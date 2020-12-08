Neler oldum sandım, NE OLABİLDİM? 

Doğdum,

Bebek, evlat, torun,

Kardeş, Yeğen, Kuzen,

Dede,

Sünnet,

Sevgili, arkadaş, dost,

Ahbap, yaren, tanıdık, hemşeri,

Öğrenci,

Sporcu, antrenör, yönetici

Sanatçı,

Hovarda, çapkın,

Sözlü, nişanlı, eş,

Asker,

Hukukçu, avukat,

Baba, dayı, amca,

Kayınpeder, hısım, dünür,

Aday, Seçilen, seçilemeyen, kazanan, kaybeden,

Seven, sevilen, sevilmeyen, bilinen, bilinmeyen,

Güvenilen, güvenilmeyen

Yöneten, yönetilen

Düşünceli, düşüncesiz

Dikkatli, dikkatsiz

Yenen, yenilen,

Dürüst,

Doğruları konuşan (İnancımın izin verdiği kaçınılmaz hallerde ve hayır ölçüsünde)yalan konuşabilen. ,

Adil,

Kibar, nazik, kaba,

Ağırbaşlı, vakur,

Bey, beyefendi,

Serseri, hayta, haylaz

Yumuşak ya da sivri dilli,

Başkan, üye,

İmanlı, inançlı, şırk koşmayan,

İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen,

Haddini bilen, hakka razı olan,

Rüşvet almayan, vermeyen,

Adam kayırmayan,

Kibirlenmeyen, gösteriş yapmayan,

İyiliği başa kakmayan,

Allahtan başka hiçbir şeyden korkmayan, cesur,

Hoş görülü, kin tutmayan

Yetim, kul hakkı yemeyen,

Öksüze, yetime, insanlara zulüm etmeyen,

Haset etmeyen,

Emanete hıyanet etmeyen,

Cimri ya da savurgan olmayan,

Yalancı şahitlik yapmayan,

Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan,

Ölçüde tartıda hile yapmayan,

Büyü, fal, sihir yapmayan, yaptırmayan

Tefecilik yapmayan,

Zorla din dayatmayan, dinle ilgili hurafeler uydurmayan,

Dini siyasete alet etmeyen,

Hacı,

Yolsuzluk yapmayan,

Haram yemeyen,

Kültürlere meraklı ve saygılı,

Okuyan, yazan

İhaleye fesat karıştırmayan,

Kamu mallarına el uzatmayan, çalmayan, yağmalamayan, çaldırmayan, yağmalattırmayan,

Vatanına milletine sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı olan…

VE AZ KALDI, BU DÜNYADAN GİDER OLDUM; MERAK EDİYORUM İNSAN OLABİLDİM Mİ!