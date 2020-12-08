Aşı konusunda ikiye bölündük

Covid-19 aşısı kafalarda karışıklık yaratıyor. Kimi, aşının biran önce ülkeye gelmesini ve aşılamanın başlamasını istiyor kimi ise aşı konusunda tereddütler yaşıyor.

Bu konuyla ilgili sokak röportajları ve anketler düzenliyoruz. Gazetemizin internet sitesinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 52’si aşı olacağını belirtti. Aşı olmayacağını belirtenlerin sayısı ise yüzde 45 civarında. Aşı konusunda kararsız kalanların yüzde 4…

Kocaelililer aşı konusunda neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Bilindiği gibi farklı senaryo ve teorilerin ortaya atıldı. Bu da aşı konusunda iki farklı düşünce oluşmasına neden oldu.

Aşı konusunda şimdilik iki farklı düşünce var olsa da, aşılama işleminin başlamasının ardından ortak bir fikre varılacağı kanısındayım. Tabi ortak fikrin oluşması için aşının menşei önemli.

Mesela Çin aşısı toplumun çok benimsediği bir aşı değil. Diğer Çin ürünleri gibi kalitesinden şüphe ediliyor. Bu da aşı konusunda kafalarda karışıklık yaşatıyor.

Neyse ki aşıyı üreten sadece Çin değil..

KOTO’da E-Ticaret eğitimi

Bugünlerde sıkça duymaya başladığımız E-ticaret, artık hayatımızın bir parçası oldu. Öyle ki, market amışverişleri bile artık internet üzerinden yapılmaya başladı. Bu durumun farkında olan Kocaeli Ticaret Odası da üyelerini E-ticaretle ilgili verdiği eğitimleri sıklaştırdı. Pandemi döneminde de bu eğitimlerine aralıksız devam eden KOTO, bugün 14.00-15.30 saatleri arasında, Vodafone Business işbirliğinde ZOOM üzerinden online olarak “E-ticaret Eğitimi” gerçekleştirecek. KOTO üyeleri bu eğitime https://us02web.zoom.us/j/9244593431... linkinden ve Meeting ID: 924 459 3431 - Password: 1897 şifreleriyle ulaşabilecek.

Çöpünüzü değerlendirerek para kazanmak ister misiniz?

Gölcük Belediyesi ilginç bir yarışma projesine imza atıyor. Covid-19 pandemi sürecinde evinizden çıkmadan yeteneklerinizi gösterme fırsatı sunan Gölcük Belediyesi, cam, seramik, kumaş, kağıt, ip, plastik ve benzeri geri dönüşüm malzemelerinden faydalanarak hazırlayacağınız eserleri yarıştıracak. 7’den 77’ye herkesin katılabileceği bu yarışmada 1.ye 3.000 TL, 2.ye 2.000 TL, 3.ye 1.000TL ödül verilecek. Yarışmaya katılacak eserler; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’ne; 11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında teslim edilebilecek. Bu haber ilginizi çektiyse, ayrıntıları öğrenmek ve katılım koşulları için, belediyenin 0 549 735 26 94’nolu telefonunu arayabilir siniz.

Aralık ayında TÜVTÜRK 3 gün Körfez’de olacak

Körfezliler, araçlarını muayyene ettirmek için ya Kartepe’ye ya Gölcük ya da Gebze’ye gitmek zorunda. Bu durum aslında Körfez ve Derinceli otomobil sahiplerinin canını sıkıyor. Körfez ya da Derince ilçesine de TÜVTÜRK istasyonunun kurulmasını isteyen vatandaşların bu isteğini yerine getirmeyen TÜVTÜRK, farklı bir uygulamayla Körfez ve Derincelilerin gönlünü alıyor. Ayın belli günlerinde gezici muayyene istasyonlarını Körfez’e kuruyor. Çamlıtepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanına kurulan istasyonlarda küçük araçların muayenesi yapılabiliyor. Bu gezici muayyene istasyonu 21,22 ve 23 Aralık tarihlerinde araç muayenesi yapacak. Araçlarını Körfez’de muayyene ettirmek isteyenlerin. Bu tarihlerde Körfez ilçesi için randevu alabilir.

Sokağa çıkma yasağının arifesinde…

Geçtiğimiz cuma günü saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak tüm hafta sonu devam etti. Yasak arifesinde yine yaşanmaması gerekenler yaşandı. İki gün evine kapanacak olan vatandaş, çarşıyı pazarı ve marketleri tıka basa doldurdu. Sosyal mesafe bir süreliğine askıya alındı, alışveriş yapan vatandaşlar tezgah ve kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk akşam yasak saatine kadar devam etti.

Yasak günlerinde ise saat 17.00’a kadar eline market poşeti alan herkes dışarıdaydı. Belki araç trafiği pek yoktu ama kalabalık hat safhadaydı. Cuma gününün kalabalık olmasının nedeni ise, yasak günlerinde marketlerin açık olacağı vatandaş tarafından pek bilinmiyordu.

İsmail Özkar’dan Yasin Özlü’ye teşekkür

Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı ve Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, Başkan Yasin Özlü’ye teşekkür etti. “Tepeçik Mahallesi’ndeki ilkokulun yapılmasıyla ilgili belediye arsa meselesini söz verdiği gibi çözdü.” Özkar, “Yer tahsisi için Büyükşehir’den izin alındı. Nihayet bu mahallemize yeni bir ilkokul yapılacak. Ayrıca Mehmetağa Mahallesi’ne yapılması planlanan “Deprem Anıtı” inşaatı başlıyor. Yine Başkan Özlü’nün söz verdiği Kullar’daki eski Cami yanındaki alana oturma parkı yapılacak. Bu park, gençlik platformumuzun bir isteğiydi. Nihayet buna da kavuşuyoruz. Özlü’ye verdiği sözleri yerine getirdiği için bir muhtar ve kooperatif başkanı olarak teşekkür ediyorum” dedi.