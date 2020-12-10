Teşekkürler Gölcük… Teşekkürler Derince…

Profesyonel liglerdeki toplam 4 temsilcimizin bir puan bile alamadığı, hatta yine 4 temsilcimizin birden bol gol yiyip, gol bile atamadığı haftalar yaşadık…

Çarşamba günü 2.Lig Beyaz Grup’ta Kocaelispor’un maçı yoktu ama alınan sonuçlar büyük oranda işimize yaradı…

Dün ise 3.Lig’deki iki temsilcimiz deplasmanda sahaya çıktı…

1.Grup’ta Belediye Derince, Ofspor karşısında farklı bitireceği maçı 2-0 kazandı…

3.Grup’ta ise zor günler yaşayan Gölcükspor, yeni teknik adamı Adil Kuru ile ikinci maçına çıktı, Elazığ Karakoçan deplasmanında adeta 3 puan değerinde bir puanı alarak kente döndü ve bir nebze olsun nefes aldırdı…

Yine dün 2.Grup’ta maçı olmayan darıca ise, oynamadığı halde fazla yara lamadan haftayı bay geçti…

Yani sonuçta hafta içi mesaisi gerçekten bize iyi geldi…

Zira 3.Lig için şimdi bir haftalık boşluk var…

Darıca da Galatasaray ile kupa maçı oynayacak ama dinlenmiş oldu…

Şu korona ortamında içimiz ısındı diyebiliriz…

Ama devamı gelmeli…

İnsanlığın hiç bir şeyden zevk almamaya başladığı bir yıl geride kalırken, futbolda bir nebze olsun yüzümüz gülsün istiyoruz…

Bunu size ve kendinize çok görmeyin…