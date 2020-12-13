Artık kimse, Diyanet’in başında Ali Erbaş’ı görmek istemiyor.

Bunu da gördük.

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu “yağmur duası” ile aldatma uyanıklığını da gösterdi.

Pes doğrusu!

Araştırdım, sordum soruşturdum, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla Türkiye’deki bütün camilerde “yağmur duası” okunması, tarihinde ilk kez yaşanıyormuş.

Yıllardır Diyanet’te çalışanlar, “Biz bugüne kadar böyle bir şey görmedik” diyorlar.

Şimdiye kadar uygulanmamış da, geçtiğimiz cuma durup dururken neden uygulandı acaba?

Hem de bütün bölgelerde yoğun yağmur beklendiği haftanın tam öncesinde…

Millet ekonomik kriz ve pandemiden bunaldığı bir ortamda, “Gördünüz mü, bütün camilerde yağmur duası edildi, yağmur yağmaya başladı” demek için mi?

Ancak hesap tutmadı, yağmur “daha hutbe okunmadan” yağmaya başladı.

Yine de havuz medyası, verilen talimata uydu, “yağmur duası, bereket getirdi” benzeri başlıklar attı.

Yazık, içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkemizdeki din ve inanç istismarı bu derece “uyanıkça” olmamalıydı.

Ama görüyoruz ki, yağmur duasından dahi “siyasi rant” bekliyorlar

Bugüne kadar Türkiye’nin bütün bölgelerinde yağmur duasına çıkılmıyor muydu?

Çıkılıyordu…

Genellikle kırsal kesimlerde…

Kurak geçen her yıl yağmur duasına çıkmak, bir ritüeldir.

Anadolu’nun bir geleneğidir yağmur duası…

Yaşamının bir bölümü Anadolu’da geçip de yağmur duasına katılmayan yoktur.

Sayısını bilmiyorum, çocukluğumda ve gençliğimde ben de pek çok kez katıldım.

Yağmur duası, yerleşim yerinin dışına çıkarak yapılır.

Hem de bir kez değil, üç defa…

Duaya katılan herkes samimidir, kimsenin aklına “bu işin altında başka bir iş mi var acaba” diye düşünmez.

Şu halimize bakın, yağmur duasını bile artık “siyasi figür” haline getirdiler.

Hiç kimse, cuma günü camilerde yapılan yağmur duasının “dini gereklilik” olduğuna inanmıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamuoyundaki kredisi iyice azalmıştı, bu son yağmur duası kararı, kurumun itibarını iyice sıfırladı.

Sen devletimizi kuran insanlara vefa gösterme…

Sen ulu önderimiz Atatürk’e saygısızlık yap…

Sonra da inananların inançlarını istismar etmek için camilerde “yağmur duası” düzenle.

Artık kimse, Diyanet’e güvenmiyor.

Artık kimse, Diyanet’in başında Ali Erbaş’ı görmek istemiyor.

Diyanet, siyasetçilerin oyuncağı olacak bir kurum değildir.

Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 3 Mart 1924’te, “cahil hoca, menfaat devşiricileri, şeyh, tarikat ve tekkelerden İslam’ı kurtarmak için” kurdu, getirildiği şu duruma bakın!

Dua, Tanrı’ya yakarmaktır.

Bir iletişimdir…

Kutsal olanla, kusurlu olan arasında kurulan bir iletişimdir.

Bırakın insanlar, istedikleri zaman istedikleri ortamda kendi dualarını kendileri yapsınlar.

Meteoroloji, Türkiye’nin her köşesinde cumartesi-salı arasında yağmur gösteriyor…

Diyanet, cuma günü camilerde “yağmur duası” düzenliyor.

Tarihinde ilk defa…

Bunun adı, insanları “Allah’la aldatmak” değil de nedir?

Ali Abi!

Birer birer aramızdan ayrılıyorlar…

Cuma akşam Ali Yazıcı’yı da kaybettik.

En son 24 Kasım’da telefon açmış “Öğretmenler Günü”nü kutlamıştım.

Sesi kötüydü.

Zor konuşuyordu.

“Herhalde bu son konuşmamız” diye geçirdim içimden.

Uzun zamandır hastaydı.

Yine de iyi dayandı o meret hastalığa.

Bunu da o savaşçı, o inatçı kişiliğine borçlu olmalı.

Ali Yazıcı, tam 50 yıl önce İzmit’e geldiğim ilk gün tanıştığım iki kişiden biriydi.

Diğeri de rahmetli Nihat Deniz…

Ali Abi, 1970’te henüz hukuk fakültesine başlamamıştı, öğretmendi.

İyi bir öğretmendi, arkasından Kocaeli’nin başarılı avukatları arasına girdi.

Yaşam felsefemiz aynıydı, ilişkimiz hep devam etti.

Her koşulda dik dururdu.

Çağdaş ve gerçek bir aydındı.

Öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve genç avukatlara hep örnek oldu.

86 yaşında aramızdan ayrıldı.

Üzüntümüz sonsuz.

Eşi Merzuka Hanım’a, kızları Özlem, İpek ve Çimen’e, torunlarına, akraba ve tanıdıklarına başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin!