Son 40 yılın en kurak günlerinde yağmur duasına muhtaç kaldık!

Son 40 yılın en kurak günlerini yaşıyoruz…

Yağmur yağmayınca, kar yağmayınca, barajlarda ve göllerde su seviyesi en düşük seviyeye indi…

Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, kuraklık nedeniyle Cuma Namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vaktinde Türkiye genelindeki camilerde okundu. İzmit Fevziye Camii’nde yapılan yağmur duasını İl Müftüsü Sinan Cihan gerçekleştirdi

Cemaat ile birlikte ayağa kalkan İl Müftüsü Sinan Cihan, cemaat ile birlikte yağmur duası okudu. Cuma hutbesi şöyleydi;

"SU, HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ"

Muhterem Müslümanlar! Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır” ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

**

Değerli Müminler!Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

**

Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

**

Değerli Kardeşlerim! Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Cuma hutbesinden sonra yağmur duası yapıldı…

**

Çok ilginç bir durum…

Bu durum bana, Kemal Sunal’ın üç kağıtçı filmini hatırlattı…

O filmde de yağmur duasına çıkılıyordu…

İŞTE YAĞMUR DUASI

Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!

Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!

Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.

Ya İlahî!

Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.

Ya İlahî!

Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!

İlâhî Ya Rabbi!

Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!

Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım!

Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım!

Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!

Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım!

Ya İlâhelâlemîn !

Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle.

Ya Erhamerrahimîn!

Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.

Ya Rabbi!

Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun.

Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın

Ya Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle!

Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle!

Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi!

Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi!

Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır Ya Rabbi!

Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi!

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Allah'ım! Bize yağmur ver.

Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi! Bizleri ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi!