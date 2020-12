Kırmızı Tılsım

İki hafta önce “Mor tılsımı” yazmıştım. Mor renkli meyve ve sebzelerin son derece yüksek besin değerini irdelemiştim.

Şimdi sıra domates, karpuz, çilek, kiraz gibi kırmızı renkli meyve ve sebzelerde.

Bunlar ve çiçekleri çok önemli iki madde içeriyor:

Yüksek antioksidan güce sahip olan likopen ve antosiyanin.

Antioksidanlar, soluduğumuz oksijen yoluyla organizmamızda oluşan ve “serbest radikaller” adı verilen zehir etkili bazı maddeler ve moleküler oksijenle reaksiyona girip onların hücre ve dokulara vereceği zararı azaltıyorlar. Bu durum başta kanser olmak üzere birçok hastalığı önleme açısından son derece önemli.

Likopen kırmızı meyve sebzelerde bulunan ve 1910 yılında izole edilen bir maddedir. Antioksidan özelliği çok yüksektir ve en fazla bulunduğu besin domatestir. Diğer antioksidanların aksine, pişirme sırasında zarar görmez ve üstelik oluşan sıcaklık ile organizma tarafından emilimi kolaylaşır. Ancak, bulunduğu meyve ve sebzelerin en olgun halinde maksimum konsantrasyondadır.

Kırmızı meyve ve sebzeler çok yüksek antioksidan özelliklerinin yanı sıra besleyici özellikleri ile enerji metabolizmamıza katkıda bulunur, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ama bu durum sarı, mor, kırmızı ve yeşil olmak üzere beş ana renge sahip olan sebze ve meyvelerden bir kısmını besin değerleri açısından elimine etmemizi gerektirmez. Bilinmesi gereken, onların belli renklere has olan önemli maddeler içermeleridir. Bu nedenle yediklerimiz arasında her renkten meyve ve sebze bulunmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, düzenli olarak her gün 500 gr kadar meyve ve sebze tüketmeyi önermektedir.

Bir bilim insanı ne demiş? İlacı zehirden ayıran dozudur. Her besinin, hastalıklardan koruyucu doğal bir ilaç olduğundan hareketle, örneğin çok fazla domates yenilmesi halinde karşımıza çok olumsuz bir tablo çıkmaktadır.

Şimdi, kış günlerinde bile seralarda, insan sağlığı açısından çoğunlukla zararlı sistemlerle üretilmiş domates yemekten kendilerini “alamayanlara” sesleniyorum:

Bilmiyor olabilirsiniz; domates, likopenin yanı sıra A, C ve K vitaminleri ve potasyum gibi mineraller içeren zengin bir besin kaynağıdır: Fakat bünyesinde üç çeşit zehirli madde barındırır. Bunlardan en önemlisi olan “malonik asitin” hücrelerin solunumunu kısıtladığı yıllar öncesinde, 1909 yılında ortaya konulmuştur. Bu nedenledir ki yıl boyunca, sürekli olarak domates veya domates salçalı yiyecekler tüketmek çok sakıncalıdır. Bu şekilde çok fazla tüketilmesi tolerans seviyesine bağlı olarak farklı düzeyde rahatsızlıklara ve sorunlara neden olmaktadır.

Bunları görelim:

Domates asidiktir ve çok fazla tüketmek mide ekşimesine ve ileri safhada mide ağrısı gibi sorunlara yol açabilir,

Domatesi çok yemek, döküntü, kurdeşen, hapşırma, öksürük, boğazda kaşıntı, egzama ve hatta yüzde ve ağızda şişme gibi semptomlarla ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu kişilerde ishal ve solunum problemleri de görülebilir.

Yüksek oranda potasyum, oksalat ve su içeriği nedeniyle genellikle böbrek hastalığı olan kişileri olumsuz etkiler,

Domates kabuklarının ve tohumlarının tahriş edici etkisi vardır. Bu durum, iç yüzeylerini etkileyerek rahatsızlık verici boyutta bağırsak sendromunun gelişmesine sebep olur.

Domates ve diğer asitli yiyecekler mesane tahrişine neden olabilir ve bu da idrar kaçırma ve sistit gibi idrar sorunlarına yol açabilir.

Bazı uzmanlar, domates yemekten kaçınmanın baş ağrısında % 40 azalma sağlayabileceğini ileri sürmektedir.

Çok miktarda domates yemek sonucu aşırı likopen alımına bağlı olarak bağışıklık sistemi, bakteri ve mantar kaynaklı enfeksiyonlarla mücadelede etkisiz duruma girebilmektedir.

Yüksek likopen seviyeleri prostat bezini de olumsuz etkileyerek prostat ağrısına, idrar zorluklarına ve hatta kansere neden olabilmektedir.

Sindirim sisteminde (genelde kalonda) iltihaplanma veya divertiküler hastalık görülebilmektedir. (Bu hastalıkta sindirim siteminin duvarının dışa doğru fıtıklaşmasıyla divertiküller denilen keseler oluşmaktadır.)

Atalarımız ne demiş: “ Her şeyin fazlası zarar”. Aklınızda olsun

