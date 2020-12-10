Tüketici Hakları Derneği’ne göre açlık- yoksulluk patladı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turan Çakar, diğer gazetelere olduğu gibi, bizim gazetemize de mail gönderdi. Çakar, şu değerlendirmede bulundu;

“Günümüzde halkımız son 70 yılın en ağır yoksulluğunu ve açlığını yaşamaktadır.

Açlık ve yoksulluk patlamıştır.

Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve gerekli gıdaya erişemediği için yeterli ve dengeli beslenemiyor.

Asgari ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü.

Türk-İş’in Kasım 2020 ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelirini karşılaştırdık. Bununla birlikte, Türkiye’deki çalışan işçilerin ücret durumu, asgari ücretliler, kayıt dışı çalışanların, işsizlerin durumunu dikkate aldık.

Kasım 2020’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 TL’dir. Yani, 4 kişilik bir hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 2517 TL gereklidir.

Yoksulluk sınırı ise 8198 TL’dir.

Yaptığımız bu araştırmaları dikkate aldığımızda; Türkiye’de tüketicilerin ezici çoğunluğunun açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.”

TURAN ÇAKAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALIYOR;

1)Tüketicilerin refah ve huzurunu sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

2)Tüketicilerin yoksulluğunu ve açlığını önleyecek, gelir düzeyini yükseltecek, işsizliği önleyecek kamulaştırmalar ve yeni kamu yatırımları ile toplumun zayıf kesimleri olan çalışanların, küçük esnafın ve küçük çiftçilerin ödediği gelir vergisini düşürecek şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

3) Tüketicilerin satın alma güçlerini arttıracak şekilde gıdaların maliyet, toptan ve perakende fiyatlarına bir yasal düzenleme getirilmelidir. Bununla birlikte, gıdadan KDV kaldırılmalıdır.

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Genel Başkan Turan Çakar’ın açıklamaları dikkat çekici...

Çakar kısaca şunları söylüyor;

-Tüketiciler gıdaya erişemiyor

-Asgari ücretlilerin 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü

-Tüketicilerin ezici çoğunluğu yoksul ve aç

- Yoksulluğu ve açlığı önleyecek kamulaştırmalar ve kamu yatırımları yapılmalıdır

-Tüketicilerin gelir düzeyi ve satın alma güçleri arttırılsın

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Umutlar asgari ücrette…

Görüşmeler neticesinde istenilen bir sonuç çıkmayacak, insanlarımız düşük asgari ücrete talim etmeye devam edecektir…

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928,5 MİLYON KİŞİ INSTAGRAM’DA

Ajans Press’in, WeAreSocialverilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı Haziran ayına göre aktif Instagram kullanıcı sayısı 928,5 milyon oldu. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü. Ülkelerin Instagram erişim sıralamasında ise ABD’nin 120 milyon ile ilk sırada yer aldığı kaydedilirken, Türkiye’nin 38 milyon ile altıncı sıraya yerleştiği saptandı. ABD ile Türkiye arasında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Rusya oldu. Takipçi sayısı ile Top 3 listesine giren kullanıcılar ise; 381 milyonla Instagram olurken, ikinci sırada 244 milyon ile Cristiano Ronaldo, üçüncü sırada ise 208 milyon ile ArianaGrande yer aldı.

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E-duruşma 260 mahkemede başladı

Adalet Bakanlığı, 173 mahkemede daha e-duruşma sistemini uygulamaya başladı. Böylece 15 Eylül’de başlayan e-duruşma, toplamda 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi. E-duruşmanın başladığı iller şunlar: " İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Tekirdağ."

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Pinpon topunu yumurta diye gümrüğe yedirdiler

İthal ürün işlenmiş mamul olarak ihraç edilirse, gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Bu yolla yapılan mısır ithalatında büyük bir açık oluştu. Mısırı ihraç kaydı ile getirip iç piyasaya verenlerin, “Tavuk yedi, yumurtasını ihraç ettik” diyerek pinpon topu gönderdiği ortaya çıktı. 23 Mayıs 1967 yılında da İtalya'ya gönderilen zeytinyağında makine yağı çıktığı iddia edilmişti… Bu tür sahtekarlıklar, Türkiye’nin imajını zedeliyor.