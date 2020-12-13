Süleyman Demirel ve Gardaşı Haydar Aliyev

Tarihe malolmuş liderlerden Türkiye Cumhuriyetinin 9.cu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev hem dost hem de gardaş idiler. Dönemlerinde iz bırakmış hizmet etmiş bu iki

büyüğümüzü rahmet ve minnetle anıyorum.

Bugün 12 Aralık 2003 tarihinde Türk Dünyasının büyük oğlu olarak tarihe geçmiş Haydar Aliyev aramızdan ayrılmıştır.

Ölmüştür demiyorum. Çünkü sağlığından daha çok anılmakta, sevilmekte ise bu kişiler ölmemişler.

İşte bu liderlerden biri Azerbaycan'ın Milli ve Daimi Lideri olarak

Kabul edilen adı her yerde yaşatılan ve de anılan Haydar Aliyev'dir.

"Men fahredirem ki Azerbaycan'lıyam."

Bir başka sözünde "Biz Bir Millet İki Devletiz."

"Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne kadar değerli ve önemli ise bizim için de değerli ve önemlidir"

demiştir.

Ben Anadolu Dernekler Birliği Başkanı olduğum zaman heyet halinde Cumhurbaşkanı olarak üç kere ziyaret etmiştik.

Özel olarak davet ettikleri bir görüşmemizde olmuştu.

Süleyman Demirel " Haydar Aliyev'i anası Azerbaycan'ı kurmak için doğurmuştur. Devlet kurmak çok zordur. Onu kurumları ve kuralları ile hayata geçirmek ve muhafaza etmek kolay değildir. Haydar Aliyev imkansız denen şeyi hayata geçirmiş ve başarı ile uygulamıştır." Demişlerdi.

Azerbaycan da önemli yerlere, tesislere, parklar, kültür kurumlarına, hava alanına Haydar Aliyev adı verilmiştir.

Türkiye de Federasyonumuz kanalı ile taleplerinizin sonucunda birçok yerde adı yaşatılmaktadır.

Sırf Kocaeli de;

--Kartepe de Haydar Aliyev Parkı 2010 yılında.

-- 2011 yılında Derince de Heyder Eliyev Kültür Parkı,

-- 2012 yılında Sekapark ta Haydar Aliyev Kültür Evi, olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde adı yaşatılmaktadır. Rahmet ve minnetle anıyorum, ruhu şad olsun.

Haydar Aliyev benim gardaşımdır diyen 9.cu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de rahmet ve minnetle anıyorum.

Tarihe iz bırakan liderler kalplerde yaşamaya devam ediyorlar.

resimmm

Tarih 1

Tarih 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DUYURU VE DAVET

Bugün saat 15.00 de Kocaeli Sekaparkta Haydar Aliyev Kültür Evimizden Azerbaycan'a10.000 maske gönderilecektir.

Marmara İşadamları Derneği ve AFAD birlikteliği ile verilen desteğe teşekkür ediyoruz.

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerimiz için Burs Kampanyası başlatıyoruz.

İlk bursu Marmara İşadamları Derneği veriyor.

Bursu alacak öğrencilerimiz kendi aralarında üç kişilik bir komisyon tarafından belirlenecektir.

Burs alacak öğrencilerde derslerinde gösterdikleri başarı oranı ile ekonomik yönden gerçek ihtiyaç sahibi olma özellikleri belirleyici olacaktır.

En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır gerçeği ile destek verenlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

İşadamlarımız ile Azerbaycanlı işadamlarını bir araya getirmek, tanıştırıp işbirliği yapmalarını sağlamak için bir çalışma içindeyiz.

Başarmanın yolu birlikteliğimizden geçmektedir.

Türkiye'nin amasız ve fakatsız bütün gücü ile topyekûn destek verdiği kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma başarısını ve zaferini bütün kalbimiz ile kutluyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun.