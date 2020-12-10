Büyükşehir’in ikinci pandemi paketi

Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyoruz. Öğrenciler okula gidemiyor, birçok çalışan iş hayatına evinden adapte olmak çalışıyor, esnaf kepenk kapatıyor.

Millet olarak kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Yardımlaşmanın, birbirimize destek olmanın tam zamanı. Bu dönemin ehemmiyetini bilen işadamları ve yerel yöneticiler birer teşekkürü hak ediyor.

Pandemi nedeniyle işçisine fazladan maaş ödeyen işverenleri de gördük, evindeki ekmeği çalışanıyla paylaşan esnafı da…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu hassas dönemde sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci pandemi paketi, esnafın yüzünde tebessüm yarattı.

PİYASANIN CANLANMASI İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi piyasaya sıcak para sürecek. Kent ekonomisinin hareketlenmesi içi atılması gereken bir adımdı bu.

Peki, pakette neler var?

İş yerini kapatmak durumunda kalan esnafa 3 ay boyunca biner lira destek verilmesi…

İş yerini kapatmamış olsa bile mağduriyetini belgeleye bilen esnafa da yine 3 ay boyunca bin TL destek…

Bu iş yerlerinde çalışan herkese gıda desteği…

18 bin aileye bir yıl boyunca devam edecek su faturası desteği…

Tüm bunların bedeli ise 112 milyon TL.

En önemlisi ve can alıcı olan ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 2020 yılından alacağı olan herkesin alacakları aralık ayı içerisinde ödenecek. Bu da 122 milyon TL’ye tekamül ediyor.

Yani KBB şehre 234 milyon sıcak para desteği sağlayacak. En çok ihtiyaç duyulduğu dönemde böyle bir paketin açıklanması esnaf arasında memnuniyet yarattı.

FAKAT ESNAFIN BAZI SORULARI VAR

Söz konusu desteği herkes alabilecek mi? İş yeri açık olan esnaf mağduriyetini nasıl belgeleyecek, başvurular ne zaman ve nereye yapılacak. Kahvehane ve çay ocağı gibi işletmelerde sigortasız yevmiye esasında çalışanlar, Büyükşehir’in gıda desteğinden faydalana bilecek mi?

TMM afişiler sınava konu oldu

Son dönemin en başarılı ve ses getiren fikri olan, eski Türk filmlerinin kahramanlarını kullanılarak hazırlanan afişler tüm ülkede konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Etkisi halen devam eden bu afişler, sınavlara bile konu oldu.

Sınavda şu soru soruldu; “Şuan ki Covit-19 salgın hastalığından korunmak için neler yapmamalıyız ve ya yapmalıyız?”

Öğrencini verdiği cevap ise ilginç, “Kemal Sunalın posterini dikmeliyiz. Temizlik Maske Mesafe”

Verilen bu cevap TMM afişlerinin ne denli akıllarda kalıcı bir çalışma olduğunu gösteriyor.

Zehra Demirbaş’ın testi de “pozitif”

Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Demirbaş’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Şu sıralar evinde izole olan Demirbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

Cemiyet seçimleri ertelendi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kongre tarihini erteledi. Cemiyetten yapılan açıklama şöyle, “Değerli Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerimiz, Kasım ayında yapılması gereken kongremiz İç İşleri Bakanlığı tarafından 5 ay önce yayınlanan salgın tedbirleri kapsamındaki genelge ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Bakanlıktan yapılacak ilk açıklamayla seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu nedenle seçimler öncesinde resmi üye kaydı almıyoruz.”

Kandıra’da köylü pazarı bugün kurulacak

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, pandemi tedbirleri kapsamında, esnafın ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, cumartesi günleri Kandıra’da kurulan köylü pazarı bugün kurulacak. Ayrıca Pazar yeri sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilecek.

Mustafa Güneş’in durumu iyi

Covid sürecinde, Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimi Mustafa Güneş ve ekibi olağanüstü bir performans yönetti. Pandemi hastanesi olarak hizmet veren ve sayısız vakanın tespiti ve tedavisini üstlenen hastanenin başhekimi Mustafa Güneş, geçtiğimiz günlerde Covid’e yakalanmıştı. Durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz Güneş, şu sıralar evinde istirahat ediyor.