Neler oldum sandım, NE OLABİLDİM? 

Doğdum,
Bebek, evlat, torun,
Kardeş, Yeğen, Kuzen,
Dede,
Sünnet,
Sevgili, arkadaş, dost,
Ahbap, yaren, tanıdık, hemşeri,
Öğrenci,
Sporcu, antrenör, yönetici
Sanatçı,
Hovarda, çapkın,
Sözlü, nişanlı, eş,
Asker,
Hukukçu, avukat,
Baba, dayı, amca,
Kayınpeder, hısım, dünür,
Aday, Seçilen, seçilemeyen, kazanan, kaybeden,
Seven, sevilen, sevilmeyen, bilinen, bilinmeyen,
Güvenilen, güvenilmeyen
Yöneten, yönetilen
Düşünceli, düşüncesiz
Dikkatli, dikkatsiz
Yenen, yenilen,
Dürüst,
Doğruları konuşan (İnancımın izin verdiği kaçınılmaz hallerde ve hayır ölçüsünde)yalan konuşabilen. ,
Adil,
Kibar, nazik, kaba,
Ağırbaşlı, vakur,
Bey, beyefendi,
Serseri, hayta, haylaz
Yumuşak ya da sivri dilli,
Başkan, üye,
İmanlı, inançlı, şırk koşmayan,
İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen,
Haddini bilen, hakka razı olan,
Rüşvet almayan, vermeyen,
Adam kayırmayan,
Kibirlenmeyen, gösteriş yapmayan,
İyiliği başa kakmayan,
Allahtan başka hiçbir şeyden korkmayan, cesur,
Hoş görülü, kin tutmayan
Yetim, kul hakkı yemeyen,
Öksüze, yetime, insanlara zulüm etmeyen,
Haset etmeyen,
Emanete hıyanet etmeyen,
Cimri ya da savurgan olmayan,
Yalancı şahitlik yapmayan,
Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan,
Ölçüde tartıda hile yapmayan,
Büyü, fal, sihir yapmayan, yaptırmayan
Tefecilik yapmayan,
Zorla din dayatmayan, dinle ilgili hurafeler uydurmayan,
Dini siyasete alet etmeyen,
Hacı,
Yolsuzluk yapmayan,
Haram yemeyen,
Kültürlere meraklı ve saygılı,
Okuyan, yazan
İhaleye fesat karıştırmayan,
Kamu mallarına el uzatmayan, çalmayan, yağmalamayan, çaldırmayan, yağmalattırmayan,
Vatanına milletine sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı olan…
VE AZ KALDI, BU DÜNYADAN GİDER OLDUM; MERAK EDİYORUM İNSAN OLABİLDİM Mİ!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.