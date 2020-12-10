AKP iktidarı, en çetin günlerini yaşıyor

18 yıllık Ak Parti iktidarı gerek kendi tarihinin gerekse ülke tarihinin en çetin günlerini yaşıyor desek abartmış olmayız. Küresel salgın Covid-19 belasının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini hâlen daha yaşadığımız şu günlerde artık tünelin ucu görünmek üzere. Ancak milyonlarca insan ekonomik olarak büyük bir sınav vermekte ve bu sıkıntıyı iliklerine kadar hissetmekteler.

Bir taraftan insanların sağlığı diğer taraftan ekonomik sıkıntılar derken ülkemizin kara ve deniz sularında verdiği mücadele ise bu işin belki de en önemli kısmı.

Pandemi şu veya bu şekilde atlatılır ancak burnumuzun dibinde yapılmak istenenlere karşı ülkece verdiğimiz mücadele gelecek nesillere yansıyacak bir durum.

Özellikle Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan mücadelesi gözlerimizin önünde yaşanıyor ve Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonlarını anbe an izliyoruz. Yerli ve yabancı tüm uzmanların belirttiği gibi eskisi gibi vur kafasına al istediğini veya sınırları içine hapsolan bir Türkiye bugün olmadığından yaşanıyor bu gelişmeler!

Türkiye gibi sınırlarının dörtte üçü sularla çevrili bir ülkenin varolma mücadelesi denizlerden başlıyor. Barbaros Hayreddin’in Kanuni Sultan Süleyman’a dediği gibi ‘Denizlere hakim olan karaların hakimi olur' sözüne sahip çıkan bir ülke var bugün.

Libya’daki varlığımız da bunun bir parçası. Türkiye’nin ekonomik olarak verdiği mücadelenin bir parçası olarak görmek gerekir tüm bunları. Düne kadar hinterlandımızdaki ülkelerden şu veya bu gerekçelerle saf dışı bırakılmışız. Ancak bugün durum başka.

Somali’den Sudan’a, Katar'dan Azerbaycan’a, Libya’dan Suriye'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem kararlılığını, hem de geçmişe uzanarak “buralarda ben de varım” mesajı sergilenmesi istisnasız her Türk vatandaşının gurur duyduğu bir gerçek.

Tüm bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğü de... Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, dış politikadaki kararlı tutumu vatandaşların ekseriyeti tarafından destek görüyor.

Yerli savunma sanayinin dış güçleri bile kıskandıracak seviyede gelişmesi herkesin takdirini kazandı.

Vatandaşlar bu konuda daha da tutarlı. Gerek anketler gerekse gözlemlerimiz bu ayrımın iyi yapılıyor olduğu yönünde. Körü körüne yekten her politikayı ne karşıtlık ne de destek şeklinde sunmuyor.

Özelikle dış politika konusundaki tutumunu desteklerken iç politikada yanlışa yanlış diyebiliyor.

Genelden yerele geçecek olursak,

18 yıldır iç ve dış her türlü mücadelenin altından başarıyla çıkan bir lider var, ve fakat onun gölgesi altında siyaset yapmaya çalışan ancak taşın altına eli sokmayı bırakın, varlıkları ve yoklukları dahi belli olmayan yerel yöneticiler var.

Hemen hemen her kararda yukarıdan sufle bekleyen, inisiyatif alamayan, liyakat yerine adamcılığı öne süren yöneticiler bunlar.

Hasbelkader Erdoğan faktörüyle belediye başkanı olmuş çoğu, ki kendi başlarına etkileri olmayan bu yöneticiler ne yazık ki ilçelerin geleceklerinden de çalıyorlar.

İlçenin geleceğine damga vuracak projelerle, tanıtımlarla anılması gerekirken, usulsüz ihalelerle, yolsuzlukla, tecavüz olaylarıyla anılır olması ne acı.

Belli bir zümrenin dışında kimsenin sözünün dinlenmediği, dinlenenlerin de ehil ve liyakat sahibi olmaması vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Erdoğan’ın hatırına oy verenler de durumun farkında fakat yerel yönetim modelinden hiç memnun değiller.

Memnuniyetsizliğin en büyük nedeni mücadele verilemiyor görüntüsü ile taşın altına elini sokamayan insanların varlığı.

Eski belediye başkanlarının yokluk içerisinde Ankara’yı aşındırarak elde ettiği kazanımları gören insanlar, bu kadar iktidar gücüne rağmen hiçbir şeyi yapamamalarını yadırgıyorlar.

Çevremden görebildiğim şu, insanlar yerel yönetimlerden büyük ufuklar beklemiyorlar. Bence bir idare için en büyük hayal kırıklığı bu olsa gerek.