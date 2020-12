“İnsan” olanın “Hakları” da vardır!..

İnsanlık tarihi göstermiştir ki;

insan, canlı varlıkların en gelişmişi, en akıllısı ve en vahşisidir!

İnsan insanı “köle” yapmış, sömürmüş, öldürmüş.

İnsan insanın hakkını çalmış; toprağını, malını, ırzını, canını almış.

Ekonomik sömürü düzeni ile “sınıfları” yaratmış.

Toprağa, yer altı-yerüstü servetlerine el koyan, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan, insan emeğini sömürmüş.

Sömürü düzenini sürdürebilmek için, egemen gücün çıkarlarına uygun yasalar yapmış! ADALETSİZ DÜZEN insan topluluklarını çok yönlü çatışmalara sürüklemiş.

Sonunda, 1948 yılının 10 Aralık günü, Birleşmiş Milletler’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yayımlanmış ve üye ülkelerce onaylanmış.

Demişler ki; “Biz, bu İnsan Hakları’na eksiksiz uyacağız!”

Uluslar arası antlaşmalar, “Demokratik Hukuk Devletlerinde” ANAYASAL HÜKÜM olarak kabul edilir.

Ne var ki, ülkesindeki Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarını bile tanımayan kimi siyasetçilere bu gerçeği anlatmak kolay değildir!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi içinde başlıca haklar şöyle özetlenebilir;

1- Temel Haklar: Yaşama hakkı, kişi güvenliği, suç kanıtlanıncaya kadar “suçsuzluğun” esas olması, işkence yasağı, tarafsız mahkemede yargılanma hakkı.

2- Özel Statü Hakları: Uyrukluk, evlenme, mülkiyet hakları.

3- Siyasi Haklar : Düşüncelerini açıklama, inanç, din ve ibadet özgürlüğü, haberleşme ve bilgi edinme hakkı, toplantı-dernek kurma, kamu hizmetlerine katılma, genel-eşit ve serbest oya dayalı dürüst seçim hakkı.

4- Ekonomik ve Sosyal Haklar: Çalışma hakkı, işsizlikten korunma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, sendika hakkı, sağlık ve eğitim hakları.

5- Kültürel Haklar: Kendi kültürünü yaşamak, bilim ürünlerinden yararlanmak, kültürel etkinliklere katılmak.

Şimdi, insafla düşünelim;

“ vatandaş” olarak yaşadığımız bu ülkede, bu haklara ne ölçüde sahibiz?

Vatandaş olarak, bize hizmet etmek ve bu haklarımızı hayata geçirmekle ödevli siyasi iktidarlar bu haklara ne kadar saygılı?

Bir ölçü;

İnsan haklarına yönelik hak ihlallerini inceleyen ve YARGI KARARI verme yetkisinde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla sürekli mahkum olan ve her yıl milyarlarca lira tazminat ödeyen ikinci ülke Türkiye! (Birinci; Rusya.)

AİHM, 2003-2019 yılları arasında Türkiye’yi toplam 295 milyon TL. tazminata mahkum etti!

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularda yüzde 52 oranında “Adil Yargılanma” şikayetleri yer alıyor!

Bir çok ülkede, uzun yıllar öncesi “depreme dayanıklı inşaat yapımı” ciddi bir denetim konusu iken, yaşanan depremlerde can kaybı en düşük seviyede iken, bizim ülkemizde her depremde yitirdiğimiz can ve mal kaybı ile ulusal yaslara giriyoruz! İnsan canı kaybediyoruz. Ulusal varlığımızı kaybediyoruz.

Örneğin; İstanbul son 20 yıl içinde “RANT TALANI” ile tarımsal alanlarının yanı sıra, “deprem toplanma alanlarını” bile kaybetti! Son 20 yıl içinde depreme karşı ciddi bir önlem alınmadı. Yaşanabilecek bir İstanbul depremi “ULUSAL BİR YIKIM” olacak!

Ama birileri, kolay zengin olmanın hesabı içinde “çılgın projeler” inadında!

Bu ülkede “Adil bir Yargı düzeni” özlemi var!

Bu ülkede “suç kanıtı olmadan” yani “masuniyet hakkı” yok sayılarak uzun süre TUTUKLU kalan insanlarımız var!

Bu ülkede sağlık, eğitim, çalışma, sendikalı olma, eşit işe eşit ücret, kamu hizmetlerine katılma hakları bu ülke vatandaşlarının en büyük sorunları.

Sizler, “VATANDAŞ” olarak, bu ülkede “İnsan Hakları’na saygı” nın eksiksiz yaşandığına tanık mısınız?

İnsan haklarına saygı olmadan huzur, güven, barış ve kardeşlik içinde yaşayabilmek mümkün mü?