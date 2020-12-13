Soğan tohumundan arpacık nasıl yetiştirilir

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle soğan tohumundan arpacık yetiştirilmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım. Arpacık yetiştirilecek toprak, tohum ekiminden üç veya dört ay evvel derince bellenmeli veya sürülmelidir. Daha sonra toprak tırmıklanarak yüzü düzeltilir. Sonra yüz yirmi santim genişlikte ve ihtiyaça göre beş veya on metre uzunluğunda tahtalara ayrılır. Tohum ekme zamanı, iklim ve toprağa, senenin gidişatına göre değişmek üzere Şubat Ayından Nisan Ayının sonuna kadar devam eder. Soğan tohumları, hazırlanan bu tahtalar üzerine el ile seyrek olarak serpilerek ekilir ve arkasından bir tırmık ile kapatılır ve bastırılır. Bu iş için dönüm başına iki kilo gram soğan tohumu kullanılır. Tohumlar ekimden on gün sonra çimlenir. Arpacıkların büyümeleri esnasında yapılacak en önemli iş, sık sık ot almaktır. Arpacıklar ekimden beş veya altı ay sonra kemale gelmeye başlarlar. Bu esnada yaprakları artık sararmıştır. Arpacıklar, çepinlerle zedelemeden toprağın içerisinden çıkarılır. Arpacık hasadı kuru bir havada yapılmalıdır. Topraktan çıkarılan küçük arpacık soğanları bir kaç gün toprağan üstünde serili olarak bırakılarak güneşlendirilmelidir. Bir işçi günde yirmi beş ile otuz beş kilogram kadar arpacık sökebilir. Bir dönümden beş yüz ile bin beş yüz kilogram arpacık soğanı elde edilebilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe