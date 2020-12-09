Vatandaşın derdi geçim mi, koronavirüs mü?

Türkiye’nin derdi ekonomi.

Gezici Araştırma’nın 14 ilde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 58.6’sı Türkiye’de en büyük sorunun ekonomi olduğunu düşünüyor.

İşsizliği en büyük sorun olarak görenlerin oranı yüzde 40. Sözcü gazetesindeki haber, her şeyi özetliyor…

Vatandaşlar ekonominin, insanımızın canını ve sağlığını tehdit eden pandemiden dahi büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

Gezici Araştırma Merkezi'nin son anketine göre Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi. Ankete katılanların yüzde 58.6'sı, Türkiye'nin şu an en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtirken, en büyük sorunun salgın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 58 oldu. Birden fazla şıkkın işaretlenebildiği ankette işsizliğin en büyük sorun olduğunu söyleyenler ise yüzde 40.3 oranında gerçekleşti.

EKONOMİ “İYİ” Mİ, KÖTÜ MÜ?

14 ilde bin 896 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankete katılanlara Türkiye ekonomisinin nasıl olduğu yönünde bir soru da yöneltildi. Yurttaşların yüzde 69.72'si ekonominin “kötü” olduğunu söylerken, yüzde 21.1'i ise “iyi” olduğunu belirtti. AKP seçmeninin yüzde 42.9'u “ekonomi kötü” derken, MHP seçmeninin de yüzde 65.5'i ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 46.2'si önümüzdeki 6 ayın ekonomik olarak daha kötüye gideceğini söylüyor.

YÜZDE 61 KAYGILI

Ankete katılan yurttaşlara hayatlarından memnun olup olmadığının sorulması üzerine çoklu yanıt sistemiyle verilen cevaplarda yüzde 61'i “kaygılı”, yüzde 39.2'si “mutsuz”, yüzde 24.4'ü ise “ne mutlu ne de mutsuz” dedi. İktidarın pandemiyi iyi yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 39.2 olurken, yüzde 30.9 kötü yönettiğini söyledi. Yurttaşların pandemiye karşı alınan tedbirler içinde en çok yüzde 74.5 ile açık alanda sigara yasağına destek verdiği görüldü.

SADECE GIDA VE BARINMA

Metropoll'ün her ay düzenli olarak yaptığı ankete göre de geliri ile sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu oran eylül ayında yüzde 48.2 idi. Ankete göre temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayanların oranı yüzde 25.7'ye ulaşmış durumda.

KİM SORUMLU?

Bu arada Metropoll'ün son anketinde “Ekonomideki gidişattan kimi sorumlu tutuyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 30'u Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verdi.

Yüzde 23.6'lık kesim hükümeti sorumlu tutarken, Berat Albayrak'ı sorumlu tutanların oranı yüzde 10.8'de kaldı. Dış güçler diyenler ise yüzde 4.8 oldu. Covid-19 salgınını ekonomideki gidişattan sorumlu tutanların oranı sadece yüzde 3.6 oldu. Ekonominin kötü gitmediğini söyleyenler ise yüzde 1'de kaldı.

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Araştırmanın sonucunu okudunuz…

Suçlu kim olursa olsun, gidişatın iyi olmadığı ortada…

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU NEDİR?

EKONOMİ 58.6

SALGIN HASTALIK 58.0

İŞSİZLİK 40.3

EĞİTİM 18.6

TERÖR 18.4

SAĞLIK İMKANLARI 14.8

YARGI-ADALET 13.8

DEPREM 13.6

YOLSUZLUK 9.8

KÜLTÜREL YOZLAŞMA 4

TRAFİK 1.2

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 1.1

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Türkiye, yüksek enflasyonda 185 ülke arasında 15. sırada

Türkiye, yüzde 14,03'lük resmi enflasyon oranıyla dünyadaki 185 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Ortalama enflasyonun yüzde 2,8 olduğu dünyada, çift haneli enflasyona sahip sadece 20 ülke bulunuyor. ABD’nin ağır ekonomik ambargosu nedeniyle ekonomisi çöken Venezuela, yüksek enflasyon liginde yüzde 1813’lük oranla ilk sırada yer alırken, onu yüzde yüzde 471’lik oranla Zimbabve takip ediyor. Enflasyon Sudan’da yüzde 212, Lübnan’da yüzde 137, İran’da yüzde 46, Surinam’da yüzde 40, Arjantin’dde yüzde 37, Haiti’de yüzde 25, Angola’da yüzde 24, Kongo’da yüzde 23, Etiyopya’da yüzde 19, Zambia’da yüzde 17.5, Liberya’da yüzde 17, Türkiye’de yüzde 14..03…

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Asgari ücret ne kadar olsun?

Her yıl Aralık ayında, asgari ücretle ilgili toplantılar yapılıyor… İşçi sendikaları, işveren sendikaları, hükümet yetkilileri oturup konuşuyor… DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı… Asgari ücret şu an için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyor. Bakalım, bu yıl ki asgari ücret ne kadar olacak?

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