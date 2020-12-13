Bizi elektrik değil, KİMLER yakıyor?

2002 yılından bu yana siz AKP hükümeti devletin elindeki 18 dağıtım hattını içlerinde iş adamlarının çoğunlukta olduğu 18 özel şirkete devrederken, ”faturalarda ayrıca kayıp-kaçak bedeli diye bir yük bildiremezsin” şartıyla ve elektrik ucuzlayacak sözleriyle ihale ettiniz.

Yani özel şirketler devletin gösteremediği beceriyi ortaya koyacak, hem elektriği ucuzlatacak, hem de kayıp-kaçak bedeli almayacaktı. 18 dağıtım hat ihalesi özel şirketlere 12.7 milyar dolar karşılığında verildi ve bu para peşin alınarak iç-dış borcun ödenmesinde bütçe açığının kapanmasında kullanıldı “ iktidar ekonomiyi çok iyi yönetiyor algısı yaratıldı, propagandası yapıldı”

Elektrik ucuzlamadı. Tersine hep zamlandı. Bir gece sabaha doğru Meclisten “kayıp-kaçağın vatandaşa fatura edilmesi” kanunu çıkarıldı.

Halkı keriz yapan kanun!

Dünyada benzeri yok.

Hani “Reformcu akan var ya”

Şimdiki Hazine Bakanı,

bu kanunu reform değil, DEFORME eden Bakan,

Hadi, yapın bakalım reformunuzu !

TV’de canlı yayın satışı

Bir ” Sütten çıkmış ak kaşık “ gösterisiydi.

Devletin malını ucuza yedirmeyiz, halkın birikimlerini hortumlatmayız, kimseyi kayırmayız.

Devletin bir fabrikası mı satıldı, zengin maden yatağı mı devredilecek, elektrik dağıtım bölgesi ile doğalgaz dağıtım şirketi mi özelleşecek, canlı yayın yapılıyordu. TV’de bakanlar bir yanda, onların karşısında özel şirketlerin patronları, CEO dedikleri holding başdanışmanının adamları oturuyorlar, artırma başlıyordu.

300 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyar dolar… Bakanlar yüreklerinde “ devlet malını en yüksek fiyatla sattıklarını halka TV!den canlı yayın göstermesini “ muzaffer ve mutlu ifadesi ile fiyaka yapıyorlardı.

Özel şirketlerin CEO’ ları da TV’de “Çok dürüst,temiz,şikesiz bir ihale yapıldığı “ izlemini vermek için mola alıyorlar, telefonlara sarılıyorlar patronlarıyla konuşuyorlardı.

Artırma yeniden başlıyor, 1 milyar dolara, 2 milyar dolara, 3 milyar dolara…

Bölgenin elektrik dağıtım hakkı ile belediyelerin doğalgaz dağıtım şirketleri özel şirketlere geçiyordu.

Bu satışlarla, elektrik ve doğalgaz dağıtım hatlarını yenileyecekler, trafoları güçlendirecekler, dudak büküp küçümseyerek “hantal devlet “ dedikleri devletin beceremediği “kaçak ve kayıpları “ azaltacaklardı.

Türkiye kazanacaktı, iş adamları kar edecek fakat halk daha ucuza elektrik ve doğalgaz kullanacaktı.

Eski Bakan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP’den ayrıldığı hafta “Ben Başbakan iken ihalelerde neler döndüğünü gördüm. Müdahale edecektim (Yani hesap soracaktım ) darbe yapıp beni başbakanlıktan indirdiler” dedi.

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Bu sözler arşivde var. UNUTULMAZ

Necati Doğru, Sözcü’de açıklamış.

Daha fazlasını Sözcü’de okuyabilirsiniz.

Sizleri ELEKTRİĞİN faturası değil, kimlerin yaktığını öğrenirsiniz

Varsın elektrik faturası bizler yaksın ama,

ALLAH da, elektrik faturası ile halkı yakanları yaksın!