlılık” durumu yarattı.

ABD’nin Ortadoğu’daki enerji kaynaklarına ulaşma ihtiras ve hedefleri için Türkiye üzerinde “egemen bir güç” olması gerekiyordu!

Bu hedefe ulaşmak için önce “sahte güler yüzü” ile yaklaştı. Sonra, siyasi egemenliğini dayattı.

Tarihsel bilgi ve belgeler gösteriyor ki; bu ülkede yaşadığımız tüm askeri darbelerde ABD’nin kirli elleri var!

ABD ve “KÜRESEL DÜZENİN” öncelikli adımlarından biri, Türkiye’yi “Ulusal Ekonomik Düzenden” ayırmak, “özelleştirme” adı altında tüm kamusal üretim varlıkların yerli ve yabancı özel sektöre devrini sağlamaktı.

“24 Ocak Ekonomik İstikrar Önlemleri” bu amaç doğrultusunda atılan ilk adımdı! Ama bunu gerçekleştirmek, demokrasi düzeni içinde ve “toplumsal muhalefet” özgürken mümkün değildi! 12 Eylül 1980 Darbesi, bu sorunu aşmak için kullanıldı! Muhalif güçler susturuldu!

Sonrasında, önce ANAP döneminde ve ardından koalisyon hükümetlerinde öncelik hep “özelleştirmeler” oldu!

AKP döneminde ise ulusal varlıkların, yok pahasına yerli ve yabancı şirketlere satılması inanılmaz boyutlara ulaştı.

Kapitalizmin doğup yeşerdiği ülkelerde bile “ulaşım, enerji ve iletişim” sektörleri kamusal kimliklerini korurken, örneğin TÜRK TELEKOM yok pahasına Hariri ailesine peşkeş çekildi! “Babalar gibi satmakla” övündüler! Sonrasında büyük bir kazık yedik! Bu kazığın hesabı sorulmadı!

Kağıtta, tarımda, enerjide dışa bağımlı bir ülke haline geldik!

Var olan kaynaklar, büyük kentlerde kolay para kazanma alanı olan arsa ve konut sektörüne harcandı!

Limanlarımız, doğalgaz ve elektrik idarelerimiz yeniden yerli ve yabancı sektörlerin eline geçti!

Dış borçlarımız sürekli arttı.

Üretim ekonomisini tanımayanlar, ülkenin varlıklarını tek tek satışa çıkardılar ve halen de satıyorlar. Çünkü; Merkez Bankası’nda bile para yok! Yüksek faizle dış borçlar arıyoruz! Siyasi iktidar, ğır vergilerl ve yüksek cezalarla vatandaşı eziyor!

Yüksek faizle dolar karşılığı “yerli-yabancı şirketlere” yaptırılan otoyol, köprü, havaalanı ve hastanelere torunlarımızı bile bağlayan ağır bedeller ödüyoruz!

Şimdi, bu satışlarda en çok dikkati çeken KATAR ile meşgulüz!

Oysa içimizde nice Katarlar at koşturuyor!

“Artık ülkeler ordularla değil, şirketlerle işgal ediliyor!”

Bu sözlerin sahibi, Rıfat Hisarcıklıoğlu! Yani, Odalar ve Borsalar Birliği başkanı!.. ( 12.11.2006 gazeteler)

Vatandaş can ve geçim derdinde, gazete bile okumuyor!

Tıpkı, Osmanlı’nın tıkanıp kaldığı 1881 koşullarındayız!

Bir eksiğimiz kaldı; “Duyun-u Umumiye İdaresi!”