Karamürsel’de Ahmet Çalık’ın açıklamaları beni tatmin etti

Sevgili okurlar…

Önceki gün Karamürsel’den bana bir mail geldi…

Gelen maili “Karamürsel’de korona olan bazı esnaflar iş yerini kapatıyor, bazıları kapatmıyor” başlığıyla vermiştim…

Gelen mailde Karamürsel’de mağazası olan CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın testinin pozitif çıktığı, buna rağmen işyerinin açık olduğu ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Ahmet Çalık beni aradı…

6 dakika 23 saniye konuştuk…

Korona sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattı, beni bilgilendirdi.

Çalık, konunun kapanmasını, konunun uzatılmamasını da rica etti, polemik yaratmak istemediğini söyledi.

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Açıkçası, Çalık’ın açıklamaları beni tatmin etti…

Gelen maile baktığımda, Ahmet Çalık’ı yıpratma çabası olduğunu hissettim…

Bilindiği gibi 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Ahmet Çalık, büyük bir oy almıştı…

Mevcut AKP’nin Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ecel terleri döktürmüştü…

2024’te yerel seçimler var…

Belki de CHP’nin adayı yine Ahmet Çalık olacak…

Kim bilir, belki de 2019’da yapamadığını, 2024’te yapar.

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Azize Barbara’ya PANDEMİ DUASI!

Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde öldürüldüğü ileri sürülen Azize Santa Barbara, önceki gün İzmit'te düzenlenen törenle anıldı. Törende pandeminin bitmesi için Azize Santa Barbara’ya dua edildi. Bakalım bu dua kabul olacak mı, bu pandemi illetinden bir an önce kurtulabilecek miyiz?

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Dikkat! Misafir kabul etmeyin

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, önceki gün bir açıklama yaptı… Önemli bir açıklamaydı… dernek, pandemi kısıtlamaları nedeniyle dışarıda buluşamayan insanların evlerde çok sık bir araya geldiğini ve bunun da bulaş riskini artırdığını belirtti… “Misafir kabul etmeyin, misafirliğe de gitmeyin” uyarısında bulundu… Derneğin bu uyarısına katılıyorum, şu pandemi süreci bitene kadar evlerimizde kalalım…

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Emlakçıya yetki belgesini sorun!

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, önceki gün gazetemize özel açıklamalarda bulundu… Hacıoğlu, emlakçıların Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ni almalarının zorunlu olduğunu belirterek, emlakçıyla iş yapacak vatandaşların, emlakçıdan mutlaka yetki belgesini sormalarını istedi. Aslında bu yetki belgesi önemli, zira bu yetki belgesinin her iş kolunda olması lazım diye düşünüyorum.

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Kadınlar kahveyi daha çok İÇİYOR

Kahve Dünyası, 5 Aralık nedeniyle Türkiye’de kahve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yaptırdı. Bu araştırmanın sonuçları şöyle:

-En çok akşam saatlerinde ve orta şekerli olarak tüketiliyor.

-Kadınlar erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk kahvesi tüketiyor.

-Ortalama 7 dakikada içiliyor. İçilirken en çok Türkçe müzikler dinleniyor.

-Türk kahvesi içerken yapılan sohbetlerin ana konusunu bu yıl sağlık ve pandemi oluşturuyor.

-Düzenli olarak içenler haftada ortalama 8 fincan tüketiyor.

-Bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk kahvesi içmeye ayırıyor.

-45-50 yaş grubundaki kişiler özellikle pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk kahvesi tüketirken, kafe gibi dış mekânlarda tüketimin ise 15-24 yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü.

-Kadınlar kahveyi genellikle evde ve arkadaş/komşu evinde içmeyi tercih ederken, erkekler genellikle iş yerinde içiyor.

-Ege ve Akdeniz’de tüketiciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla Türk kahvesi tüketiyor.

-Yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata.