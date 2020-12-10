Aman sakın aşı olmayın! Aman!

Başlığı okuyunca “Sakın ha! Aşı olmayın” diyeceğimi zannediyorsunuz değil mi?

Dermiyim hiç!

Aslında aşı olalım mı? Olmayalım mı? Derdinde değilim. Ne olursa olsun aşı olunmasından yanayım.

Ama bir gerçek var bu Corona virüs nedeni ile yaşanan pandemi dönemi çocukları özellikle küçük çocukları mutlu etti.

Okullar kapalı belki arkadaşlarına özlem duyuyor çocuklar ama anneleri ile daha fazla bir aradalar. Hatta aileler pandemi yasakları nedeni ile aynı ev ve aynı oda da çocuk, eş daha fazla vakit geçirip iletişim kurmaya başladılar. Belki ufak tefek çatışmalar olsa da birbirlerinin dertlerini görmeye, varlığı yokluğu birlikte düşünmeye başladılar.

Çocukların derslerine anne, babalar mecburen yardım ediyorlar. Eğer anne ve baba çalışıyorsa ayrı evde oturan dedeler ve nineler torunlarına bakmak için aynı evi paylaşma zorunda kaldılar. Buda aile birliği için çok önemli hale geldi.

Türkiye’nin birçok yerinde öğretmen dostlarım var. Bazen görüntülü sohbetler yapıyoruz.

Nasıl gidiyor çocuklar evden dijital derse alıştılar mı? Diye soruyorum.

Çocuklarda alıştı aile de alıştı diyenler çok. Hatta dedeler ve ananelerin torunlarının arkasında oturup ders dinlediklerini ara sıra da müdahale ettiklerinden bahsettiler.

İşte mutlu çekirdek aile, bence çocuklar büyükleri ile ne kadar fazla zaman geçirirse aile mutluluğunu, aile disiplinini öğrenirler ve hayatta başarılı olurlar.

Bir gerçek var ki! Aileler çocukları okula gönderip her tür sorumluluğu öğretmenlere atıyorlardı.

Çocuk başarılı olursa aileden, başarısız olursa sorun öğretmende.

Şimdi öylemi ya!

Öğretmen dersi çocuk evinde iken veriyor. Ailenin de ders çalıştırmasını istemek zorunda kalıyor.

Başarı da başarısızlıkta hem ailenin hem de öğretmenin becerisine kaldı. Belki bu sefer aileye beceri sorumluluğu bir parmak daha fazla yüklenmiş oldu. Nede olsa çocuk okulda değil evde.

Bakıyorum iki ve daha fazla çocuğu olan aileler bir çocuğun sorumluluğunu anne yüklenirken, diğerinin sorumluluğunu baba yükleniyor.

Her şey artık eşit, yok öyle çocuğu okula gönder. Çocuk orada ne yaparsa yapsın.

Eskiden öğretmenin çalışması gözükmezdi. Okulda ayrı çalışır, evde ayrı çalışırdı öğretmenler. Eve iş getirirlerdi kısaca. Yine de “Ohh! Ne ala senede üç ay tatil yapıyorlar” denirdi. Kimse bilmezdi ne kadar yıprandıklarını.

Her sınıfta en az 20 – 25 öğrenci kimi yerlerde de 45 – 50 ye varan öğrenci sayıları. Öğretmenlerin yaşadığı problemleri kimse anlamazdı. Biz evde bir çocuğa bakamazken öğretmenden 30 çocuğa birden bakması, ilgilenmesi bekleniyor.

Bu pandemi dönemi öğretmenlerin iş yüklerini ikiye katladı. Okulda değiller ama okulları evleri oldu. Evden çocukla temas etmeden eğitim vermek çok zordur.

İyi oldu iyi. Pandemi dönemi bitmesin. Kimse de aşı olmasın böylece çocuklar evde annelerin, babaların başına kalsın.

Canım biraz da çocuklarının sorumluluğunu evde oturup kendileri yüklensinler.

Böylece öğretmenin değeri anlaşılır. Ne dersiniz?

CAN ÖĞRETMENİM BÜLENT MUTLU’YU KAYBETTİK...

Yazımı tam bitirirken bir haber aldım “Sabaha karşı Bülent Mutlu’yu babamızı kaybettik”.

Başımdan kaynar sular indi. Karamürsel lisesinden öğretmenim, aynı zamanda aile dostumuzdu.

Çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve hala görüşüp sohbet ettiğimiz can öğretmenimiz. Bir değeri, arkadaşı, ağabeyi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.

Eğitim konusunda birçok çalışması olan iyi bir eğitmen, iyi bir danışmandı.

Nur içinde yatsın. Ülkemize ve Kocaeli’ne eğitimdeki başarıları ile çok değerli insan yetiştirdi.

Bülent Mutlu hocamızın öğrencisi olmaktan büyük gurur duyuyorum.

Biliyor ve inanıyorum ki; Mekânı cennettir.