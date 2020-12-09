Webo gibi dünya beyefendisi bir futbolcumuz vardı…

Antrenör oldu…

Başakşehir’de görev yapıyor…

Önceki akşam Paris Saint Germain-Başakşehir maçını izlemeye hazırlanırken şok erteleme kararıyla karış karşıya kaldık...

Maçın 4.hakemi Webo’ya ırkçı sözlü saldırıda bulunmuştu…

Sonra çığ gibi tepkiler geldi…

TFF…

Merih…

Fatih Terim…

Şenol Güneş ve diğerleri…

Yerel bazda da bu olaya tepki vardı…

BBP Kocaeli öyle bir açıklama yaptı ki…

Adeta bugün benim bugünü köşe yazım çıktı…

Noktası virgülüne yayınlıyorum ve bugünkü köşemi onlara ayırıyorum…

Her cümlesine de imzamı atarak tabii ki…



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İşte o açıklama…

“ALEMLERE RAHMET OLARAK PEYGAMBER EFENDİMİZİN hadisiyle sözlerime başlamak istiyorum; ''Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur .''

Dün akşam (Salı) BAŞAKŞEHİR FK - Sömürgeci Fransız takımı PSG arasında oynanan maçta ,temsilcimizin yardımcı antrenörlerinden olan PİERRE WEBO'ya yapılan iğrenç, çağdışı ve aşağılık ırkçı saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. RAHMETLİ ALİYA İZZETBEGOVİÇ'in şu mükemmel sözüyle de Avrupa'nın insana bakış açısını iyi anlamamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. ALİYA İZZET BEGOVİÇ şöyle diyor; ''Unutma evlat batı hiç bir zaman uygar olamamıştır, olmayacaktır.''

Diğer bir taraftan da İSLAMİYET'in insana bakış açısını anlatan şu örneği vermek istiyorum ki, kendini çağdaş, uygar, gelişmiş olarak atfeden Avrupa, kendine çeki düzen versin …

Daha 100 sene önceye kadar siyahi insanları hayvandan bile aşağı görüp eziyet ederek köleleştiren ırkçı Avrupa; diğer yanda KABE'ye yaklaşması dahi yasak olan BİLAL-İ HABEŞİ'yi KABE'nin üzerine çıkarıp ezan okutan ve ırkçılığı 1400 yıl önce ayaklar altına alan, İSLAMİYET ...

Şimdi buradan sormak istiyorum sizce hangisi gericilik ?..

Bu duygu düşüncelerle bir kez daha en üst perdeden ırkçılığa hayır diyor, BAŞAKŞEHİR KULÜBÜMÜZÜN sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtiyoruz. -BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANI-SUAT KÖSE-…

Romanya Futbol Federasyonu'ndan en anlamlı açıklama



Yukarıdaki açıklamalara ek olarak Romanya Federasyonu’nun kendi hakemi akındaki açıklaması ise her şeye nokta koydu. İşte bir imza daha attığım o haber ve açıklama…

“Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. UEFA'nın raporunun beklendiği belirtilen açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı…

"Romanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - İstanbul Baakşehir maçında 14. dakikada yarıda kalan maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun dahil olduğu olayları not aldı. Karşılaşma devam etmedi ve UEFA konuyla ilgili soruşturma gerçekleştirecek. Romanya Futbol Federasyonu olarak olayı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyoruz. Federasyon olarak konunun takipçisiyiz. Romanya Futbol Federasyonu, herhangi bir ırkçı veya yabancı düşmanı eylemlere ve ifadelere kesin şekilde karşıdır!.."